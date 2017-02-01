

::. Цикорный салат | Овощеводство Цикорный салат

Входит в группу зеленных овощных культур, относится к семейству астровых, или сложноцветных. Латинское название самого распространенного вида Cichorium intybus. Родиной его является Средиземноморье. В культуре широко распространен в ряде стран Западной Европы и Америке.

Для цикорного салата более всего пригодны почвы, богатые органическими веществами, среднего механического состава - легкие супеси и суглинки, чистые от сорняков, хорошо проницаемые для влаги, поддерживаемые в рыхлом со-стоянии, имеющие нейтральную кислотность.

На почвах с высоким содержанием питательных веществ, но тяжелых по составу, усиленно отрастает листовой аппарат, но замедляется формирование корнеплодов. Почвы, заплывающие и образующие корку на поверхности, препятствуют появлению всходов и развитию растений. Корнеплоды, полученные на почвах с плохой водопроницаемостью или близким стоянием грунтовых вод, плохо хранятся и поражаются грибными заболеваниями.

Растения отрицательно реагируют на любой недостаток влаги. Нельзя допускать подсушивания почвы.

Цикорный салат относится к высокотребовательным по минеральному питанию культурам. На образование 1 кг корнеплодов требуется до 4,2 г азота, 2,5 г фосфора и 6,0 г калия. На почвах среднего плодородия в основную заправку вносят 20-25 г/м² азотных, 15 г/м² фосфорных и 30-35 г/м² калийных удобрений. Недостаток фосфора в начальный период роста растений особенно отрицательно сказывается на урожае. После прореживания всходов (до 15 раст./м²) дают первую подкормку азотно-калийными удобрениями, а через два месяца от всходов - вторую такую же.

При посеве на глубину 0,5-1-,5 см семена могут прорастать до 12 дней. Масса 1000 шт. семян составляет 1,4-1,5 г. Сеют их в прогретую почву.

Цикорный салат (или салатный цикорий) - растение многолетнее, но для получения корнеплодов его выращивают один сезон, а для семян - в двухлетней культуре. Особенностью его является то, что ни листья, ни корнеплоды в пищу не идут. Пищевым продуктом служат кочанчики, выгоняемые в зимнее время в темноте (в грунте) из корнеплодов после их выкопки и через месяц предварительного хранения.

Предшественниками салата на участке могут быть культуры, под которые вносили органические удобрения, а также бобовые. Не рекомендуется размещать его после моркови, картофеля и томата. Совместим салат с луком. Нитратов в корнеплодах накапливается мало, а в выгоняемых из них кочанчиках - и того меньше.

Кроме Витлуфа, который имеет меньше горчащих веществ, существуют разновидности цикорного салата: эндивий и эскариол. Хотя они известны с глубокой древности, но у нас культивируются реже Витлуфа.

Болезнями и вредителями за вегетацию растения поражаются мало. Опасно только наличие в почве гнилостных начал, которые могут проявиться при хранении корнеплодов. Гнилям при нарушении температурно-влажностного режима хранения подвергаются остатки ботвы на корнеплоде и верхушечная почка, что создает невозможность выгонки продукции. Лучше хранятся также корнеплоды, выращенные при сбалансированном содержании элементов питания в почве, без избытка их (особенно азота) и недостатка (особенно фосфора).

Выкопку корнеплодов производят до наступления заморозков. При этом следует тщательно зачищать участок от обломков крупных корнеплодов и от мелких. Они хорошо перезимовывают в почве и наследующий год (наподобие хрена) могут стать засорителями участка.

У корнеплодов обрезают ботву, которая может служить кормом для животных. При диаметре корнеплода более 4 см ботву срезают на 3 см, от 2 до 4 см - на 2 см, до 2 см - на 1 см. Верхушечную почку при обрезке надо стараться не повредить.

Мелкие и переросшие корнеплоды используют только для выгонки листьев. Они плотного кочанчика сформировать не могут. Стандартные идут на получение основной продукции. До начала выгонки корнеплоды хранят при температуре от 0 до +3°С прикопанными в песок или в полиэтиленовых мешочках, которые устанавливают в ящики, не завязывая. В месте хранения желательна вентиляция воздуха. При хороших условиях хранения корнеплодов и их здорового состояния выгонку цикорного салата можно вести партиями в течение всей зимы.

Для получения плотных отбеленных кочанчиков салата корнеплоды выравнивают по длине (на 20-25 см) обрезкой нижней части. Затем их высаживают плотно в ящики высотой не менее 60 см. На дно ящиков насыпают здоровую огородную почву слоем 10-15 см, корнеплоды ставят вертикально и засыпают грунтом на 25 см выше точек роста. Посадки хорошо проливают водой для роста и уплотнения грунта. Чтобы грунт не подсыхал за период выгонки, ящики накрывают светонепроницаемой пленкой. Температура неделю после высадки может быть от 2 до 10°С, а затем 12-15°С. Более высокая температура снижает качество кочанчиков.

Убирают цикорный салат через 4 недели, отгребая укрывающий слой грунта и срезая кочанчики с частью корнеплода для сохранения их целостности. В полиэтиленовой таре они хранятся в холодильнике до трех недель.

Выгонку листьев проводят при посадке нестандартных корнеплодов в ящики, накрытые сверху черной пленкой. Посадки держат в темном месте. Первую срезку листьев можно делать через три недели, последующие - через четыре. Срезают наиболее крупные листья, не затрагивая верхушечную почку. Можно получить массу листа, составляющую до половины массы посадочного материала.

Цикорный салат содержит сухие вещества (4,9-7,0%), легко усвояемый углевод инулин (до 20%), витамин С (3,0-6,6 мг%), каротин (1,3 мг%), соли калия и магния.

Горький привкус салату придает гликозид интибин, который возбуждает аппетит, помогает пищеварению, оказывает благоприятное действие на печень, поджелудочную железу, кровеносные со-суды, желчный пузырь и нервную систему. Цикорный салат также помогает при диабете, способствует выведению воды из организма, благотворно влияет на деятельность почек, уменьшает спазмы сосудов и понижает содержание холестерина.

В пищу салат идет в свежем виде с различными заправками, вареным и тушеным.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 11:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.