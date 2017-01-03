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::. Что посадить на рассаду в январе? | Овощеводство / Цветоводство
Что посадить на рассаду в январе?Что посадить на рассаду в январе?
Буквально месяц назад я закрыла очередной дачный сезон и наконец-то спокойно вздохнула – впереди масса времени, чтобы отдохнуть от садово-огородных работ. Но позанимавшись домашними делами в течение декабря, уже к новогодним праздникам меня неудержимо потянуло в садоводческий магазин. Вспомнилось, как в прошедшем мае ругала себя, что опять насажала огромное количество рассады, для которой не находилось места на моих грядках. Тогда я клятвенно обещала себе, что уж в следующем году обязательно досконально распланирую посадки и посею только самое необходимое в строго ограниченном количестве, чтоб высвободить время для отдыха на даче.
И вот я иду в магазин со списком, в котором черным по белому написано, сколько пачек семян морковки, капусты, огурцов, томатов и еще некоторых особо важных овощей мне необходимо купить. Не тут-то было! Как только я подошла к стеллажу, увешанному красочными пакетиками, список странным образом затерялся в моем кармане. И меня осенило, что на дворе УЖЕ январь и в этом месяце мне жизненно необходимо успеть высадить на рассаду массу растений. И вот я, необычайно вдохновленная, возвращаюсь домой с увесистой пачкой семян, а в голове вырисовываются картинки одна краше другой – то с бесподобными овощами, которые непременно должны вырасти из этих семечек, то с восхитительными цветами, красующимися на моей клумбе, точь-в-точь такими же, как на пакетиках из магазина.
И не важно, что до весны мне придется практически целыми днями досвечивать сеянцы. Ведь чего стоит один только лук-порей! Его толстые мясистые стебли необычайно вкусны в летних салатах, поэтому этой культуре в январе я обязательно выделю место на своем подоконнике, и посею семечки в отдельный рассадный ящик.
Прикупила я и пару пачек сельдерея. И как я могла о нем забыть и не внести его в список? Один сельдерей листовой, другой – корневой, и оба – кладезь витаминов. Только период вегетации этих растений довольно длительный, поэтому уже в январе можно начинать сеять их на рассаду. Прорастают семена сельдерея очень медленно и сеянцы не спешат расти, поэтому чтобы получить урожай пораньше решила приступить к посадке уже сейчас.
Удачный опыт выращивания картофеля из семян побудил меня купить пачку нового голландского сорта этой культуры. Выращивание картошки из семян – увлекательнейшее занятие. Удивительно, что выращенный через рассаду урожай этого овоща получается отменного качества, а на клубнях не бывает ни единого изъяна. Вот и в этом году я снова решила продолжить свой эксперимент: ведь те сорта, что продаются семенами, мне нигде раньше не встречались в виде семенных клубней. А чтобы эксперимент удался, картофельные семечки можно начинать высевать на рассаду во втором зимнем месяце.
Не смогла устоять и купила пачку семян садовой земляники с невероятно красивыми ягодами на картинке, а заодно и торфяные таблетки, чтоб посеять семечки прямо сейчас. Три года назад я точно так же случайно купила прекрасный сорт земляники и, посеяв семена в январе на рассаду, в том же году смогла отведать первые изумительные по вкусу ягодки. Вот и в этом году пришло время обновить сортовое разнообразие моей земляничной плантации.
И уж никак не смогла пройти мимо гвоздики Шабо – моей любимицы. Приобрела сразу четыре разновидности этого цветка, который сеять на рассаду необходимо уже после новогодних праздников. Эта культура в срезке, на мой взгляд, менее красива, чем на клумбе, ведь за сезон на одном кусте гвоздики Шабо образуется около 40 изумительных соцветий и в период массового цветения они выглядят просто обворожительно. Жаль только, что до момента цветения нужно ждать около полугода, поэтому и посадка рассады производится в столь ранние сроки.
А чтобы уже в этом году была возможность полюбоваться первым цветением таких прекрасных многолетников, как турецкая гвоздика и гелениум, решила посадить их пораньше. При дополнительной подсветке в пасмурные дни, а также по утрам и вечерам к маю я получу прекрасную рассаду, которая буквально через месяц после высадки в грунт порадует меня красивыми соцветиями. А заодно посею примулу и карпатский колокольчик для получения ультраранних соцветий в весенние месяцы. Я уже и место наметила для этих чудных растений в своем цветнике. Представляю, как мой дачный участок будет разительно отличаться от соседских, утопая в цветах. Ради этого стоит посадить уже сейчас вербену гибридную, петунию, лобелию и львиный зев. В данном случае эти бесподобные однолетники не только зацветут в самые ранние сроки, но и будут привлекать всеобщее внимание на протяжении всего лета.
А для тех садоводов, кто на днях собирается написать свой список и посетить садоводческий магазин, непременно советую добавить к нему многоцветковый молочай, меконопсис Шелдона, кальцеолярию, дельфиниум, пеларгонию и цинерарию. Эти цветы в прошлом январе я посеяла на рассаду и в самые ранние сроки смогла украсить свой дачный участок яркими красками.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 707 | автор: sadovod | Сегодня, 11:03 | Комментариев 0 |
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