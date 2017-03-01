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::. Выращивание сои в ленинградской области | Овощеводство
Выращивание сои в ленинградской области Выращивание сои в ленинградской области
Все чаще возникает вопрос и у наших пытливых земляков: можно ли вырастить эту южную культуру в Ленинградской области? Прежде, чем ответить на него, необходимо рассказать о некоторых биологических особенностях и истории селекции этой культуры.
История культуры сои насчитывает более шести тысяч лет и все многообразие местных сортов и форм сформировалось в условиях короткого дня, длинного лета и высокой теплообеспеченности. Практически все староместные азиатские сорта требовали для созревания семян более 170 дней, что по современным понятиям относит их в категорию исключительно позднеспелых.
Значительное расширение ареала сои при продвижении на другие континенты стало мощным стимулом для селекции. Она позволила вскрыть богатый биологический потенциал культуры и продвинуть ее в районы, ранее даже теоретически не предполагавшиеся пригодными для возделывания сои. За рубежом и в России создано множество скороспелых и ультраскороспелых сортов, нейтральных к длине светового дня, сравнительно продуктивных. По длине вегетационного периода все современные сорта делятся на 9 групп, начиная от ультраскороспелых, имеющих вегетационный период 85-90 дней, до исключительно позднеспелых, требующих для созревания семян 150 и более дней.
По обеспеченности теплом и влагой наш регион соответствует требуемым для ультраскороспелых сортов условиям. На практике же все несколько сложнее. Причудливое сочетание погодных факторов, состояния почвы, наличия вредителей и болезней вносит свои коррективы в результаты, предполагаемые для идеальных условий. Поэтому производственные посевы в нашем регионе, несмотря на наличие ультраскороспелых сортов, пока еще не представляются обоснованными. Однако вырастить сою на небольших опытных участках с высокой агротехникой вполне реально. Для этого рекомендуются следующие отечественные сорта: Магева, Окская, Светлая, созданные для центра Нечерноземной зоны. Эти сорта ежегодно устойчиво вызревают на широте Москвы и даже севернее ее. Здесь они дают урожай семян до 32 ц с гектара. Список можно пополнить другими сортами отечественной селекции: УСХИ-6, СИБНИИК-315, Соер-3, Соер-4, Алтом, Модева. Годится ряд сортов канадской и европейской селекции.
Сою возделывают почти на всех типах почв разного механического состава за исключением глубоких песков. Однако культурное состояние пашни - залог успеха урожая и наиболее высокие она дает на почвах с глубоким пахотным слоем, богатых органическими веществами и кальцием, с хорошей влагопроницаемостью и со средней кислотностью. Рыхлая почва обеспечивает лучший воздушный и тепловой режим, создает благоприятные условия для развития азотфиксирующих бактерий. Болотистые почвы после дренажа и известкования дают вполне хорошие урожаи. Большое значение имеет инокуляция («наполнение») семян препаратами ризобиальных бактерий. С инокуляцией и прибавлением фосфорных удобрений соя хорошо удается на бесплодных песчаных почвах.
Предшественником сои может быть любая культура, кроме культур семейства бобовых (горох, бобы, фасоль, клевер), т.к. они имеют общие болезни и вредителей.
Посев семян в нашей зоне рекомендуется проводить во второй половине мая. Расстояние между рядками - 25-30 см, между семенами 5-7 см, глубина заделки семян - 4-5 см.
Соя считается влаголюбивым растением, но лучше многих культур переносит временную почвенную засуху. Она очень чувствительна к атмосферной и почвенной засухе в период прорастания семян, в фазе всходов, в период цветения и, особенно, в начале налива бобов. Для нормального развития ее растения требуют около 700 мм осадков за период вегетации. Поэтому поливы сои в период цветения и формирования семян являются эффективным агроприемом для зон недостаточного и неустойчивого увлажнения. К избытку влаги растения терпимы.
Очень важно удалять сорняки в начальных фазах роста сои. После образования сплошного листового покрова растения успешно конкурируют с сорняками, и прополка не является необходимой.
Убирают сою в фазу полной спелости семян (в нашем регионе уборку можно производить в конце сентября). В это время растения сбрасывают листья, и бобы приобретают соломенно-желтую или светло-коричневую окраску. Их выдергивают из почвы и оставляют для просушивания, лучше в вертикальном положении. После подсыхания укладывают в брезент и молотят. Ворох освобождают от стеблей и створок бобов. Семена провеивают от остатков бобов.
Можно поступить иначе: обобрать бобики с выдернутых растений, просушить их в теплом помещении, а затем обмолотить вручную.
Если семена влажные, то их следует немедленно после обмолота просушить на солнце или использовать другой источник тепла, при температуре нагрева не более 40°С. При более высокой температуре происходит денатурация белка и семена теряют всхожесть. Влажные семена сои, содержащие много белка и жира, быстро портятся - плесневеют и полностью теряют пищевые свойства и посевные качества. Сухие семена могут храниться при любой температуре до 3 лет.
И последнее, о чем хочется сказать. Соя - культура полевая. Даже при рекордных производственных урожаях в самых развитых агротехнических странах сбор ее с одного квадратного метра не превышает 400-500 граммов. Поэтому рассчитайте свои усилия и сопоставьте их с тем предполагаемым урожаем, который вы соберете в своем огороде. Расчет прост: жарким погожим летом с одного растения сои можно получить не менее 30 граммов семян (возможно до 45). В прохладное лето урожай уменьшится, как минимум, вдвое. Таким образом, при нашей норме высева, с одного квадратного метра в благоприятный год можно собрать около килограмма семян. Сопоставьте свои затраты с рыночными ценами и решите, стоит ли выращивать сою в вашем огороде.
Решать подобные задачи наверняка приходилось всем огородникам. И решение у каждого свое.
М. Вишнякова, доктор
биологических наук,
ВНИИР имени
Н. И. Вавилова
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::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 15:46 | Комментариев 0 |
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