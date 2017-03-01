Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Кассеты для рассады | Овощеводство / На подоконнике
Кассеты для рассадыКассеты для рассады
Одним из основных моментов при выращивании рассады является выбор тары для посадки растений. В последние годы среди огородников все более широкое распространение получают рассадные кассеты, которые сегодня можно встретить в любом садовом магазине.
Изначально техника использования рассадных кассет была направлена на механизацию посева семян на крупных производствах, занимающихся выращиванием рассады в больших объемах. Кассеты пропускались через специальное автоматизированное оборудование, которое заполняло их почвенным субстратом и раскладывало в каждую ячейку семена. Данная техника оказалась весьма успешной и получила широкое распространение во многих странах мира. Уже позднее рассадные кассеты были предложены розничным покупателям, которые сразу же оценили по достоинству это уникальное изобретение и нашли массу преимуществ при их использовании в частном приусадебном хозяйстве.
Сейчас на прилавках магазинов можно обнаружить два вида рассадных кассеты – сотовые и ячеистые. В сотовых кассетах ячейки расположены в шахматном порядке, а в ячеистых - размещены ровными рядами. Преимуществом сотовых кассет является более просторное расположение ячеек – это позволяет выращивать сеянцы без пикировки в течение более длительного периода, а иногда и вовсе миновать этот процесс и пересадить рассаду сразу в открытый грунт или теплицу. Однако когда возникает необходимость разрезать сотовые кассеты для получения нужного количества посадочных мест, часть ячеек неминуемо оказывается испорченной и непригодной для посадки, а с ячеистыми кассетами такой проблемы не возникает, к тому же последние оказываются более компактными и на одной и той же площади позволяют получить большее число сеянцев.
Рассадные кассеты позволяют посадить и вырастить строго определенное число растений, а отдельный земляной ком каждой ячейки будет являться залогом активного развития каждого ростка. Чтобы приобрести кассетный блок с нужным количеством ячеек, стоит обратить внимание на его номер. Например, товар с № 32 будет иметь 32 ячейки. Длина рассадных кассет обычно на четверть больше их ширины. В той же кассете № 32 будет расположено по 4 ячейки в ширину и 8 в длину, а на этикетке указано – 4х8. Каждый огородник может подобрать для себя оптимальный вариант – количество ячеек в кассетах может варьироваться от 4 до 390, но при необходимости кассетные блоки можно легко разрезать и использовать для посадки.
Различаются кассеты также глубиной и объемом ячеек – от 20 до 500 мл. Стоит учитывать, что неправильно подобранная глубина рассадной тары может привести к получению слабых и болезненных сеянцев. Ведь корневая система той или иной культуры развивается по-разному и в один и тот же промежуток времени с разной скоростью заполняет объем предоставленного ей земляного кома. Если для пасленовых культур нужно подобрать ячейки глубиной не менее 6-6,5 см и стороной квадрата 4-4,5 см, то, например, для посадки базилика, сельдерея и земляники имеет смысл применить кассетные блоки с более мелкими углублениями.
Форма ячеек имеет не меньшее значение в данном вопросе. При покупке кассетных блоков стоит отдавать предпочтение таким, которые имеют конусовидные ячейки, постепенно сужающиеся к низу. Данная форма облегчит процесс пересадки растений, когда необходимо перенести сеянцы вместе с земляным комом в другую более просторную тару или высадить рассаду в открытый грунт. А растения, избежавшие повреждений корневой системы, гораздо быстрее адаптируются после пересадки и активно тронутся в рост.
В дне каждой ячейки любого вида кассет находится отверстие. Оно предназначено как для стока излишней жидкости после полива растений, так и для удобного извлечения земляного кома при их пересадке. Чем шире отверстие, тем удобнее будет выталкивать из ячейки перевитый корнями ком земли. Поэтому стоит избегать покупки товара с мелкими прорезями снизу, которые значительно затруднят манипуляции с этой рассадной тарой.
На сегодняшний день в продаже представлены кассетные блоки, изготовленные из поливинилхлорида, полистирола, картона и прессованного торфа. Картонные и торфяные кассетные блоки под воздействием влаги и почвенных микроорганизмов разлагаются в процессе использования, поэтому являются одноразовыми и к тому же обычно содержат небольшое количество ячеек – от 3 до 10. Однако такой вид тары оказывается более экологичным, обеспечивает доступ кислорода к корневой системе сеянцев и отличается более низкой стоимостью. ПВХ и полистироловые кассеты можно использовать на протяжении нескольких сезонов, причем полистироловые оказываются долговечнее, так как имеют прочные стенки, отлично выдерживающие транспортировку и мытье щеткой.
Правильно подобранные кассеты позволят не только сэкономить место на подоконнике и упростят процесс выращивания рассады, но и помогут получить крепкие сеянцы. А растения, в малолетстве получившие отдельные места произрастания и избежавшие повреждений корневой системы при пересадке, непременно порадуют щедрым урожаем.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 10:21 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама






календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2017 (26)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
Октябрь 2016 (25)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"