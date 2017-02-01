

::. Мангольд: выращивание, уход | Овощеводство Мангольд: выращивание, уход

Входит в группу корнеплодных овощей, но одновременно его относят и к зеленным культурам. Относится к семейству маревых. Родиной мангольда является Средиземноморье и Передняя Азия. В местах происхождения мангольд был древнейшей пищевой культурой. Известно, что древние персы питались им в IV-!!! вв. до н. э. В качестве декоративной культуры его выращивали в саду вавилонских царей. Как огородная культура у нас распространена мало, хотя широко возделывается в странах разных континентов.

Мангольду нужны легкие по механическому составу, глубоко обработанные, хорошо удобренные органикой, с нейтральной кислотностью, удерживающие влагу почвы. Может он расти и на суглинистых почвах, если в них высокий запас азота и калия.

Растения мангольда относительно холодостойки. Для получения ранней продукции возможен подзимний посев с укрытием торфом или перегноем. В то же время при ранневесеннем посеве из-за низких температур возможно стрелкование растений.

При необходимости в течение вегетации дают 1 - 2 подкормки: 20 г/м² азотных, по 10 г/м² калийных и фосфорных удобрений.

К световым условиям мангольд требователен умеренно.

Выращивают мангольд посевом семян или с помощью рассады, чтобы не проводить прореживания всходов и тратить меньше семян. Можно применять малогабаритные пленочные укрытия. В теплицах можно получить больше срезок листьев. После каждой срезки делают подкормки полным минеральным удобрением. При поливах растений не следует допускать загрязнения листьев почвой.

Продукция мангольда поступает раньше капусты раннеспелых сортов, продолжаясь длительны и период.

Мангольд, являясь листовой формой свеклы, в свою очередь подразделяется на две формы: листовую и черешковую. Готовность в открытом грунте листовой формы - через 2 месяца после посева, черешковой - через три. Листья с черешками срезают по мере отрастания несколько раз и не более одной четверти с растения за каждую срезку. Интервалы между срезками зависят от скорости нарастания новых листьев, погодных условий и питания растений.

Предшественниками для мангольда могут быть картофель , капуста , лук , морковь , томат , огурец . Совместимые с ним культуры: фасоль, лук-репка, салат, капуста кольраби. Несовместимые - иссоп и фенхель.

Как и все листовые овощи, мангольд способен к высокому накоплению нитратов. Снизить их можно в растущих растениях оптимальным сочетанием в почве азота и калия, а в готовой продукции - переработкой.

Растения мангольда не имеют устойчивости к болезням и вредителям.

Ухудшение качества листьев мангольда на корню может происходить при выращивании на плотных и тяжелых почвах, а также при недостатке влаги (огрубение); после срезки - за счет быстрого подвядания. Поэтому срезанные листья нужно использовать сразу. Хранение во влажном состоянии и полиэтиленовой таре в холодильнике возможно самое краткое время.

Для выгонки зелени в зимнее время в домашних условиях (ящиках, горшках) корнеплоды мангольда выкапывают в конце сентября и хранят в полиэтиленовой таре при температуре 0-+1°С. Корнеплоды и зелень, убранная с корнями, могут в холодных местах храниться продолжительное время. Сохраненные зимой корнеплоды используют весной на семенники. Семена мангольда сохраняют всхожесть 4-5 лет при собственной влажности 7,5% и хранении в герметичной таре.

Листья и черешки мангольда накапливают сухие вещества (6,3-11,4%), сахара (1,6-4,6%), белки (1,7-2,7%), клетчатку (1,0-1,3%), пектиновые вещества; соли калия, кальция, фосфора, магния, железа, молибдена, кобальта, йода, лития; витамины С (14,7-59,7 мг%), А (до 10 мг% в листьях и до 2 мг% в черешках), В (до 0,06 мг%), В2(доО,22мг%), Р(40-50мг%), РР. По витамину С мангольд превосходит огурец и томат, по калию - капусту белокочанную и репчатый лук, по кальцию, фосфору и железу - столовую свеклу.

Листья мангольда идут в пищу в свежем виде (в различных салатах), с первыми блюдами, для голубцов и винегретов; черешки - в вареном, тушеном, соленом виде, в качестве гарниров к различным блюдам. Зелень обладает хорошими вкусовыми качествами, свекольный привкус в ней незначителен. Корнеплоды мангольда несъедобны, хотя содержат много Сахаров и других полезных веществ.

Мангольд обладает противоцинготным, обезболивающим, мочегонным и слабительным действием, полезен при склерозе, снижает давление.

Есть сорта мангольда, которые выращивают как декоративные растения. Черешки их имеют яркую пурпурную или оранжевую окраску. Они красивы на клумбах и в бордюрах.

Растительные остатки мангольда идут на корм скоту.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 94 | автор: sadovod | Сегодня, 14:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.