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::. Элементы, необходимые растениям: ЙОД | Удобрения
Элементы, необходимые растениям: ЙОД
Роль этого элемента в растениях еще недостаточно изучена и выяснена, но применение удобрений, содержащих йод, признано необходимым.
Йод необходим человеку для предотвращения заболеваний щитовидной железы. Особенно опасен недостаток йода в детском возрасте.
Разные почвы содержат йод в различных количествах, но обычно небольших. На территориях, примыкающих к морям, его в почвах больше из-за внесения с дождями. Излишнее известкование дерново-подзолистых почв затрудняет поступление йода в растения. То же происходит и при внесении хлорсодержащих удобрений в больших дозах, хотя калийная соль и имеет в виде примеси малые количества йода.
Основным удобрением, содержащим йод, является йодистый калий. До 25 мг на 1 кг. Его же добавляют в поваренную соль (йодированную). Нормальный срок ее потребления - не более полугода, так как йод постепенно улетучивается из соли.
В человеческий организм йод поступает со свежими овощами: горохом, фасолью, цветной и белокочанной капустой, картофелем, луком, морковью, редисом, огурцом, тыквой, салатом, томатом, кабачком, баклажаном, перцем.
Наибольшую ценность по содержанию йода у плодовых овощей представляют плоды, не переросшие и не перезрелые, а также овощи в зеленом виде.
Наиболее эффективны для увеличения йода в овощах внекорневые подкормки в дозах 0,02% или предпосевная обработка семян в той же концентрации. Йодистый калий в этих случаях значительно увеличивает урожай томатов, лука, капусты, огурца и других овощей.
Иногда йод вводят в состав карбоаммофоски или нитроаммофоски, что значительно повышает их удобрительную ценность.
Кроме повышения урожайности, йод способствует увеличению каротина и сахара в растениях. На томатах он снижает поражаемость бурой пятнистостью и мозаикой, на салате - серой гнилью, на огурцах - рядом грибковых заболеваний.
Внешних признаков потребности в йоде растения, накапливающие его, не проявляют.
Обработка йодистым калием цветков огурца способствует прорастанию пыльцы при оплодотворении.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 318 | автор: sadovod | 3 октября 2017 | Комментариев 0 |
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