

::. Торф и торфокомпосты | Удобрения Торф и торфокомпосты

Свежий торф имеет три разновидности: низинный (рН-4,7-5,5), переходный (рН-3,4-4,7) и верховой (рН-2,8-3,5). Первый из них, имеющий наименьшую кислотность, допустим к применению в лучшем случае лишь на тяжелых суглинистых или бедных песчаных почвах для улучшения их физических свойств в дозах, вдвое больших, чем навоз (6-10 кг/м кв), но при условии его просушки и проветривания с перелопачиванием не менее 3 раз за лето, а также внесения извести или золы в количестве, соответственно, 2-3 кг и 3-4 кг на 100 кг торфа. В отдельных случаях такой торф применяют также для мульчирования рядков растений, поскольку температура под ним на 2-4°С выше, чем окружающая. Переходный и верховой торф применяют как удобрение лишь после компостирования.

В целом же свежий торф использовать в качестве удобрения нецелесообразно. Хотя он и содержит много азота, последний находится в плохоусвояемой растениями органической форме. Лишь 2-4% азота от общего количества легко усваивается в форме нитратов и аммиака. Отдача от такого торфа начинается только с 3-го года после внесения, когда недоступный азот под действием кислот почвы начинает переходить в минеральные формы, нитраты и аммиак.

При компостировании торфа либо с добавлением к нему навоза, навозной жижи или фекалий, либо с обработкой его раствором минеральных удобрений (мочевины 20-30 г, суперфосфата 50-60 г, калийной соли 30-40 г на 10 л воды) до полного промачивания слоя создаются условия, благоприятные для минерализации азота, который из труднодоступной для растений органической формы переходит в легкоусвояемую минеральную. По истечении 6 месяцев его можно эффективно использовать, причем с высокой отдачей уже в 1 -и год внесения. Норма внесения таких компостов обычно составляет 2-7 кг/м кв. в зависимости от культуры.

Как показывает опыт, прокомпостированный, хорошо перепревший торф по своей питательной ценности не только не уступает навозу, но и превосходит его по отдельным показателям.





СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВОЗАИТОРФОКОМПОСТОВ





































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::. прочитало: 13 | автор: sadovod | Сегодня, 10:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.