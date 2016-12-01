Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Капуста листовая - необыкновенное растение | Овощеводство / Цветоводство
Капуста листовая - необыкновенное растениеКапуста листовая - необыкновенное растение
Серые тяжелые тучи медленно тянутся по небосклону. Идет холодный дождь вперемешку со снегом, ветер.
Тоскливо, мрачно и неуютно. Я шел по дорожке к своему дому, и вдруг совершенно неожиданно из-за пожухлых, оголившихся кустов ударил яркий, оживляющий темноту свет. Что это? Оказалось растение. Цвет красно-фиолетовый. Я приостановился. Заходить на участок в отсутствие хозяев я не мог. Но что это за необыкновенное растение, и кто и как сумел вырастить такое чудо узнать мне очень хотелось. Ведь не только цветы цветут, но и листья светятся, и совсем не зеленой окраски, как мы привыкли видеть. В следующий приезд на дачу, я застал хозяев участка, и они объяснили, что это листовая капуста сорта Красная высокая курчавая. Сорт отличается хорошей морозостойкостью. Растет капуста до зимы. В зиму эти растения все-таки не оставляют, а выкапывают, высаживают в пластмассовые ведра и увозят в город.
Надо сказать, что этот сорт не районирован. У нас пока районированы лишь два гибрида из Голландии, и они, правда, редки, но выращиваются нашими садоводами-любителями. Это сорта Рэдбор и Рефлекс. Растения сорта Рэдбор отличаются декоративностью. У них темно-фиолетовые листья, среднекурчавые. Высота этого растения достигает 80 см. Морозоустойчивое. Листья съедобные. Вкусовые качества хорошие.
Рефлекс-среднерослый гибрид. Листья серо-зеленые, сильно гофрированные. Выдерживает морозы до - 18° С. Декоративен. Вкусовые качества хорошие. Выращивают листовую капусту через рассаду. Нужен горшочек диаметром 8 см и рассадная смесь, как для любой капусты. Выращенная самым обычным способом рассада (45 дней) с пятью листочками весной высаживается в открытый грунт. Растение двулетнее. В первый год оно дает только листья. На второй год зацветает. Глубокой осенью капусту выкапывают, высаживают в соответствующую посуду и ставят на светлое место в городской квартире. Рассаду высаживают весной (в мае), в увлажненные лунки по схеме 50x50 см. Пока рассада не приживется, ее 3 раза поливают. Дальнейший уход и борьба с вредителями, как у обычной капусты. Листья можно срезать уже с конца июня. Листовая капуста содержит большое количество витаминов, биоактивных веществ и органических кислот.
И. Кривега
Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 325 | автор: sadovod | 13 декабря 2016 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2016 (19)
Ноябрь 2016 (25)
Октябрь 2016 (25)
Сентябрь 2016 (28)
Август 2016 (28)
Июль 2016 (23)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"