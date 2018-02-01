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::. Чем и как подкармливать растения в условиях избыточной влажности? | Удобрения
Практические советы садоводам
Чем и как подкармливать растения в условиях избыточной влажности?
Какое все-таки удивительное это занятие – садоводство. Каким бы большим не был опыт выращивания растений на своём участке, вопросы есть всегда. Причем чем дальше, тем больше, ведь погода порой не просто преподносит «сюрпризы», а буквально ставит в тупик. Например, лето 2017 года. В большинстве регионов России оно выдалось очень дождливым. При таком количестве осадков из почвы быстро вымываются питательные вещества, необходимые растениям для роста и развития. Подкармливать растения традиционным способом – с помощью полива, просто невозможно. Воды в избытке! Многие растения вымокали и гнили на глазах.
Что делает садовод в этом случае?
Чтобы спасти многолетние культуры копает отводящие воду канавки, если это возможно. А грядки с однолетними культурами часто рыхлит, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Всё это правильно. Но как же всё-таки ухитриться и подкормить растения? Очень просто!

Листовая подкормка вместо корневой!
Как известно, растения могут поглощать питательные вещества не только всасывающими корнями, но и листьями. Причём этот способ питания не менее действенный. Просто нужно удобрения применять путём опрыскивания по листьям. Элементы питания будут проникать через листовые покровы и перемещаться по растительным тканям, доходя до каждой клетки. Эффект при такой подкормке наступает уже в течение первых суток. А при корневой подкормке он, как правило, наступает не раньше, чем через трое суток.
Есть у листовой подкормки ещё одно, причём немаловажное преимущество – экономичность. При опрыскивании расход рабочего раствора намного меньше, чем при поливе. В этом легко убедиться на практике. Кроме того, при поливе корням достаётся не более 30% от всего объёма используемого раствора, а остальное расходуется впустую.
Внимание! Листовая подкормка в период избыточной влажности позволяет не увеличивать водную нагрузку на корни. А это очень важно!
Для листовой подкормки можно использовать далеко не все удобрения, а только те, которые хорошо растворимы в воде и обладают высокой биодоступностью.
Цитовит – идеальное удобрение для листовой подкормки!
Цитовит – это питательный раствор, который содержит все необходимые для роста и развития растений микроэлементы. Именно они быстрее всего вымываются из почвы осадками. Причем находятся микроэлементы в Цитовите в хелатной форме, характерной для самих растений, поэтому она легко и быстро усваивается листьями без дополнительных энергетических затрат. По биодоступности Цитовит превосходит многие зарубежные аналоги. А микроэлементы, как, известно, играют огромную роль в жизни растений. Они регулируют все метаболические процессы растительного организма, устраняют функциональные нарушения, входят в состав ферментов, усиливают синтез фитогормонов, углеводов, витаминов и т.д. При их недостатке развиваются различные виды хлорозов, пятнистости и некрозы листьев, розеточность, замедляется рост и развитие растений, ухудшается цветение и плодоношение. А Цитовит (10-30 мл на 10 л воды), применяемый 1 раз в 10-15 дней, полностью компенсирует потребности растений в микроэлементах. Признаки их дефицита исчезают. Растения нормально растут, цветут и плодоносят. Даже, если часть завязей будет повреждена сильными осадками, большая часть урожая будет сохранена.

Внимание! Для большей эффективности к раствору Цитовита в период избыточной влажности надо добавить 2 мл антисрессового адаптогена Эпина-Экстра. Он усилит испарение лишней влаги с поверхности листьев, за счёт регуляции работы устьичного аппарата. Тем самым он убережёт растения от вымокания и загнивания. Кроме того, Эпин-Экстра способствует лучшему усвоению питательных веществ и, таким образом, ещё больше повышает эффективность листовых подкормок Цитовитом.
Итак, в период избыточной влажности необходимо 1 раз в 10-15 дней опрыскивать растения раствором: на 10 л воды 30 мл Цитовита и 2 мл Эпина-Экстра! Под их действием Ваши растения лучше перенесут этот непростой период. Урожай будет сохранён!

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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 10:19 | Комментариев 0 |
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