Капуста листовая - необыкновенное растение

Серые тяжелые тучи медленно тянутся по небосклону. Идет холодный дождь вперемешку со снегом, ветер.

Тоскливо, мрачно и неуютно. Я шел по дорожке к своему дому, и вдруг совершенно неожиданно из-за пожухлых, оголившихся кустов ударил яркий, оживляющий темноту свет. Что это? Оказалось растение. Цвет красно-фиолетовый. Я приостановился. Заходить на участок в отсутствие хозяев я не мог. Но что это за необыкновенное растение, и кто и как сумел вырастить такое чудо узнать мне очень хотелось. Ведь не только цветы цветут, но и листья светятся, и совсем не зеленой окраски, как мы привыкли видеть. В следующий приезд на дачу, я застал хозяев участка, и они объяснили, что это листовая капуста сорта Красная высокая курчавая. Сорт отличается хорошей морозостойкостью. Растет капуста до зимы. В зиму эти растения все-таки не оставляют, а выкапывают, высаживают в пластмассовые ведра и увозят в город.

Надо сказать, что этот сорт не районирован. У нас пока районированы лишь два гибрида из Голландии, и они, правда, редки, но выращиваются нашими садоводами-любителями. Это сорта Рэдбор и Рефлекс. Растения сорта Рэдбор отличаются декоративностью. У них темно-фиолетовые листья, среднекурчавые. Высота этого растения достигает 80 см. Морозоустойчивое. Листья съедобные. Вкусовые качества хорошие.

Рефлекс-среднерослый гибрид. Листья серо-зеленые, сильно гофрированные. Выдерживает морозы до - 18° С. Декоративен. Вкусовые качества хорошие. Выращивают листовую капусту через рассаду. Нужен горшочек диаметром 8 см и рассадная смесь, как для любой капусты. Выращенная самым обычным способом рассада (45 дней) с пятью листочками весной высаживается в открытый грунт. Растение двулетнее. В первый год оно дает только листья. На второй год зацветает. Глубокой осенью капусту выкапывают, высаживают в соответствующую посуду и ставят на светлое место в городской квартире. Рассаду высаживают весной (в мае), в увлажненные лунки по схеме 50x50 см. Пока рассада не приживется, ее 3 раза поливают. Дальнейший уход и борьба с вредителями, как у обычной капусты. Листья можно срезать уже с конца июня. Листовая капуста содержит большое количество витаминов, биоактивных веществ и органических кислот.

И. Кривега

Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»

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