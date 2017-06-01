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::. Пора подумать о компосте | Удобрения
Пора подумать о компостеПора подумать о компосте
Участок мне с семьей был выделен в болотистом Мшинском массиве Лужского района Ленинградской области. Гумусный слой почвы на нем составлял 2,5-3 см, ниже глеевый подзол. Участок весной затоплялся грунтовыми и паводковыми водами. Уровень стоячих вод высокий. Под слоем почвы в 15-25 см уже вода. Даже после проведенной во всем садоводстве и на своем участке мелиорации поверхностное затопление держится до 10-15 мая ежегодно, независимо от того, идут проливные дожди или нет. Это вступительная характеристика нашего садово-ого- родного участка. В первого же года освоения участка о равнинном способе выращивания не было и речи. Сразу же перешли на высокогрядный способ для овощей и зелени и холмовой - для кустарников и деревьев. Понадобился компост, плодородная и дерновая земля, торф и песок.
Неоднократная покупка и завоз на участок песка, торфа и готовой (неизвестно откуда взятой земли - продавец ведь правду не всегда скажет) положительных результатов не дал. Песок и мелкая щебенка уходили в трясину, невыветренный (неподготовленный) торф еще больше кислил почву, а купленная земля породила засилие таких сорняков, которые сроду здесь не водились, да и засоление почвы, а может быть, что-нибудь еще и похуже. Поднять участок, как сейчас я уже понимаю, задача сложная. Тогда мы были значительно моложе, здоровее - принялись за такое дело, но ничего путного из этого не вышло. Даже внесение глины (глинование) вышло неудачным. Комки глины сохранились в первозданном виде и еще долго, долго попадались при обработке почвы - пришлось их извлекать, высушивать, измельчать в порошок и затем уже вносить в грунт. А сейчас вносим глину в таком виде в компостник. Плодородную землю начали готовить сами в компостных сооружениях. Их у меня сейчас уже три. На это уходило 2,5 года. Что касается непосредственно компоста, я теперь не жду превращения его в перегной и перегнойную землю, а применяю в грядки и приствольные круги годового созревания, и уже там «живность» почвы им займется. Так постепенно, из года в год, внося компост и другую органику, микроудобрения, мы добились повышения гумусного слоя для растений до 30-40 см. Овощи и ягоды теперь у нас, слава Богу, есть. Но они уносят из почвы основные питательные вещества. Почва, как говорят, беднеет, деградирует. Деградация почвы - это процесс снижения плодородия почвы за счет выноса питательных веществ из-за длительного использования без внесения органики, минеральных веществ и микроэлементов, а также вследствие вымывания, выщелачивания и других процессов. Чтобы этого не произошло, мы ежегодно и вносим компост, выветренный торф, луговую землю, речной песок и минеральные вещества, и обязательно микроэлементы (тоже пища для микроорганизмов и бактерий).
Всё бы хорошо, но теперь стало трудно доставлять вышеуказанный компост и подготовленную плодородную землю на грядки и к приствольным кругам. Да и достать его из компостника высотой 1,2 м - задача тоже не из легких. Выход был найден в том, что я стал готовить компост на месте, т. е. там, где грядки с овощами и приствольные круги. А обоснование такого метода довольно простое. Во-первых, (главное) - я ношу сорняки, растительные отходы и другие заготовленные компоненты в компостник «на задворки», а потом, когда компост Пора подумать о компостеготов, обратно на «место». Получается «Сизисов труд». А разве все компоненты не могут перегнивать там, где и требуется компост. А как же вредители? Там, в компостном сооружении они под большими слоями вносимого сырья погибнут от высокой температуры (всё-таки +60-75°С), а здесь под слоем 30 см для них просто санаторий! Но разве мы не знаем способов борьбы с вредителями и без высокой температуры в компостнике? Да и держится там такая температура ведь недолго, дальше процесс идет уже своим чередом и без высокой температуры. И вот в качестве эксперимента, чтобы не таскаться по садово-огородному участку с ведрами, наполненными компостом для подсыпки и внесения в гряды и приствольные круги, я приготовил ускоренный компост «на месте». Делается это наподобие приготовления высокой грядки. Компост готовится под кустами и в промежутках между грядками, где мы передвигаемся при уходе за растениями. Далее, по периметру дерева (куста) за пределами проекции ветвей, отступая на 30 см - это получается 1,5 -2 м от штамба дерева, я выкапываю канавки шириной 30 см и глубиной 25 см. На их дно вношу, слоем 5-7 см, крупнозернистый речной песок не поверхностный, а мокрый, с глубины речного карьера. Если его нет, тогда кувалдой крошу гранитную щебенку - это не только дренажный слой, но и питательный для бактерий. Слой проветренного и подготовленного торфа, слой перепревших опилок (или пропитайных калийной селитрой, если ее нет, то мочевиной) - 3 см, перепревший навоз соломистый - 3 см. Далее идут порубленные и провяленные сорняки, пока не осеменились. Если уже осеменились, то порубленная солома (резка) или сено (сухое). Просыпаем древесной золой. Можно внести сюда же 2 см дерновой земли. Если ее нет, то огородную землю из-под огурцов или томатов. Всё это утаптывается. Вырытая траншейка всеми компонентами заполняется доверху. Проливается вначале темно-розовым раствором марганцовки, затем поливается водой из лейки, нагретой на солнце до +25-27°С, а затем для лучшего размножения и развития червей и микроорганизмов поливается навозной жижей или сброженной травой. Раствор навоза – 1:10, раствор сброженной травы – 1:2. Сверху присыпается еще 2 см земли и затем мульчируется измельченным люпином, викой, крапивой, соломой, перепревшими опилками, слоем 3-5 см. Можно внести всё это в смеси, а можно по отдельности, исходя из того, что есть в наличии. Почему этим надо заняться именно летом, а не осенью? Да потому, что в летний и раннеосенний периоды тепла будет достаточно, в каждый слой компонентов, внесенных в траншейки, будет хорошо проникать воздух, влажность в этом биотопливе в засушливое лето я обеспечиваю поливом. Именно влажность, а не переувлажнение. Органики (травы) в летнее время больше, чем достаточно. Почвенные микроорганизмы будут развиваться бурно. Черви охотно будут перерабатывать органику, создавая биогумус. Земляные блошки здесь тоже активизируются. Такой компост у меня созревает за 5 месяцев, и его можно вносить уже осенью туда, куда нам надо. Безусловно, здесь есть упрощение, - конечно, это не компостник. Но при всех наших стараниях последний - как бы не обкладывали его дерном, не утепляли и сверху не насыпали порядочный (25 см) слой земли, он все равно промерзает, микроорганизмы погибают, черви уходят в глубину, и продолжение микробиологического процесса возобновляется только тогда, когда там появятся почвенные микроорганизмы и черви
И. Кривега, садовод-любитель
Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Вчера, 10:28 | Комментариев 0 |
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