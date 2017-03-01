

::. Соя. Чем же так ценна соя? | Овощеводство Соя. Чем же так ценна соя?

Еще лет двадцать назад у многих жителей нашего города слово «соя» ассоциировалось с неведомым южным растением практически не нужным в нашей повседневной жизни. Большинство обитателей северных широт было не знакомо с этой важной и ценной сельскохозяйственной культурой, не пробовало соевого масла, не слышало о продуктах, получаемых из сои, и уж тем более о так называемых соевых текстуратах, которые в обиходе называют соевым мясом. У части наших более пожилых граждан соя ассоциировалась с соевой кашей, не лучшим образом приготовляемой в послевоенных столовых из гуманитарной помощи американцев.

Между тем, уже в те годы, соя была незаменимым продуктом питания во многих развитых странах мира, необходимым компонентом диетического и детского питания, школьных завтраков и солдатских рационов, одним из основных кормов для сельскохозяйственных животных... Что же касается азиатских стран - Японии, Китая, Кореи - родины этой культуры, то там соя была самым важным продуктом питания уже шесть тысяч лет назад и до сих пор соевые продукты составляют незаменимую часть рациона жителей этих стран.

Двадцатый век можно назвать веком победного шествия сои по миру. Она шагнула далеко за пределы своей исторической родины. Сегодня самые большие посевные площади этой культуры принадлежат США, очень много сои производят страны Южной Америки, большое внимание уделяют ей и в странах Европы.

В нашей стране сою стали выращивать в начале прошлого столетия. Ее посевы были сосредоточены главным образом на Дальнем Востоке - поблизости от основного ареала ее возделывания - Манчжурии и Китая. В тридцатые годы производственные посевы сои появились и в Европейской части страны. В наши дни она выращивается во многих регионах России, начиная с Дальнего Востока: в Южной Сибири, на Алтае, в Краснодарском крае, Поволжье, областях Центральной черноземной зоны. Северной границей опытного и, отчасти, промышленного возделывания сои в России является центр Нечерноземной зоны.

Чем же так ценна соя? Прежде всего, как все зернобобовые культуры, высоким содержанием белка. Белок ее более полно, чем белки других растений, усваивается организмом человека и особенно рекомендуется людям пожилого возраста. Кроме того, в соевом зерне много веществ, которые позволяют рекомендовать ее для профилактики и лечения различных заболеваний, включая атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, патологии опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы), иммунодефицит, аллергические заболевания, экземы, псориазы, раковые заболевания.

Повышенный интерес к сое наших сограждан вполне обоснован. На юге страны возникает все больше предприятий по ее переработке: производству масла, молока, соевого творога (тофу) и других молочных продуктов, соевых текстуратов, лецитина и т.п. Множество блюд можно приготовить и из семян, сои.

М. Вишнякова, доктор

биологических наук,

ВНИИР имени

Н. И. Вавилова

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 30 | автор: sadovod | Сегодня, 11:34 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.