Народные приметы посадок

Наши предшественники-земледельцы из года в год наблюдали за растениями, животными и погодными условиям, сопоставляли повторяющиеся вновь и вновь явления. Подобные наблюдения, которые переставали быть просто случайностью и становились закономерностью, передавались из поколения в поколение и всегда ценились дороже наставлений «ученых умов». Может быть и нам, современным дачникам, для получения богатого урожая в новом сезоне стоит обратиться за советом не только к умным изречениям агрономов, но и к народной мудрости? Вот несколько народных примет, которые действительно работают и могут пригодиться огородникам весной:



- ранний весенний период, когда начинается сокодвижение у березы, осина и ольха выпускают серьги-соцветия, на плодовых деревьях начинают набухать почки, а шмели – первые опылители вылетают из своих зимних убежищ, благоприятствует посадке холодостойких овощных культур – редиса , раннеспелых сортов моркови , репы, ярового чеснока , петрушки , шпината и бобов .



- спустя некоторое время, когда на поверхности почвы всходит пырей, береза выпускает появляются клейкие молодые листочки, начинают набухать почки на крыжовнике, калине и рябине, можно приступать к посеву гороха , редьки , моркови и свеклы , предназначенных для зимнего потребления, а также сажать рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты.



- еще через 7-10 дней, когда начинает цвести черемуха, а дуб, груша и вишня раскрывают свои почки, появляются серьги-соцветия на березе и остролистном клене, возвращаются из теплых краев ласточки, а соловей начинает радовать своими песнями, можно сажать фасоль и ранний картофель и высаживать рассаду сельдерея и позднеспелой капусты .



- народные приметы гласят, что при зацветании ландыша, одуванчика, красного клевера, боярышника и венгерской сирени полностью спадает угроза возвратных заморозков, что позволяет произвести сев теплолюбивых культур на грядки, а также высадить рассаду томатов , огурцов , кабачков и тыквы .

Кудрина Ирина

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