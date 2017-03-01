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::. УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ ! | Овощеводство
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !





Что нужно знать при выборе теплицы?
Садово-огородный сезон уже не за горами. А значит, уже стоит позаботиться о покупке теплицы. Какая она должна быть?
Прочной, надежной, обеспечивать все необходимые условия для роста и развития растений. Но это еще не все. Практика показала, «перезимовать» в нашем климате могут не все теплицы. У традиционных видов есть серьезный недостаток: их крыша проламывается под большим количеством снега. И садоводы, приезжая по весне на участок встречают далеко нелицеприятную картину. Нужно тратить время, деньги на дорогостоящий ремонт. Решить эту проблему поможет теплица с раздвижной крышей «ОАЗИС»!
В отличии от обычных арочных теплиц в этой теплице листы поликарбоната не прикручиваются к каркасу, а вставляются в специальные пластиковые направляющие по которым двигаются вверх и вниз. Таким образом, крышу можно сдвинуть на необходимое расстояние и зафиксировать в нужном положении.
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !











В чем ее достоинства?
Нулевая снеговая нагрузка
Не надо переживать, что зимой крышу теплицы может проломить под массой снега. Она легко сдвигается на зиму, а значит, вообще не испытывает снеговой нагрузки! В отличие от обычных теплиц, эта - не сломается!
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !











Сохранение микрофлоры почвы
Зимой, при открытой крыше, снег попадает в теплицу. Это защищает почву от промерзания, сохраняя ее микрофлору, а весной, при таянии, земля обогащается минеральными веществами.
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !










Оптимальные условия для роста растений
Летом открытая крыша обеспечивает:
• необходимую вентиляцию,
• возможность естественного орошения и увлажнения почвы,
• свободный доступ насекомых к растениям, а значит их опыление. Все это благоприятно скажется на урожае.
УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА - ТЕПЛИЦА "ОАЗИС" С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ !









ТЕПЛИЦА С РАЗДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ «ОАЗИС»
Всегда в наличии на складе: г. Киров, ул. Бородулина, 12
Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной профильной замкнутой трубы 40*20, поэтому она устойчива, имеет жесткий каркас, позволяющий легко и без перекосов скользить по пазам листам поликарбоната.
Ширина теплицы 3 метра
Высота теплицы 2 метра.
Длина теплицы может увеличиться за счет дополнительных вставок ― 2 метра.
В каждом торце находится распашная дверь и форточка.

Где заказывать?
Теплицы с раздвижной крышей «ОАЗИС» была разработана кировской компанией-производителем 2 года назад. Это компания «Альтакрафт», которая уже семь лет занимается производством теплиц. Компания не просто разработала конструкцию теплицы, но и протестировала ее в полевых условиях, после чего появился усовершенствованный продукт, который был представлен на выставке САДОВОД 2016. За это время было продано большое количество теплиц не только на кировском рынке, но и в другие города России. Эта теплица прочная, надежная, а механизм раздвижной крыши настолько безотказен и прост: с ним справится даже ребенок.

Внимание, остерегайтесь подделок! Из-за того, что теплица с раздвижной крышей стала популярна, ее начали копировать другие фирмы. Качество их теплиц вызывает вопросы. Поэтому, если вы выбираете теплицу с раздвижной крышей, покупайте теплицы, разработанные и произведенные компанией «Альтакрафт». Покупая теплицу в компании «Альтакрафт» вы получите гарантию от производителя. Теплицы, сотовый поликарбонат всегда есть в наличии.
Организация доставки в любой регион РФ
1. Вы звоните в наш офис и выбираете теплицу.
2. На складе уже есть упакованный и готовый к отправке сборочный комплект теплицы
3. Мы организуем доставку теплицы в удобное Вам место и время.
4. В комплект поставки входит инструкция, используя которую Вы соберете свою новую теплицу

Доставка действует во все регионы
По всем вопросам обращаться по тел. : (8332) 206-466, 73-15-73
Купите теплицу по выгодной цене и условиям доставки.
Услуга хранения теплиц действует до 01 июня 2017 г.
Для заказа теплицы звоните по телефону (8332) 206-466, 73-15-73
Пишите s8259300@mail.ru
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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 13:11 | Комментариев 0 |
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