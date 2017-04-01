ГОТОВИМ ГРУНТ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Почва на участке, где ставится теплица, может служить основой тепличного грунта, если она осваивалась (окультуривалась) несколько лет обработкой, внесением разных удобрений и выращиванием огородных культур. От почвы также требуется чистота от вредителей и болезнетворных начал, поражающих тепличные культуры. К такой почве можно добавлять органику, рыхлящие материалы и прочие необходимые компоненты. В случае почв необработанных или малопригодных по составу и строению тепличные грунты создают заново.

В состав грунтов могут входить в разных соотношениях огородная земля, компосты, перегной, навоз, птичий помет, опилки, размельчённая древесная кора, речной песок, цеолитовые материалы, все минеральные удобрения, просеянная древесная зола, различные торфа, известковые материалы, глина.

Грунт укладывают в котлован, вырытый на глубину 20-25 см, с устроенным дренажем. Высота грунта - до 5 см. Заранее приготовленный грунт укладывают сразу, неприготовленный - послойно из имеющихся компонентов, с перекопкой или равномерным перемешиванием другим способом. Заносят грунт в теплицу после ее накрытия и оттаивания почвы.

При устройстве в теплице паровых навозных гряд свежий (горячий) навоз можно класть на снег, затем накрывать теплицу пленкой и размещать по верху гряд слой грунта для посева или посадки овощей. Паровые гряды можно устраивать как с котлованом, так и без него.

Тепличный грунт в целом (лучше всего в виде компоста) или отдельные его части желательно готовить с осени: смешивать, известковать, вносить фосфорные и калийные удобрения. Весной это делать труднее, и нужно больше времени.

При приготовлении тепличного грунта надо рассчитывать на его использование в течении нескольких лет с ежегодными небольшими свежими добавками



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