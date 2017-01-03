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::. Биофильные элементы овощей | Овощеводство
Биофильные элементы овощейБиофильные элементы овощей
На протяжении истории растительного мира на земле (в том числе и овощных растений) эволюционно закрепился и генетически (наследственно) передается определенный их химический состав. Для каждого вида и отдельного растения (сорта) этот состав имеет свои особые черты, обусловленные избирательным поглощением из почвы элементов питания, необходимых для жизни, т. е. роста, развития и плодоношения. Эти элементы носят название биофильных. Каждый из них обладает особыми полезными свойствами.
В настоящее время к биофильным элементам относят кислород, углерод, азот, калий, фосфор, кальций, магний, серу, железо, бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт, йод, кремний, титан, ванадий, литий. Сколько еще элементов будет причислено к биофилам, сказать затруднительно. Но в растениях уже открыто около 70 элементов менделеевской таблицы, хотя полезность многих из них пока под сомнением. Вместе с тем бесспорно полезные элементы открывали постепенно, на протяжении длительного времени. Сегодня признается полезным для человека потребление с овощами таких элементов, как натрий, хлор, бром, фтор.
Потребность каждого элемента для растения запрограммирована наследственностью, а биофильность определяется его долевым участием в построении живого растительного организма. Одних элементов нужно много, и они составляют группу макроэлементов (азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера); других требуется в очень малых количествах - это микроэлементы. Но все они нужны в равной мере и не могут заменять друг друга.
Макроэлементы, в свою очередь, разделяются на две группы, или два типа. Азот, фосфор и сера позволяют создавать многообразие соединений в растениях. Калий, магний и кальций стабилизируют возможные комбинации этих соединений.
Благодаря избирательности биофилы поступают в растения в благоприятных для жизнедеятельности пропорциях. Они активно противодействуют поступлению элементов ненужных и вредных для растений. Корни регулируют и поддерживают минеральный состав растений, спасая от всяких нарушений прежде всего плодовые (семенные) органы.
Все питательные элементы связаны между собой и взаимозависимы. При достаточном уровне азота лучше происходит поглощение и усиливается положительное действие калия. А калий обуславливает обмен фосфора в растении и его более экономное использование. Такие цепочки взаимосвязей в растении многочисленны.
Избыток или недостаток одних элементов вызывает нарушения в поглощении и использовании других. Это создает большие трудности для человека в удовлетворении всех нужд растений, требует больших знаний и изворотливости при питании растений с помощью удобрений. Когда удается точно удовлетворить растение пищей, то и удобрения требуется меньше. Но каждый год приходится огородникам действовать нестандартно, так как потребность растений в питании меняется от климата и почвы.
Влиять на рост и развитие культур можно своевременным изменением соотношения в почве и самом растении отдельных элементов. А для этого надо ясно представлять роль каждого элемента, его наибольшую потребность в отдельные периоды вегетации и последствия внесения с удобрением через определенное время.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2001 г.


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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 11:04 | Комментариев 0 |
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