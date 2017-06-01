

::. Раствор и настой – не одно и то же | Удобрения Раствор и настой – не одно и то же

Различие между настоями и растворами состоит в способе приготовления и концентрации в них действующих веществ. Настой имеет более высокую концентрацию и готовится при определенной выдержке, чаще в емкости малого объема. Раствор же, как правило, имеет пониженную концентрацию удобрения, которая зависит от его назначения (выше при корневой и ниже при внекорневой подкормках) и готовится без временной выдержки. При этом в первом случае вода используется теплой, горячей или в виде кипятка, а во втором - отстоявшаяся или даже холодная.

Настой из органических удобрений готовят в виде навозной, пометной, компостной и зеленой жижи берут 0,3-0,6 ведра навоза, помета или компоста и 0,4-0,7 ведра теплой воды, хорошо размешивают, плотно закрывают крышкой и выдерживают в темноте и тепле от 2 до 7-10 дней. Для приготовления настоя в виде зеленной жижи эмалированную, пластмассовую или прокрашенную изнутри масляной краской металлическую емкость заполняют на 2/ 3-3/4 зеленой травой без корней и земли, заливают доверху теплой водой, туго завязывают прозрачной пленкой и дают бродить на солнце 7-14 дней. Чтобы получить из этих настоев раствор, необходимо лишь разбавить их отстоявшейся водой в соотношении 1:10.

Широко применяют для внекорневой подкормки растений растворы настоя луковой шелухи. В ведро высыпают 0,5 л шелухи и заливают водой, смесь кипятят, закрывают крышкой и настаивают не менее 12ч. Остывший настой сливают, разбавляют водой в соотношении 1:4-5 и поливают растения, стараясь попасть на завязь и цветки. Обладая макро- и микроэлементами, такой раствор не только питает растения, но и убивает у них патогенную микрофлору.

В ряде случаев, например при приготовлении раствора золы, суперфосфата, калимагнезии и др., стадия получения настоя не применяется. Для этого за сутки до применения отмеривают нужное количество того или другого препарата, засыпают его в емкость, заливают теплой водой и 4-5 раз хорошо размешивают в течение дня. Раствору дают отстояться и сливают с осадка. Так же готовят и сложносоставные растворы. Например, перед проращиванием картофеля я замачиваю клубни в растворе, для которого использую 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку мочевины, 1 стакан золы, 0,5 ч. ложки медного купороса и 1/2-1/3 ч. ложки марганцовки, засыпаю их в ведро и заливаю 10 л теплой воды. После этого раствор размешиваю, фильтрую и клубни выдерживаю в нем в течение 0,5 ч., при этом они обеззараживаются и быстрее прорастают.

Хорошие результаты дают также корневая и внекорневая подкормки картофеля, проводимые 2-3 раза за сезон, соответственно, перед окучиванием, в период бутонизации и после цветения. В первом случае использую раствор, включающий 1 л зеленой массы и 2 стакана золы в 10 л воды, а во втором - 1,5 г марганцовки, 5 г медного купороса и 2 г борной кислоты на 10 л воды.

А. Веселов, садовод-любитель



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::. прочитало: 129 | автор: sadovod | Вчера, 09:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.