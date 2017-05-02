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::. Элементы необходимые растениям: магний | Удобрения
Элементы необходимые растениям: магнийЭлементы необходимые растениям: магний
Применению магниевых удобрений не всегда придают должное значение, хотя этот элемент крайне необходим всем овощным культурам в течение вегетации, так как связан с фотосинтетическим процессом. Он входит в состав хлорофилла, участвует в окислительно-восстановительных процессах, влияет на обмен углеводов и органических кислот, помогает образованию витамина С, усиливает подвижность фосфора в почве и способствует его поступлению в растения, участвует в построении растительных тканей, определяет накопление эфирных масел в пряновкусовых, увеличивает рост корней, интенсивность дыхания, влияет на равномерность созревания плодов и их качество.
Магний и сам активно передвигается в растениях, используясь вторично, и способствует передвижению питательных веществ из старых побегов и листьев в молодые. Отток его происходит по жилкам листа.
При общем недостатке магния в растениях (например, в огурце) он больше сохраняется там, где всего нужнее: в верхних листьях, верхушках побегов и в цветках. При внекорневых подкормках он лучше снабжает надземные части растений.
Недостаток магния проявляется обычно на старых листьях, которые принимают мраморный вид. Связан недостаток не только с нехваткой его в почве, но и с низкими температурами воздуха и резкими их перепадами.
Аммиачный азот задерживает поступление магния в корни, а нитратный - способствует поглощению. Избыток магния в грунте теплиц или почвах в открытом грунте задерживает поступление в растения кальция и калия.
Благоприятное соотношение в почве между магнием и кальцием улучшает макробиологические процессы. Оно должно составлять на разных почвах 40-80:100.
Магний вносят в почву и тепличные грунты в качестве основного удобрения через доломитовую муку, сульфат магния, магний-аммоний-фосфат. Во внекорневых подкормках его дают в концентрации 2-5 г/л. Подкормки его в теплицах необходимы из-за вымывания из фунта и использования за сезон на 60%. При высоких урожаях огурца в теплицах, магния требуется на 1 кг продукции до 0,3 г.
Бедные магнием почвы обычно ограничены в плодородии. Особенно его следует вносить на почвах с легким механическим составом.
Магний на картофеле подавляет вредоносность вирусных болезней. Недостаток его на этой культуре проявляется на легких кислых почвах, при избытке калийных удобрений и частых сильных осадках.
Магний весьма нужен человеку. Он формирует кости, регулирует работу нервных тканей, участвует в обмене углеводов и энергии. Оптимальное соотношение магния и кальция в организме составляет 0,7:1,0. Большее количество магния ухудшает усвояемость кальция.
Магний содержат все плодовые овощи, капуста, лук, картофель, бобовые, зеленные, свекла, морковь.
По отношению к азоту магния в растении 29,8%.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 220 | автор: sadovod | Вчера, 09:04 | Комментариев 0 |
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