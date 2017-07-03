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::. Элементы, необходимые растениям: бор | Удобрения
Элементы, необходимые растениям: борЭлементы, необходимые растениям: бор
Бор играет очень важную и многостороннюю роль в жизни овощных растений. Он улучшает передвижение углеводов (Сахаров) из листьев к плодам и корням (корнеплодам), способствует развитию корневой системы, повышает эффективность фотосинтеза в листьях, увеличиваете в них хлорофилл и препятствует его разрушению при неблагоприятных условиях, влияет на белковый обмен, ускоряет передвижение фосфора из корней и стеблей в листья, помогает растениям противостоять различным стрессовым ситуациям, увеличивает количество цветков и ускоряет их развитие, не допускает гибели растений при накоплении в них вредных веществ (фенолов и др.), ускоряет образование ряда витаминов.
При недостатке бора гибнут верхушечные почки, опадают завязи (огурца, томата и др.), верхние листья становятся мелкими и скрученными, разрушаются молодые растущие ткани; у свеклы и брюквы загнивают корнеплоды; плохо растут боковые корни; образуется много пасынков у томата; побеги становятся ломкими, растения приобретают карликовый вид, сильно осыпаются цветки; цветная капуста образует рыхлую бурую головку.
Недостаток элемента проявляется прежде на старых, а затем молодых листьях. Поглощение и усвоение его растениями уменьшается при повышенной концентрации кальция в почве. В этом бывает повинно излишнее известкование. Бора меньше всего в дерново-подзолистых почвах.
Избыток бора вреден для растений. Внешне он проявляется в появлении бледно-желтой окраски по краям листьев, распространяющейся к их центру. Увеличение накопления бора происходит при повышенном содержании в почве калия, к избытку бора очень чувствительны огурец, фасоль, сельдерей и тыква; среднечувствительны салат, редис, перец, листовая капуста, лук.
Бор поступает в почву и растения из минеральных удобрений - бормагния, буры и борной кислоты. В 100 кг навоза может содержаться бора до 0,15 г, в 100 кг компоста - до 0,11 г. В суперфосфате его до 1,5 г, сульфате калия - до 3 г, сульфате магния - до 2 г, доломитовой муке - до 2,5 г, аммиачной селитре – до 2 г на 10 кг удобрений. В тепличные грунты борных удобрений вносят от 1 до 2,5 г на 10м².
В растениях бор вторично не используется (не реутилизируется). Необходим он растениям в течение всей вегетации. Его можно давать в нужные моменты с внекорневой подкормкой (в концентрации 0,04%). Так, обработка картофеля в фазе бутонизации регулирует нитраты в листьях и клубнях, а у томатов улучшает вкусовые качества плодов за счет сахаров и витамина С.
Бор также способствует оплодотворению, активизируя прорастание пыльцы; способствует развитию клубеньков на корнях бобовых; укрепляет оболочки клеток, делая растения мощнее.
Бором богата и древесная зола, особенно из осиновых дров. А вот при использовании золы из бурых каменных углей следует быть осторожными в дозах, чтобы не создать избытка бора в растениях.
По отношению к азоту бора в растении находится около 0,02%.
Элемент этот важен и для человеческого организма. Он снижает содержание сахара в крови при диабете, улучшает состояние и работу поджелудочной железы. В этом человеку помогают и содержащие бор овощи: томат, капуста, картофель, кабачок, патиссон, лук-порей и др.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 11:02 | Комментариев 0 |
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