

::. Элементы, необходимые растениям: ЖЕЛЕЗО | Удобрения Элементы, необходимые растениям: ЖЕЛЕЗО

Железо среди элементов питания занимает промежуточное место между макро- и микроэлементами. Его в растении в 26 раз меньше серы и в 13 раз больше марганца. Значение железа в ростовых процессах растений определяется тем, что оно непосредственно участвует в образовании хлорофилла в зеленых органах, входит в состав ряда ферментов и влияет на интенсивность дыхания, участвует в окислительно-восстановительных процессах.

В организме человека железо принимает участие в образовании гемоглобина крови и некоторых ферментов. Суточная потребность в нем 14 мг, в воде допустимая концентрация составляет 0,3 мг/л. Чай снижает усвоение и действие железа из-за его закрепления дубильными веществами.

Содержание железа в овощах составляет: в капусте белокочанной - 3,7 мг; в капусте цветной - 8,1 мг; в моркови - 8,1 мг; в брюкве - 5,9 мг; в редисе 4,5 мг; в редьке - 7,9 мг; в свекле - 17,1 мг; в сельдерее - 14,1 мг; в петрушке - 24,5 мг; в салате - 18,1 мг; в шпинате - 24,5 мг; в томате - 9,5 мг; в огурце - 3,7 мг; в тыкве - 5,2 мг; в луке -11,5 мг; в щавеле - 16,5 мг; в пырее - 10,5 мг; в ревене -11,4 мг на 1 кг сырой массы.

В растениях железо при его недостатке может использоваться повторно, передвигаясь от старых к молодым листьям. Внешне недостаток проявляется бледно-зеленым и желтым окрашиванием тканей листа между зелеными жилками. Сначала недостаток проявляется на молодых, затем на старых листьях. На любых почвах при отсутствии железа поражается верхушечный побег.

Также недостаток элемента проявляется при избытке в почве кальция и фосфора, недостатке калия, высоком содержании марганца, цинка и меди. Это бывает на почвах переизвесткованных или имеющих щелочную реакцию. Здесь железо выпадает в осадок и становится недоступным для растений. Наиболее чувствительны к недостатку железа картофель, томат и горох.

Избыток железа в открытом грунте бывает редко, но в теплицах может иногда наблюдаться. Это может быть при высокой кислотности грунта (рН=5,0), длительном его переувлажнении. Для предотвращения или исправления положения необходимо своевременное известкование и дополнительное внесение рыхлящих материалов.

Органические удобрения способствуют растворимости железа в почве и его доступности. Благоприятствует его поглощению калий. При подкормках одновременно железом и марганцем (для того, чтобы оба элемента принесли пользу) соотношение их в растворе должно составлять 4:1.

Применяют железо в виде сульфата (железного купороса) и хелата. Последняя форма предпочтительнее для тепличных растений. При болезнях томата содержание железа в листьях повышается, а при болезнях огурца снижается. Недостаток железа сильно угнетает рост тепличных овощей. Нормы железа для теплиц - 0,5-3 г/10 м².

По отношению к азоту, железа в растении 0,5%.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 202 | автор: sadovod | Вчера, 10:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.