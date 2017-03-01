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Одним из основных моментов при выращивании рассады является выбор тары для посадки растений. В последние годы среди огородников все более широкое распространение получают рассадные кассеты, которые сегодня можно встретить в любом садовом магазине.

Изначально техника использования рассадных кассет была направлена на механизацию посева семян на крупных производствах, занимающихся выращиванием рассады в больших объемах. Кассеты пропускались через специальное автоматизированное оборудование, которое заполняло их почвенным субстратом и раскладывало в каждую ячейку семена. Данная техника оказалась весьма успешной и получила широкое распространение во многих странах мира. Уже позднее рассадные кассеты были предложены розничным покупателям, которые сразу же оценили по достоинству это уникальное изобретение и нашли массу преимуществ при их использовании в частном приусадебном хозяйстве.

Сейчас на прилавках магазинов можно обнаружить два вида рассадных кассеты – сотовые и ячеистые. В сотовых кассетах ячейки расположены в шахматном порядке, а в ячеистых - размещены ровными рядами. Преимуществом сотовых кассет является более просторное расположение ячеек – это позволяет выращивать сеянцы без пикировки в течение более длительного периода, а иногда и вовсе миновать этот процесс и пересадить рассаду сразу в открытый грунт или теплицу. Однако когда возникает необходимость разрезать сотовые кассеты для получения нужного количества посадочных мест, часть ячеек неминуемо оказывается испорченной и непригодной для посадки, а с ячеистыми кассетами такой проблемы не возникает, к тому же последние оказываются более компактными и на одной и той же площади позволяют получить большее число сеянцев.

Рассадные кассеты позволяют посадить и вырастить строго определенное число растений, а отдельный земляной ком каждой ячейки будет являться залогом активного развития каждого ростка. Чтобы приобрести кассетный блок с нужным количеством ячеек, стоит обратить внимание на его номер. Например, товар с № 32 будет иметь 32 ячейки. Длина рассадных кассет обычно на четверть больше их ширины. В той же кассете № 32 будет расположено по 4 ячейки в ширину и 8 в длину, а на этикетке указано – 4х8. Каждый огородник может подобрать для себя оптимальный вариант – количество ячеек в кассетах может варьироваться от 4 до 390, но при необходимости кассетные блоки можно легко разрезать и использовать для посадки.

Различаются кассеты также глубиной и объемом ячеек – от 20 до 500 мл. Стоит учитывать, что неправильно подобранная глубина рассадной тары может привести к получению слабых и болезненных сеянцев. Ведь корневая система той или иной культуры развивается по-разному и в один и тот же промежуток времени с разной скоростью заполняет объем предоставленного ей земляного кома. Если для пасленовых культур нужно подобрать ячейки глубиной не менее 6-6,5 см и стороной квадрата 4-4,5 см, то, например, для посадки базилика, сельдерея и земляники имеет смысл применить кассетные блоки с более мелкими углублениями.

Форма ячеек имеет не меньшее значение в данном вопросе. При покупке кассетных блоков стоит отдавать предпочтение таким, которые имеют конусовидные ячейки, постепенно сужающиеся к низу. Данная форма облегчит процесс пересадки растений, когда необходимо перенести сеянцы вместе с земляным комом в другую более просторную тару или высадить рассаду в открытый грунт. А растения, избежавшие повреждений корневой системы, гораздо быстрее адаптируются после пересадки и активно тронутся в рост.

В дне каждой ячейки любого вида кассет находится отверстие. Оно предназначено как для стока излишней жидкости после полива растений, так и для удобного извлечения земляного кома при их пересадке. Чем шире отверстие, тем удобнее будет выталкивать из ячейки перевитый корнями ком земли. Поэтому стоит избегать покупки товара с мелкими прорезями снизу, которые значительно затруднят манипуляции с этой рассадной тарой.

На сегодняшний день в продаже представлены кассетные блоки, изготовленные из поливинилхлорида, полистирола, картона и прессованного торфа. Картонные и торфяные кассетные блоки под воздействием влаги и почвенных микроорганизмов разлагаются в процессе использования, поэтому являются одноразовыми и к тому же обычно содержат небольшое количество ячеек – от 3 до 10. Однако такой вид тары оказывается более экологичным, обеспечивает доступ кислорода к корневой системе сеянцев и отличается более низкой стоимостью. ПВХ и полистироловые кассеты можно использовать на протяжении нескольких сезонов, причем полистироловые оказываются долговечнее, так как имеют прочные стенки, отлично выдерживающие транспортировку и мытье щеткой.

Правильно подобранные кассеты позволят не только сэкономить место на подоконнике и упростят процесс выращивания рассады, но и помогут получить крепкие сеянцы. А растения, в малолетстве получившие отдельные места произрастания и избежавшие повреждений корневой системы при пересадке, непременно порадуют щедрым урожаем.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 10:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.