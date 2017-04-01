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::. Сорта базилика | Овощеводство
Сорта базиликаСорта базилика
Базилик благодаря своим высоким вкусовым свойствам и уникальным эфирным маслам, придающим ему неповторимый аромат, занимает в кулинарии особое место. Отсюда и его широкая популярность среди дачников – каждый второй выращивает эту пряно-ароматическую культуру на своем приусадебном участке. Большая востребованность базилика среди садоводов заставляет селекционеров неустанно выводить новые сорта этого растения. Среди них стоит выделить наиболее «удачные» - обладающие не только высокой пищевой ценностью, но и такими агротехническими характеристиками, которые позволяют с минимальными затратами собрать богатый урожай.
К таким непременно стоит отнести высокодекоративный среднеспелый сорт базилика «Ереванский», имеющий красивую темно-фиолетовую окраску стеблей и листьев. Густооблиственный куст этого сорта достигает в высоту 40-60 см и выделяется крупными листьями, долго сохраняющими свой перечно-гвоздичный аромат и приятный вкус после сушки. Сорт отличается высокой урожайностью и позволяет произвести 2-3 срезки за сезон.
Заслуживает внимания среднеспелый сорт «Маркиз зеленый», который отличается повышенной холодоустойчивостью. Растение вырастает в высоту до 30-40 см, имеет компактную форму благодаря тому, что боковые побеги плотно прижаты к центральному стеблю. Мелкие черешковые листочки эллиптической формы обладают тонким перечно-гвоздичный ароматом и идеально подходят для домашней кулинарии и консервирования. Сорт высокоурожаен, позволяет провести 2-3 срезки за сезон.
Порадует высоким урожаем и привлечет всеобщее внимание необычайно эффектный сорт базилика «Рубиновый букет», позволяющий приступить к первой срезке уже через 70-80 дней после полных всходов. Вся наземная часть растения окрашена в темно-фиолетовый, почти черный цвет, отчего смотрится очень декоративно. Полураскидистый куст данного сорта отличается компактной формой и достигает в высоту 15-25 см. Многочисленные миниатюрные листочки обладают устойчивым перечным ароматом и приятным вкусом. Сорт отличается стабильно высокой урожайностью и благодаря своей компактной форме и неприхотливости отлично развивается даже на подоконнике.
Стоит выделить среднеспелый продуктивный сорт базилика под названием «Гурман мятный» с нежным анисовым ароматом. Куст этого сорт отличается округлой формой, достигает в высоту 20-25 см, а в диаметре – 30-35 см. Растение густооблиственное, формирует яйцевидные по форме листочки среднего размера насыщенного зеленого цвета.
Обладает отменными вкусовыми характеристиками и дает стабильно высокий урожай среднеспелый сорт «Лимончелло», отличающийся повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Растение данного сорта вырастает до 30-40 см, имеет глянцевые зеленые листья среднего размера с тонким лимонным ароматом и приятным вкусом. Сорт высокоурожаен, позволяет провести 2-3 срезки за сезон.
Получил широкую популярность среднепоздний продуктивный сорт «Москворецкий Семко», вся наземная часть которого имеет насыщенный аромат со специфическими гвоздичными нотками. Куст этого сорта отличается средней силой роста и достигает 30-40 см в высоту. Благодаря тому, что боковые побеги отрастают под острым углом по отношению главному стеблю, растение выглядит очень компактно, но отличается густооблиственностью и большим выходом зеленой массы. Помимо высокой урожайности, сорт обладает необычайной декоративностью – его слабо пузырчатые крупные листья темно-фиолетового оттенка выглядят очень эффектно.
Отлично зарекомендовал себя среднеранний сорт «Сиамская королева», который выделяется неповторимым ароматом, сочетающим в себе нотки гвоздики, корицы и анисового семени. Сорт отличается холодоустойчивостью и высокой продуктивностью, благодаря чему можно проводить несколько срезок ароматной зелени за сезон. Растение достигает в высоту 40-50 см, имеет компактную форму и густооблиственные побеги с крупными гладкими листьями удлиненно-яйцевидной формы. Особенно эффектно этот сорт базилика смотрится во время цветения: пурпурные, почти черные стебли с зелеными листьями украшены темно-фиолетовыми душистыми соцветиями.
За высокие вкусовые свойства и утонченный ванильный аромат ценится среднеспелый сорт «Аромат ванили». Компактный куст этого высокоурожайного сорта достигает в высоту 35-40 см и дает большой выход ценной зелени в течение теплого времени года. Очень эффектно смотрятся декоративные листочки растения – они имеют средний размер, пурпурно-фиолетовый окрас и красивые зубчатые края. А высокая теневыносливость данного сорта дает возможность получать отменный урожай зелени даже в комнатных условиях.
Высокой урожайностью обладает среднеспелый сорт «Карамельный», выделяющийся необычным фруктово-карамельным вкусом и ароматом. Раскидистый куст достигает 30-40 см, формирует многочисленные ярко-зеленые листья среднего размера и позволяет за сезон провести несколько срезок ароматной зелени. Сорт находит широкое применение в кулинарии, особенно для приготовления салатов и освежающих напитков.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 165 | автор: sadovod | Сегодня, 10:30 | Комментариев 0 |
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