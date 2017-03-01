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::. О семенах овощных культур | Овощеводство
О семенах овощных культурО семенах овощных культур
Значение семян трудно переоценить. Даже зная, что это так и будет, все-таки нелегко представить себе, что из маленького комочка, положенного в почву по весне, к осени получится в одном случае тугой хрустящий кочан капусты в несколько килограммов, в другом - не один десяток краснощеких плодов томата, в третьем - из десятка разных микроскопических крупинок выйдет десяток пряных растений разных видов, высушив и размолов которые, можно долгое время их смешиванием в разнообразных вариантах удовлетворять самый изощренный гастрономический вкус.
Занимая зимой в своих пакетиках и мешочках самое скромное пространство, реализованные летом в здоровые рослые культуры, семена овощей обеспечат и радость от свежей витаминной пищи, и зимний запас, которому не хватает деревянной и стеклянной тары, полок просторного погреба и застекленной лоджии.
Для того, чтобы все семена выполняли наилучшим образом предназначенную природой роль, необходимо им помогать в этом. А помощь возможна на основе хороших знаний особенностей каждой из культур, умения сохранить потенциальные возможности и качества семян в течение длительного времени, лучшей подготовки к посеву и его проведения. Начинающим огородникам во всех делах, в том числе и в приобретении семян, следует придерживаться имеющихся проверенных рекомендаций. Приобретя определенный собственный опыт, можно в рекомендуемое вносить необходимые поправки.

Нужные количества семян овощных культур на отводимые в огороде под них площади определяют, исходя из посевных норм. Эти нормы (примерные) будут следующими (г/ м²): 0,005 - эстрагон; 0,04 - капусты брюссельская и савойская; 0,05 - капуста краснокочанная; 0,06 - капусты белокочанная, цветная и кольраби; 0,08 - баклажан, сельдерей; 0,1-0,2 - салат кочанный; 0,15 - перец сладкий; 0,2 - дыня, капуста брокколи, душица; 0,2-0,3 - репа; 0,3 - арбуз, артишок, ревень, патиссон, брюква, тимьян; 0,3-0,4 - кабачок, салат листовой; 0,4 - любисток; 0,4-0,6 - петрушка, редька зимняя; 0,5-0,6 - морковь, пастернак; 0,6 - иссоп; 0,6-0,8 - огурец; 0,7
- мелисса лимонная, чабер; 0,8 - щавель; 0,8-0,9 - лук-порей; 1,0-1,2 - лук-чернушка на репку, свекла, фенхель; 1,4 - спаржа; 1,5 -катран;; 2,0 - лук-батун; 2,0-4,0 - редис; 2,5 - укроп на специи; 3,0 - лук-шнитт, кресс-салат, кукуруза сахарная; 4,0-6,0 - шпинат; 7,0
- кориандр; 7,0-8,0 - укроп на зелень; 8,0-14,0-фасоль; ' 15,0-бобы; 15,0-20,0-го¬рох; 30,0 - чеснок (бульбочки); 50,0 - лук многоярусный, стахис; 100,0-лук-севок до 1 см на репку; 200,0 - лук-севок до 2,5 см на репку.

По посевным качествам семена делятся на первый и второй классы. Максимальный процент всхожести первого составляет: 70% - у моркови, пастернака, петрушки, шпината, эстрагона; 75% -у артишока и сельдерея; 80% - у капусты цветной, луков: батуна, порея и репчатого, салатов листового и кочанного, свеклы, спаржи, щавеля; 85% - у редиса, редьки, томата; 90%- у брюквы, гороха, капуст белокочанной, брюссельской, савойской и пекинской, кресс-салата, огурца, салата цикорного; 95% - у кабачка, патиссона, репы, тыквы, фасоли. Второй класс семян всех видов имеет гораздо меньший процент всхожести, что необходимо учитывать при заготовке семян и посеве. Одним из показателей качества семян служит их масса. В справочниках ее выражают как массу (вес) 1 000 штук семян или их количество (число) в 1 грамме. Между массой семени и его посевными показателями существует обычно прямая зависимость, т.е. чем крупнее семена, тем большие надежды в любых случаях на лучшее прорастание и всходы. По размерам (и массе) семена успешно делят на 3 категории (группы): 1) очень крупные и крупные; 2) средние; 3)мелкие и очень мелкие.
В пределах различия семян одного вида и сорта самые мелкие из них наименее жизнеспособны. В то же время у одних и тех же сортов более крупные семена по причинам их биохимического состава не имеют преимуществ перед семенами среднего размера. Эта категория семян зачастую оказывается и длительнее жизнеспособной в хранении. К наиболее крупным относятся семена бобов, фасоли, гороха, тыквы, арбуза, кукурузы. Крупными семенами обладают дыня, кабачок, огурец, свекла, редька. Мелкие семена у моркови, петрушки, укропа, салата, сельдерея, репы, щавеля. Самыми мелкими отличаются майоран, эстрагон, тимьян, хрен, чабер, мелисса, иссоп. Семена остальных овощных культур относят по массе к средним.

Дружность всходов определяется внутренними и внешними качествами семян, сортовыми особенностями, подготовленностью почвы и ее водно-физическими качествами, одинаковой глубиной заделки. Последняя зависит от вида культуры и размера семенных материалов. Наименьшая глубина заделки должна быть у майорана - 0,2-0,3 см. Далее по глубине следуют: иссоп - 0,3-1 см; тимьян, чабер, редис в теплице, эстрагон, мелисса - 0,5 см; салат кочанный, капуста белокочанная - 0,5-1 см; лук-батун - 0,5-1,5 см; капуста краснокочанная -1,0 см; огурец, сельдерей, лук репчатый (чернушка) -1,0-1,5 см; салат листовой, щавель, томат, редис в открытом грунте, репа -1,0-2,0 см; огуречная трава, рута, брюква, лук-шнитт, лук-слизун, лук многоярусный -1,5-2,0 см; ревень -1,5-3 см; редька, пастернак, фенхель
- 2,0 см; катран, скорцонера, лук-порей, укроп, шпинат, чеснок бульбочками, мангольд - 2,0-3,0 см; анис
- 2,0-4,0 см; спаржа, фасоль, свекла-3,0 см; горох, кабачок, патиссон, тыква - 3,0-4,0 см; спаржа на рассаду, чеснок зубками весной - 3,0-5,0 см; стахис весной - 5,0-6,0см; чеснок зубками осенью - 5,0-8,0 см; бобы - 6,0-8,0 см; стахис осенью - 7,0-10,0см.
У одних культур семена в благоприятных условиях особо не залеживаются в почве и быстро выходят на поверхность, а есть и любители полежать подольше, чтобы затем, как бы нехотя, начинать всходить. Достаточно быстро всхожими являются семена салата, огурца, капуст, редиса, брюквы, репы, редьки. Наиболее медлительны по всхожести морковь, укроп, перец сладкий и пряновкусовые овощи (иссоп, рута, эстрагон, фенхель, майоран, мелисса, тимьян, чабер). Многие из туговсхожих семян сеют под зиму, чтобы они в течение зимы прошли процесс прохолаживания во влажной среде (стратификацию) для ускорения всходов весной.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2001 г.
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::. прочитало: 241 | автор: sadovod | Вчера, 11:08 | Комментариев 0 |
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