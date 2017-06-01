

::. Элементы, необходимые растениям: марганец | Удобрения Элементы, необходимые растениям: марганец

Марганец - более всего потребляемый растениями микроэлемент. Его доза в растениях по отношению к азоту составляет 0,04%. Он участвует во многих процессах жизнедеятельности овощных культур: ферментативной активности, синтезе белков, фотосинтезе , образовании витаминов; увеличивает толщину листа и размеры клеток в продольном и поперечном направлениях. Он препятствует разрушению хлорофилла, при фотосинтезе расщепляет воду, способствует увеличению Сахаров, усиливает дыхание, хорошо влияет на образование ряда органических веществ и генетические структуры в растениях.

От марганца у томатов появляется устойчивость к стрику и фитофторозу , лучше происходит образование плодов и качественнее получаются семена. Против вирусных болезней семена обрабатывают в течение 20-30 минут 1% раствором марганцовокислого калия. При стрике томат опрыскивают 0,05% раствором марганцовки. Для повышения посевных качеств семян разных овощей их обрабатывают 0,02-0,1% раствором сульфата марганца в течение 6 часов. Обогащение семян марганцем служит залогом лучшего накопления растениями витаминов.

При недостатке марганца замедляется рост листьев, на молодых появляются светло-зеленая или серая пятнистость (узорчатость). Недостаточность его обостряется при низких температурах и высокой влажности почвы. При этом одновременно может проявляться избыток железа, вызывающий хлороз листьев. Значительно снижается содержание марганца в листьях при заболеваниях огурцов.

Избыток марганца влечет пожелтение листьев и фиолетовый цвет их жилок, уменьшение содержания Сахаров в листьях и снижение урожая.

Избыток марганца в почве наиболее опасен для растений в отличие от других микроэлементов. При внешне здоровых растениях и нормальных условиях среды тепличные овощи начинают увядать, что может кончиться их гибелью. Токсические дозы марганца могут накапливаться на кислых дерново-подзолистых и других почвах. Для их устранения требуется известкование, внесение молибдена, промывка водой.

Марганец в питании растений проявляет антагонизм с кальцием и кобальтом, но действуют согласованно с фосфором и азотом. Роль марганца в растениях сходна с ролью железа и магния.

Для питания растений применяют сульфат марганца. В грунт его вносят в дозе 3 г на 10 м², во внекорневых подкормках в концентрации 0,04%. Много марганца в навозе на соломенной подстилке. В 100 кг навоза его может находиться 0,5-0,8 г, в 100 кг компоста -0,7 г. Марганец присутствует в минеральных удобрениях: суперфосфате -200, сульфате калия - 50, сульфате магния - 20, доломитовой муке - 500, аммиачной селитре - 5 мг/кг. В золе сосны марганца 4 г, березы - 2,1 г/кг.

Наши потребности в марганце удовлетворяют многие овощи. Количества в них марганца следующие: капуста белокочанная - 0,87, капуста цветная -1,98, томат - 1,42, огурец - 1,27, тыква

- 0,98, сельдерей - 4,05, петрушка -5,14, лук - 5,48, морковь -4,15, свекла

- 9,29, брюква - 2,74, редис - 1,13, редька - 1,53, салат - 4,40, шпинат -9,11, щавель - 7,30, ревень - 8,84, порей - 2,42 мг/кг.

Э. Феофилов засл. агроном России

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::. прочитало: 236 | автор: sadovod | Сегодня, 10:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.