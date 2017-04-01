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::. Советы начинающему садоводу | Овощеводство
Советы начинающему садоводуСоветы начинающему садоводу
Даже человек, имеющий определенный опыт в огородничестве, может испытать неуверенность при деятельности в новых, изменившихся условиях. А что говорить о человеке, который, вообще, только начинает огородную стезю. Поневоле станешь в тупик от множества понятий: почва, сорта, удобрения, посев, полив, подкормка, обрезка и т. д., и т.п. Все это так же сложно, как начало освоения азбуки или таблицы умножения. Но идут годы, огородник не отступает, что-то делает, ошибается, набирается опыта, имеет первые успехи и уже начинает улыбаться по поводу своих прежних страхов и сомнений. Потому что, в общем и целом, ничего сложного, невозможного и непреодолимого в огородном деле нет, хотя нет и большой простоты.
В огородном деле, как и любом другом, важно приобрести опыт, а с ним придает и мастерство, т.е. умение работать с определенным успешным результатом. Минимально достаточный опыт можно нажить сезона за три. Недаром в растениеводстве экспериментальные работы проводят в течение трех лет. Один год может быть исключительно удачным по результатам (этим не надо обольщаться), другой - крайне неудачным (этим не стоит огорчаться), а третий будет средним по показателям урожайности (истина и будет лежать в усреднении трехлетних данных).
Какой бы ни была почва на участке - от первозданной до высокоокультуренной - внесение в нее удобрений для создания плодородия и его поддержания нельзя прекращать никогда. И тут постоянно нужны все имеющиеся виды органических и минеральных удобрений - от старых до самых новейших. И под все овощные культуры удобрения требуются в сочетании видов и содержания питательных элементов, а их внесения приурочены к разным срокам года и в течение периода вегетации. Как салат более вкусен, полезен и питателен из нескольких овощей, а пряная приправа в смеси, так и растущим культурам для урожаев полезнее сочетание органики с минералкой.
В газету обратилась начинающий садовод Лидия Петровна Зернышкина с просьбой дать необходимые сведения по макро- и микроудобрениям для первого года возделывания культур. В списке таковых стоят: базилик, бобы, горох, кабачок, капуста цветная, лук, морковь, огурец, перец, петрушка, редис, редька, репа, свекла, сельдерей, укроп, чеснок, щавель - всего 18 наименований. Что можно в таком случае предложить (не рекомендовать строго и конкретно) для начала?
1. Соизмерить желание и возможности. Начинание требует особого внимания к растениям. Это реально осуществить, только постоянно живя на участке, а не наезжая периодически.
2. Ассортимент культур достаточно велик. Может быть, стоит его сократить до разумных пределов?
3. Культура огурца и перца нуждается для выращивания хотя бы в простейших тепличках или в одной, но надежно разгороженной. Нужен и особый тепличный грунт.
4. Томат, перец, цветная капуста, сельдерей нуждаются в обязательном выращивании рассады. Нужны рассадные емкости и грунт.
5. Такие культуры, как огурец, перец, цветная капуста, морковь, свекла, редис надо попробовать вырастить сразу хотя бы по два сорта для сравнения и ориентировки на будущее.
6. Нужно иметь в достатке одно из органических удобрений, известковый материал (известь, мел или доломитовую муку), по одному минеральному удобрению (азотному, калийному, фосфорному, магниевому), хотя бы одно из сложных удобрений (азофоска, кристаллин и пр.), все микроудобрения (или запас древесной золы, содержащей многие микроэлементы) и обеспечить их хорошую сохранность в течение сезона.
7. Постоянно читать материалы газеты "Садовод", овощеводческие справочники и специальную литературу, Просматривать видеоролики на нашем канале.
8. Вести постоянные записи всех произведенных работ и операций с почвой и растениями, положительных и отрицательных последствий того, что сделано.
