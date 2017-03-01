

::. Чайот (Sechium edule) | Овощеводство Чайот (Sechium edule)

Входит в группу плодовых овощей, относится к семейству тыквенных. Латинское название чайота Sechium edule. Родиной его является Центральная Америка. Культура чайота, или мексиканского огурца, была известна еще древним ацтекам. В XVIII веке она приобрела популярность в Бразилии и на юге США. В середине XIX века чайот проник в Северную Африку, Западную Европу, Китай и Австралию. В нашу страну он попал впервые в 1904 г., с ним вели опыты в Сухумском ботаническом саду. Первая мировая война заставила прекратить работу с растениями, и они погибли. Возобновлены эти работы в начале 30-х годов XX века.

Чайот - культура для южных районов. Но его можно вырастить в тепличных условиях северных местностей. Те, кто любит экзотические растения, располагает временем для ухода и не боится трудностей нового дела, могут попробовать получить урожай этого растения. Тем более, что примеров акклиматизации южных культур северянами можно привести достаточно много, как из недалекой истории, так и в современности.

По своей биологической природе чайот может расти на любых почвах, даже невысокого плодородия. Для него подходят легкосуглинистые, торфянистые и подзолистые почвы, с кислотностью от 5,2 до 6,7 рН. Но наиболее благоприятные почвенные условия можно создать приготовлением более рыхлого и с высоким содержанием органики тепличного грунта. Чайот положительно реагирует на внесение навоза (от 3 кг/ м² и выше) в любом виде: свежего, полуперепревшего и перегноя.

Прорастание семян возможно при 15-16°С, но оптимальная для этого температура -18-20°С. Минимальный уровень температуры воздуха для роста и развития равен 20°С, а наиболее благоприятная - 27-28°С. Стебли и листья повреждаются при 0°С, а корневая система гибнет при -5°С. Как видим, подходящий климат для роста и развития вполне может быть создан и в нашей зоне, но в теплице.

Чайот - растение влаголюбивое, но воды ему нужно меньше, чем огурцу . Полив не через день (как огурца), а по мере подсыхания грунта (на более рыхлом - чаще, чем на уплотненном и сохраняющем влажность). Хорошие условия освещенности растениям необходимы в течение всего периода выращивания.

Чайот имеет многие биологические особенности, как отличающие его от обыкновенного огурца, так и сближающие с ним. По природе своей он считается многолетним растением, так как может находиться на одном месте до 10 лет. Со второго года жизни и далее стебли его постепенно из травянистых превращаются в одревесневшие. Но в наших условиях возможна только его однолетняя культура из-за вымерзания корневой системы. Вегетационный период на юге длится не менее полугода. У нас чайот может расти только половину этого срока, поэтому обрезка должна быть приспособлена к условиям укороченной вегетации. Растения образуют несколько побегов, требующих (как и огурец) подвязки на шпалеру вскоре после приживания рассады. Тут может быть два пути формирования кустов: подвязка всех побегов на шпалеру, подобную виноградной, или нормирование числа побегов с оставлением одного-двух и подвязкой их по огуречному типу. Цветки чайота раздельнополые, требуют опыления насекомыми (или вручную). Усы помощнее огуречных, их тоже желательно удалять в раннем возрасте, пока они нежные. Плоды формируются в пазухах листьев по одному или по два.

Плоды чайота весят от 200 г до более 1 кг, длиной до 18 см, в диаметре до 12 см. Форма их может быть различной, но чаще - грушевидная. Растение имеет несколько разновидностей, из которых наиболее распространены три: с плодами белыми, зелеными и с шипиками на поверхности. В плоде находится одно семя плоской формы, 6 см длиной и З см шириной. Семена хранятся в плоде при температуре 5-10°С, в сухом и темном месте. Сажать плоды с семенами надо в крупных размеров горшочки (или пленочные мешочки) с рассадным (огуречным) грунтом, наклонно, оставляя на поверхности конец плода с плодоножкой. Через две недели росток должен выйти на поверхность грунта. Возраст рассады - до полутора месяцев от всходов. Посадка ее в теплицу возможна после окончания заморозков. Площадь питания одному растению нужна большая, чем огурцу. Определяется она в каждом случае опытным путем.

Для уменьшения вегетативной массы, ускорения созревания и обеспечения светового режима проводят обрезку побегов. Чайот хорошо отзывается на рыхление грунта, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить залегающие неглубоко корни. В случае опадания бутонов или цветков с завязями требуется усиление поливов хорошо промачивающими грунт дозами.

Уборку плодов проводят по мере достижения ими нужной окраски и размеров. Их можно хранить длительное время.

В местностях с теплыми климатом у чайота в пищу идут плоды, молодые побеги (верхушки стеблей и боковых побегов длиной до 50 см) и корнеклубни. В наших условиях последние отпадают, так как образуются только на второй год жизни.

Плоды чайота имеют большую пищевую ценность. Они накапливают сухие вещества (до 7,84%), белки (до 1,69%), жиры (до 1,9%), сахара (до 6,5%), крахмал (до 10,33%); витамины С (0,03 мг %), В1 (24,43 мг %), В2 (1,38 мг%); 19 аминокислот, в т.ч. 8 - незаменимых.

В молодых побегах может быть до 6,3% сухих веществ, 0,74% белков, 6,3% Сахаров, 20,7 мг % витамина С, 0,12 мг% каротина, 0,88мг витамина В1, и 0,13 мг% витамина В2.

В пищу чайот идет в сыром, вареном, печеном, жареном, тушеном, маринованном, соленом виде. Его фаршируют c мясом, рисом, творогом. Консервируют плоды целыми или измельченными. Побеги для салатов или гарниров очищают от кожицы и обжаривают в растительном масле.

В научной литературе культура называется различно. В трудах выдающегося ученого Н.И. Вавилова, установившего родину растения, она везде называется чайотой.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Физалис: выращивание, уход

Огурец. Выращивание и о полезных свойствах огурца

Томат: выращивание, уход, болезни томатов

Как вырастить чайот

Баклажаны в теплице

::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 10:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.