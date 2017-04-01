Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦ | Овощеводство
ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
Почва на участке, где ставится теплица, может служить основой тепличного грунта, если она осваивалась (окультуривалась) несколько лет обработкой, внесением разных удобрений и выращиванием огородных культур. От почвы также требуется чистота от вредителей и болезнетворных начал, поражающих тепличные культуры. К такой почве можно добавлять органику, рыхлящие материалы и прочие необходимые компоненты. В случае почв необработанных или малопригодных по составу и строению тепличные грунты создают заново.
В состав грунтов могут входить в разных соотношениях огородная земля, компосты, перегной, навоз, птичий помет, опилки, размельчённая древесная кора, речной песок, цеолитовые материалы, все минеральные удобрения, просеянная древесная зола, различные торфа, известковые материалы, глина.
Грунт укладывают в котлован, вырытый на глубину 20-25 см, с устроенным дренажем. Высота грунта - до 5 см. Заранее приготовленный грунт укладывают сразу, неприготовленный - послойно из имеющихся компонентов, с перекопкой или равномерным перемешиванием другим способом. Заносят грунт в теплицу после ее накрытия и оттаивания почвы.
При устройстве в теплице паровых навозных гряд свежий (горячий) навоз можно класть на снег, затем накрывать теплицу пленкой и размещать по верху гряд слой грунта для посева или посадки овощей. Паровые гряды можно устраивать как с котлованом, так и без него.
Тепличный грунт в целом (лучше всего в виде компоста) или отдельные его части желательно готовить с осени: смешивать, известковать, вносить фосфорные и калийные удобрения. Весной это делать труднее, и нужно больше времени.
При приготовлении тепличного грунта надо рассчитывать на его использование в течении нескольких лет с ежегодными небольшими свежими добавками

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 7 | автор: sadovod | Сегодня, 10:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама






календарь
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2017 (13)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"