Советы начинающему садоводуДля успеха дела нужно достаточно полно изучить биологические особенности каждой намечаемой к возделыванию овощной культуры, ее требования к условиям роста и развития (в данном случае - к питательным элементам). Но это - дело не одного года.
Не существует культур, которые были бы нетребовательны к почвенному плодородию, хотя отдельные овощи и могут довольствоваться почвами победнее. Но существует разная степень выноса растениями питательных веществ из почвы. Так называемая требовательность к пище может не совпадать со степенью выноса элементов питания. Например, у моркови и свеклы наибольший вынос пищи из почвы при сравнительно невысокой требовательности; укроп много требует и много выносит; лук требует пищи средне и так же выносит; редис и огурец требуют питательных элементов много, а выносят мало.
На свежий навоз хорошо отзывается огурец в теплице, а в открытом грунте навоз нужен капусте, сельдерею, кабачку, но лучше в полуперепревшем виде. Другие культуры предпочитают органику в виде перегноя или компоста: от 2 кг/ м² чеснок до 6 кг/ м² редька, прочие по 4-5 кг/ м².
На внесение извести перед посевом наиболее отзывчивы лук, сельдерей; средне - горох, перец, свекла; слабо отзывчивы морковь и огурец.
Основной массе культур требуется кислотность, близкая к нейтральной, т.е. хорошее предварительное известкование почвы.
Минеральные удобрения больше необходимы культурам с коротким сроком вегетации (укроп на зелень, редис, а также цветная капуста). В подкормках они лучше и быстрее помогают растениям, чем органические.
В основную заправку дают органическое и полное минеральное удобрение: азот, фосфор, калий, магний и кальций ( с известью). Сера в качестве макроудобрения поступает с суперфосфатом, сульфатами калия и магния. |
Все микроудобрения также нужны растениям, но в разных количествах. Их лучше вносить в почву в жидком виде. Потребность микроэлементов для растений в целом можно определять по их содержанию в урожае (листьях, плодах, корнеплодах и т.д.): на 1 часть кобальта и йода нужны 2 части молибдена, 12 - меди, 40 - цинка, 100 частей марганца. Без подкормки кобальтом может обходиться сельдерей, без кобальта и молибдена - петрушка, без бора - чеснок, лук, укроп, горох и бобы. При высоких дозах органических удобрений или внесении золы надобность в микроудобрениях практически отпадает.
Фосфор нужен всем растениям для образования хорошей корневой системы, а огурцам, перцам, кабачкам - для образования бутонов и цветков. Азот нужен постоянно зеленным культурам (укроп, щавель), огурцу, цветной капусте. Калий требуется для налива плодов огурца, перца, кабачка и роста корнеплодов моркови, редиса, репы, редьки, свеклы, образования луковицы. Базилик требует полного удобрения в подкормках, сельдерей - азотно-калийного, морковь - фосфорно-калийного. Если овощи отличаются слабым ростом, им может помочь подкормка азотным удобрением; при излишнем росте нужны подкормки калийным и фосфорным удобрением.
Концентрация минеральных удобрений в подкормках: одного -1 -3 г/л, нескольких - 5-6 г/л, в теплице - не выше 4 г/л. Больше концентрация на торфяных и тяжелых почвах, меньше - на легких. Периодичность подкормок может быть в открытом грунте 10-15 дней, в теплице - неделя. Перед внесением подкормочных растворов почва должна быть увлажнена водой, чтобы питательные элементы могли проникнуть на всю глубину корневой системы.
Таковы общие сведения и принципы, которых необходимо придерживаться при начале работы с овощными растениями. Детали питания каждой отдельной культуры и ее сортов можно почерпнуть из специальной литературы по агротехнике овощей и по рекомендациям опытных огородников, публикуемых в газете.
Э. Феофилов,
заслуженный агроном
России

Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 213 | автор: sadovod | Вчера, 10:40 | Комментариев 0 |
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