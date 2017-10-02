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::. Элементы, необходимые растениям: КОБАЛЬТ | Удобрения
Элементы, необходимые растениям: КОБАЛЬТ
Растения содержат кобальта в 100 раз меньше меди и в 8 раз меньше молибдена, но он им нужен наравне с любыми другими питательными элементами.
Для человека и животных кобальт является элементом, необходимым для кроветворения. Он входит в состав витамина В12, предупреждающего малокровие. Кроме того, он является стимулятором роста, так как влияет на обмен веществ, образование белков, усвоение в организме углеводов и других полезных веществ.
Поступление кобальта в организм возможно со многими овощами: картофелем, белокочанной и цветной капустой, бобовыми, брюквой, редькой, редисом, огурцом, томатом, красным перцем, свеклой, морковью, салатом, петрушкой, шпинатом, щавелем, кабачком. Общая суточная потребность витамина В12 (цианокобаламина) составляет 2-5 мг.
Растениям кобальт нужен для накопления в них Сахаров и жиров, образования хлорофилла, витамина С; для лучшего дыхания и обмена энергии и активного протекания ряда сложных биохимических процессов. Особая роль принадлежит ему в усилении деятельности клубеньковых бактерий бобовых культур по фиксации атмосферного азота.
Поступление кобальта в растения усиливается с небольшим подкислением почвы, а ослабевает при избытке извести. В этом случае полезно его вносить в почву или давать во внекорневых подкормках. Известна большая положительная роль кобальта на рост гороха, капусты, томата. Он крайне необходим для домашних животных.
Кобальт в небольших количествах содержится практически во всех типах почв. В почвах нашей области отмечается его недостаток. В навозе кобальт содержится в количестве примерно 0,8 г/т. Для внесения в почву и внекорневых подкормок используют соли кобальта (сульфат и хлористый кобальт). Для тепличных культур вносят кобальтовые удобрения в дозе 0,6 г на 10 м кв., концентрация внекорневых подкормок 0,02%, а раствор для обработки семян перед посевом -0,005%.
Внешних признаков недостатка кобальта на растениях обычно не бывает.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 95 | автор: sadovod | Вчера, 10:44 | Комментариев 0 |
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