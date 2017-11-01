Нужные, но опасные элементы (фтор)

Фтор. Он необходим человеку в количестве 3 мг в день, из которых 2/3 поступают с водой.

Постоянный недостаток и избыток фтора отражается на зубах. От недостатка развивается кариес - разрушение зубной эмали, от избытка появляется пятнистость эмали. Избыток фтора в организме приводит также к поражению опорно-двигательной системы.

Фтор содержится в таких овощах как: салат, щавель, свекла, белокочанная капуста, редька, репчатый лук, огурец, морковь, горох, фасоль. В почву, а затем в растения фтор попадает с поливной водой и минеральными удобрениями, где он содержится как примесь. Устранить избыток его можно внесением в почву кальциевых удобрений.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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