

::. Базилик: выращивание рассады | Овощеводство Базилик: выращивание рассады

Если изучить состав магазинных приправ для мясных блюд, то в каждом таком пакетике непременно будет присутствовать базилик – именно эта пряная трава придает мясу неповторимый вкус и аромат, который мы все так любим. Базилик прекрасно сочетается так же с рыбными и овощными блюдами, его добавляют в супы, соусы и салаты – как в свежем, так и в сухом виде. Помимо этого трава базилика содержит колоссальное количество полезных для организма соединений и с успехом применяется для профилактики и лечения целого ряда заболеваний. А в пору цветения базилик становится прекрасным медоносом: несмотря на то, что его мелкие цветки невзрачны, над ними непрерывно вьются стаи пчел и шмелей. Душистый аромат истончают не только соцветия базилика, но и вся его наземная часть. Если насекомых-опылителей привлекает этот запах, то для садовых и огородных вредителей он становится невыносим: посадка этой культуры в междурядьях овощей и приствольных кругах деревьев и кустарников помогает сократить или полностью отказаться от применения ядохимикатов.

Столько достоинств для одной культуры – весомый аргумент посадить ее в новом дачном сезоне на своем дачном участке. Базилик принесет не только пользу, но эстетическое удовольствие - его кустики выглядят очень декоративно. А огромное сортовое разнообразие этой культуры позволяет подобрать растения с различной высотой куста, окрасом и формой листочков, которые будут выглядеть нарядно не только на грядке, но и на клумбе.

Теплолюбивый базилик повсеместно выращивается в южных регионах нашей страны прямым посевом семян в грунт. Но жителям Средней полосы и Северо-Запада не стоит отказываться от затеи вырастить эту пряную культуру: ее всего лишь стоит посадить на рассаду в положенные сроки и высадить в открытый грунт при наступлении благоприятных условий.

Семена на рассаду следует высевать за 1,5 месяца до предполагаемой пересадки в открытый грунт. В Средней полосе погода позволяет осуществить пересадку обычно в середине мая, а в северных регионах возвратные заморозки зачастую отодвигают эту процедуру на начало июня. Таким образом, жители Средней полосы могут приступать к севу семян на рассаду в конце марта, а жители северных областей – в первой половине апреля.

Осуществляя посев базилика на рассаду, стоит учесть, что его семена при температуре +30-35°С прорастут уже через неделю, при показателях +20-22° - им потребуется для этого от 9 до 12 дней, а при снижении этих значений ниже +10°С семечки могут загнить.

Перед посевом посадочный материал следует в течение получаса обеззаразить в крепком растворе марганцовки либо в растворе «Фитоспорина». Обеззараживание не помешает и почвенному субстрату, в котором будут расти сеянцы. Готовя почвосмесь для базилика, следует учитывать его повышенные требования к плодородию почвы, а также к ее хорошей воздухо- и водопроницаемости. Для этой цели можно в равных пропорциях смешать садовую землю, перегной и торф или же взять перепревший компост, торф и крупнозернистый речной песок в соотношении 2:4:1 соответственно.

Рассадный ящик непременно должен иметь дренажные отверстия для стока лишней жидкости. Его заполняют почвенным субстратом, разравнивают и увлажняют. Семена высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, заглубляя в почву на 1 см. До момента появления всходов тару держат под пленкой или стеклом и ежедневно проветривают. При посадке базилика в общий ящик потребуется последующая пикировка сеянцев в фазе 1-2 настоящих листочков. Подобная манипуляция приостановит рост рассады на 7-10 дней, в течение которых растения пустят силы на восстановление своей корневой системы. Чтобы не упускать время, можно изначально высадить базилик в кассеты с глубиной ячеек 5-7 см, избежать утомительной процедуры пикировки и в более короткие сроки получить крепкие сеянцы.

После появления всходов тару с сеянцами следует выставить на самый светлый подоконник, а температуру в помещении понизить до 17-20°. В пасмурную погоду, а также в утренние и вечерние часы сеянцы необходимо обеспечить дополнительной подсветкой. Полив требуется регулярный – по мере подсыхания грунта, но умеренный. Важно не допускать переувлажнения почвы в рассадной таре, которая может привести к поражению растений черной ножкой.

Растущие в общей таре сеянцы своевременно пикируют в новую более просторную емкость. Растения пересаживают в более просторную общую емкость на расстоянии 7-10 см либо рассаживают по отдельным горшочкам. Но в обоих случаях сеянцы пересаживают без заглубления – на тот же уровень, на котором они росли до этого.

Через 10 дней после пикировки растения необходимо подкормить комплексным раствором, приготовленным из 2 г азотных, 3 г калийных и 5 г фосфорных удобрений на 1 л воды.

После того как на сеянцах сформируется по 6-8 настоящих листочка, у каждого растения прищипывают верхушку для стимуляции роста боковых побегов.

Закаленную рассаду базилика следует пересаживать в открытый грунт, когда почва прогреется до +15° и полностью минует угроза возвратных заморозков.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 220 | автор: sadovod | Сегодня, 09:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.