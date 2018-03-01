Практические советы садоводам

Как справиться с хлорозом при засухе или в период избыточной влажности?

Хлороз – это заболевание растений, при котором в листьях резко снижается синтез хлорофилла – зелёного пигмента, осуществляющего процесс фотосинтеза (поглощение из воздуха углекислого газа, синтез углеводов под действием солнечной энергии и выделение кислорода в окружающую среду). При этом листья желтеют, сначала между жилками, а затем и полностью. Потом они опадают. Замедляется рост растений, осыпаются цветки и завязи. Особенно подвержены хлорозу многолетние культуры - плодово-ягодные и цветочно-декоративные.



Причины хлороза

Их несколько. Прежде всего это дефицит доступного железа в почве. Хочется подчеркнуть, что именно доступного, ведь железа в почве много. Это можно понять по характерному цвету воды. Но оно, как правило, находится в виде таких соединений, которые мало пригодны для усвоения растениями. А между тем, железо является катализатором в реакциях, сопровождающих синтез хлорофилла. Именно поэтому оно так необходимо растениям. Но усвоить они могут только железо в легко доступной форме, а его в почве очень мало.

Другой причиной хлороза могут быть заболевания, при которых фитопатоген словно плёнкой покрывает поверхность листа (ржавчина, мучнистая роса). В этом случае нарушается синтез хлорофилла и, как следствие, снижается активность фотосинтеза.

Хлороз может быть вызван и насекомыми-вредителями, которые питаются листьями или клеточным соком растений (тля, паутинный клещ). При этом нарушается водный баланс и структура хлоропластов.

Внимание! Ещё одной, не менее важной причиной хлороза могут быть экстремальные погодные условия. Судите сами. При длительной засухе питание растений затруднено, из-за невозможности поглощать из почвы питательные вещества, в т.ч. и железо. При избыточной влажности все питательные вещества, а среди них и железо быстро вымываются из почвы осадками, и растения остро испытывают их дефицит. В последние годы, в условиях резко меняющегося климата, эта причина хлороза всё чаще даёт о себе знать.







Как помочь растениям при хлорозе?

Использовать Феровит! Об этом уже много писалось в прессе, но для тех, кто столкнулся с этой проблемой впервые необходимо объяснить – что такое Фервит?

Феровит – это универсальный стимулятор фотосинтеза с высоким содержанием биодоступного (в хелатной форме) железа и азота в виде мочевины. Это именно то, что нужно растениям при хлорозе. Феровит (10-30 мл на 10 воды) легко и быстро усваивается растениями. Всего 2-3 обработки путём опрыскивания и признаки хлороза исчезнут, причём независимо от его причины. Листья снова станут зелёными! Многие садоводы в этом уже убедились. А теперь давайте подробнее рассмотрим – как «вылечить» хлороз в экстремальных погодных условиях.











Хлороз при избытке влаги

В этом случае к раствору Феровита (30 мл на 10 л воды) необходимо добавить 2 мл антистрессового адаптогена Эпина-Экстра. Он обеспечит ускоренное испарение лишней влаги с поверхности листьев, за счёт увеличения диаметра устьиц. Кроме того, Эпин-Экстра будет способствовать ещё лучшему усвоению Феровита. Опрыскивания таким раствором нужно проводить 1 раз в 5-7 дней до исчезновения признаков хлороза. А затем, для профилактики, повторять 1 раз в 15 дней.



















Хлороз при засухе

А при засухе к раствору Феровита (30 мл на 10 л воды) нужно добавить 1 мл биорегулятора Циркона. Он будет способствовать снижению испарения влаги с поверхности листьев, за счёт сокращения диаметра устьиц, тем самым сохраняя её в растениях. В сочетании с Цирконом действие Феровита будет ещё более выраженным. Такие опрыскивания или поливы, как и в предыдущем случае, надо проводить 1 раз в 5-7 дней. А после выздоровления растений от хлороза, повторять 1 раз в 15 дней.



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