

::. УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ ! | Овощеводство УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !













Что нужно знать при выборе теплицы?

Садово-огородный сезон уже не за горами. А значит, уже стоит позаботиться о покупке теплицы. Какая она должна быть?

Прочной, надежной, обеспечивать все необходимые условия для роста и развития растений. Но это еще не все. Практика показала, «перезимовать» в нашем климате могут не все теплицы. У традиционных видов есть серьезный недостаток: их крыша проламывается под большим количеством снега. И садоводы, приезжая по весне на участок встречают далеко нелицеприятную картину. Нужно тратить время, деньги на дорогостоящий ремонт. Решить эту проблему поможет теплица с раздвижной крышей «ОАЗИС»!

В отличии от обычных арочных теплиц в этой теплице листы поликарбоната не прикручиваются к каркасу, а вставляются в специальные пластиковые направляющие по которым двигаются вверх и вниз. Таким образом, крышу можно сдвинуть на необходимое расстояние и зафиксировать в нужном положении.

























В чем ее достоинства?

Нулевая снеговая нагрузка

Не надо переживать, что зимой крышу теплицы может проломить под массой снега. Она легко сдвигается на зиму, а значит, вообще не испытывает снеговой нагрузки! В отличие от обычных теплиц, эта - не сломается!

























Сохранение микрофлоры почвы

Зимой, при открытой крыше, снег попадает в теплицу. Это защищает почву от промерзания, сохраняя ее микрофлору, а весной, при таянии, земля обогащается минеральными веществами.























Оптимальные условия для роста растений

Летом открытая крыша обеспечивает:

• необходимую вентиляцию,

• возможность естественного орошения и увлажнения почвы,

• свободный доступ насекомых к растениям, а значит их опыление. Все это благоприятно скажется на урожае.





















ТЕПЛИЦА С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ «ОАЗИС»

Всегда в наличии на складе: г. Киров, ул. Бородулина, 12

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной замкнутой трубы 40*20, поэтому она устойчива, имеет жесткий каркас, позволяющий легко и без перекосов скользить по пазам листам поликарбоната.

Ширина теплицы 3 метра

Высота теплицы 2 метра.

Длина теплицы может увеличиться за счет дополнительных вставок ― 2 метра.

В каждом торце находится распашная дверь и форточка.



Где заказывать?

Теплицы с раздвижной крышей «ОАЗИС» была разработана кировской компанией-производителем 2 года назад. Это компания «Альтакрафт», которая уже семь лет занимается производством теплиц. Компания не просто разработала конструкцию теплицы, но и протестировала ее в полевых условиях, после чего появился усовершенствованный продукт, который был представлен на выставке САДОВОД 2016. За это время было продано большое количество теплиц не только на кировском рынке, но и в другие города России. Эта теплица прочная, надежная, а механизм раздвижной крыши настолько безотказен и прост: с ним справится даже ребенок.



Внимание, остерегайтесь подделок! Из-за того, что теплица с раздвижной крышей стала популярна, ее начали копировать другие фирмы. Качество их теплиц вызывает вопросы. Поэтому, если вы выбираете теплицу с раздвижной крышей, покупайте теплицы, разработанные и произведенные компанией «Альтакрафт». Покупая теплицу в компании «Альтакрафт» вы получите гарантию от производителя. Теплицы, сотовый поликарбонат всегда есть в наличии.

Организация доставки в любой регион РФ

1. Вы звоните в наш офис и выбираете теплицу.

2. На складе уже есть упакованный и готовый к отправке сборочный комплект теплицы

3. Мы организуем доставку теплицы в удобное Вам место и время.

4. В комплект поставки входит инструкция, используя которую Вы соберете свою новую теплицу



Доставка действует во все регионы

По всем вопросам обращаться по тел. : (8332) 206-466, 73-15-73

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Услуга хранения теплиц действует до 01 июня 2017 г.

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Пишите s8259300@mail.ru

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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 13:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.