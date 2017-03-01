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::. Торфяные таблетки для рассады | Овощеводство / На подоконнике
Торфяные таблетки для рассадыТорфяные таблетки для рассады
В прошлом году впервые вырастила рассаду в торфяных таблетках и очень жалею, что мой консерватизм помешал мне оценить эти уникальные приспособления раньше. Я встречала в продаже торфяные таблетки и раньше, но всегда обходила стороной эти довольно странные на вид штуки: мне было совершенно непонятно, как в таких маленьких плоских «кружочках», которые по форме действительно, напоминали таблетки, можно что-то вырастить.
А прошлой зимой увидев, как одна женщина покупала сразу несколько упаковок таких таблеток, не удержалась и стала расспрашивать ее об этой необычной таре. Оказалось, что эти приспособления подходят не только для выращивания рассады, но и для проращивания семян и укоренения черенков. А их сомнительная форма, в какой они изначально производятся, быстро видоизменяется при увлажнении: таблетки набухают и становятся похожи не на шайбу, а на удлиненный цилиндр. Восторженные отзывы той дачницы побудили и меня купить на пробу такие приспособления, в которых я вырастила прекрасную рассаду земляники. И после столь приятного открытия, решила выращивать почти все культуры в торфяных таблетках.
Радует и их вполне приемлемая стоимость, но еще больше – тот факт, что с помощью торфотаблеток можно избежать не только «грязных» работ при выращивании рассады, но и проблем с ее пересадкой. Особенно подходит такая тара для выращивания тех растений, которые очень плохо переносят пикировку и повреждение корневой системы. Таблетки – идеальный вариант для посадки редких и капризных культур, требующих к себе особого подхода, а также для посева дорогостоящих или мелких семян. А все потому, что в своем составе таблетки содержат торфоперегнойный субстрат, воздухо- и водопроницаемая структура которого оказывается идеальна для развития молодых растений, антибактериальные препараты, защищающие их от грибковых заболеваний, а также комплекс минералов, микроэлементов и стимуляторы роста, способствующих быстрому проклевыванию даже туговсхожих семян и активному росту сеянцев. А уровень кислотности торфяного грунта, равный 5,4-6,2 рН, подходит для выращивания большинства садовых и огородных культур.
Питательный субстрат таблеток изначально находится в прессованном состоянии. В сухом виде все таблетки имеют приблизительно одинаковую высоту 1,5-2 см, а вот их диаметр может быть различным – от 2,4 до 9,0 см. При набухании высота того или иного вида таблеток увеличивается от 3 до 8 см. Таким образом можно подобрать размер торфотаблеток в зависимости от силы роста рассады той или иной культуры или размера укореняемых черенков. Например, для выращивания рассады огурцов, кабачков, перца и томатов я приобретаю крупные «шайбы», они также наиболее приемлемы для укоренения черенков. А вот таблетки более мелких размеров использую для таких растения, как земляника садовая, сельдерей, петуния и подобных им культур, сеянцы которых выглядят в начале своей вегетации слабыми и имеют крохотные размеры.
Для того чтобы подготовить торфяные таблетки к посадке, я выставляю их на поддон, а затем на дно поддона подливаю теплую воду, немного смачивая сверху и сами таблетки. Через полчаса они полностью набухают, распрямляются и принимают вид симпатичных цилиндриков, внешняя сторона которых покрыта мелкоячеистой сеточкой, удерживающей их правильную форму. Сверху каждой таблетки видно небольшое углубление, которое не исчезает и при их набухании. В это отверстия я кладу семечко или вставляю черенок.
Торфяные таблетки очень компактны и не занимают столько места на подоконнике, как та разнокалиберная тара, в какой я раньше выращивала рассаду. К тому их использование позволяет избежать утомительной возни с грунтом и беспорядка в квартире при посадке рассады. И самое главное, состав этих уникальных приспособлений позволяет отказаться от предварительной обработки семян различными стимуляторами роста, их намачивания и последующих подкормок появившихся всходов, которые теперь получают необходимые элементы из питательного субстрата этих невероятно полезных изобретений. При их использовании упрощается и полив растений: я просто понемногу подливаю воду на дно поддона, и цилиндры впитывают необходимое количество влаги.
Правильно подобранный размер таблеток позволяет выращивать в них рассаду на протяжении всего периода их домашнего пребывания, а затем – просто высадить окрепшие растения сразу на грядку. Причем никаких дополнительных манипуляций при пересадке производить не потребуется – растение высаживается в лунку вместе торфяным цилиндром, в котором оно росло на окошке. Благодаря этому корневая система рассады не повреждается, она прекрасно приживается на новом месте и быстро трогается в рост. То же самое происходит и с черенками садовых или декоративных кустарников. Если же вдруг с первого раза не получилось правильно рассчитать размер таблетки, растению в ней становится тесно, а через сеточку начинают выглядывать корешки, то ее можно опустить в более просторный стакан и засыпать промежутки между стенками плодородным грунтом.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 10:05 | Комментариев 0 |
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