Нужные, но опасные элементы (натрий)

Натрий. Этот элемент содержится в свекле, сельдерее, шпинате, моркови, редисе, белокочанной и цветной капустах, картофеле, репчатом луке, огурце, салате, ревене, спарже.

Натрий является одним из сильных засолителей почвы, что очень вредно для роста и развития большинства овощных культур. Вместе с тем столовая свекла благоприятно переносит засоление, а сельдерей проявляет отзывчивость на натрий, но не в составе поваренной соли, а в натриевой селитре. Доза ее в подкормках может составлять 10-15 г/м2. В ряде случаев азотнокислый натрий может помогать при очень кислой реакции почвенного раствора.

Жизненно важен натрий и для человека. Он содержится в клетках тела и межклеточных пространствах, создает буферность крови, регулирует давление, активирует пищеварительные ферменты, деятельность нервных и мышечных тканей.

Суточная потребность человека в натрии составляет около 1 г. В поваренной соли нужное соотношение хлора и натрия для организма почти уравновешено (61% хлора и 39% натрия). С пищей без соли поступает 4/5 от потребности в натрии.

Постоянный избыток натрия опасен для организма, потому что он удерживает излишнюю воду. В результате возможны разные осложнения: развитие гипертонии, излишняя нагрузка на сердце и почки, а также отеки лица и ног.

Уберечь почвы, растения и себя от неблагоприятного действия натрия можно умеренным применением соответствующих минеральных удобрений, снижением в пище нормы поваренной соли, увеличением доли овощей в рационе.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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