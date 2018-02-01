

::. Компосты из древесных отходов | Удобрения Компосты из древесных отходов

Биологический способ утилизации древесных отходов представляется весьма рациональным и перспективным не только в решении проблемы оздоровления окружающей среды и сохранения природных органических ресурсов, но и вследствие относительно невысоких затрат на основные и оборотные средства. Кроме того, он позволяет в кратчайшие сроки приступить к реализации планов с одновременным обеспечением высокого уровня рентабельности.

В естественных условиях древесина разлагается (перегнивает) очень медленно. Скорость разложения зависит от породы дерева, степени измельчения, влажности, температурных условий, объема древесных отходов в отвале. Уже через 2-3 года самая мелкая фракция - опилки - темнеет, становится сначала коричневатой, затем бурой. В этой стадии древесина выделяет различные альдегиды (которые являются причиной кисловатого запаха) и теряет в массе 7-12%. Такова и степень ее разложения. При степени разложения 60-70% древесные отходы превращаются в рыхлую черно-коричневую массу, которая представляет собой почвообразный гумусированный плодородный грунт. Чем больше величина их фракций, тем медленнее протекают процессы их гниения. В естественных условиях опилки полностью перегнивают за 5-8 лет, древесная щепа и стружка - за 8-12 лет.

Однако процессы разложения древесных отходов можно в несколько раз интенсифицировать путем обогащения (внесения) азотсодержащими минеральными или органическими удобрениями. В последнем случае результаты еще более улучшаются вследствие обогащения древесной массы не только азотом, но и дереворазрушающей микрофлорой. Дереворазрушающие микроорганизмы присутствуют в большом количестве и в почве (несколько миллионов в 1 г почвы). Поэтому компостировать древесные отходы с целью их ускоренного разложения можно не только в отвалах, кучах, буртах, но и непосредственно в почве. При правильном компостировании измельченная древесина перегнивает за 4-8 месяцев, превращаясь в ценное органическое удобрение. Разработаны оптимальные нормы минеральных азотных и азотсодержащих органических удобрений, стимулирующих перегнивание древесных отходов в зависимости от породы, степени измельчения и т. д. Из органических удобрений наиболее эффективен куриный помет, поскольку в нем содержится азота в 3-5 раз больше, чем в других видах навоза.

Древесные отходы более крупных фракций необходимо измельчать. Максимально допустимый размер фракций-10-12см. Для биологической утилизации путем ускоренного перегнивания и приготовления почвенных грунтов и удобрительных компостов древесные отходы необходимо измельчать на более мелкие фракции - до 40 мм. Надо учитывать, что с увеличением степени измельчения скорость разложения древесины возрастает. Хвойные породы разлагаются медленнее, чем лиственные. Сосна разлагается медленнее, чем ель.

Для приготовления удобрительных компостов и почвенных грунтов можно использовать из отвалов и кору, как свежую, так и лежалую. Последняя сроком выдержки 7 лет и более, как правило, соответствует требованиям по гранулометрическому составу, поэтому предварительного ее дробления не требуется, необходимо лишь удалять примеси кусков древесины. Предпосылкой широкого использования коры для производства почвенных грунтов и удобрительных компостов являются ценные свойства самого сырья: высокая сорбционная способность, обеспечивающая пролонгированное действие удобрений, низкая плотность, более высокое по сравнению с торфом содержание гумусообразующих веществ, отсутствие семян сорных растений. В то же время отрицательные свойства - недостаточное содержание основных элементов, неблагоприятное соотношение углерода и азота сравнительно легко устраняются при компостировании с отходами животноводства или минеральными удобрениями.

Приемлемы следующие виды компостов на древесной основе: древесина + азотные минеральные удобрения; древесина + птичий помет; древесина + дерновая земля + птичий помет. Соотношение компонентов в компосте зависит от их исходных качественных показателей, организационных и финансовых возможностей, планируемых сроков использования. Наилучшие результаты обеспечивает компостирование измельченных древесных отходов (50%) с птичьим пометом (30%) и дерновой землей (20%). При отсутствии куриного помета можно применять азотсодержащие минеральные удобрения. При дефиците основных компонентов компостирования измельченной древесины можно делать сложные компосты, добавляя в них торф, сапропель, лигнин, известковые материалы и т. д.

Скорость созревания компостов (максимальная - 2-3 месяца) зависит от степени измельчения древесных отходов, объема азотсодержащих компонентов, технологии приготовления. Дополнительное перемешивание и перетряхивание компостной массы ускоряет процесс созревания, но требует дополнительных усилий.

Весьма заманчиво использование в качестве азотсодержащего компонента куриного помета, поскольку он является не первичной, а вторичной продукцией птицеводства и требует утилизации. Компостирование древесных отходов с куриным пометом необходимо проводить с обязательной «выдержкой» в кучах или буртах с целью разогревания до 50...65°С для прохождения термофильной фазы. Отсутствие термофильной фазы допустимо только при приготовлении древесно-минеральных компостов, поскольку в них не содержится вредной микрофлоры, вносимой с куриным пометом.

К. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 13:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.