

::. Майоран (Orīganum majorāna) | Овощеводство Майоран (Orīganum majorāna)

Майоран можно выращивать на разных почвах, но для лучшего результата культуры больше подходят супеси, легкие и средние суглинки, очищенные от сорняков, богатые органическими веществами, хорошо освещаемые солнцем, способные удерживать влагу, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Растения майорана достаточно теплолюбивы, при всходах и в молодом возрасте страдают от заморозков, а в суровые зимы могут вымерзать. Поэтому в условиях Северо-Западной зоны все разновидности культуры лучше выращивать однолетними.

Майоран требует хорошей освещенности и длинного дня, особенно в начальном периоде роста. Влага растениям необходима при посадке и в момент активного роста. Затенение участка и подсушивание почвы резко отрицательно влияет на рост и урожай. На участке с майораном желательны высокие дозы органических удобрений, внесенные под предшествующие культуры. Перед высадкой почву заправляют минеральными удобрениями: 20-25 г/ м² азотных, 30 г/ м² фосфорных и 15 г/ м² калийных. В течение вегетации, особенно на более бедных почвах, желательны 1-2 подкормки в дозах: 10 г/ м² азотных, 15 г/ м² фосфорных и 12 г/ м² калийных удобрений.



В выращивании каждой из разновидностей майорана есть свои особенности. Для однолетнего подходит только рассадный способ. Семена сеют в ящики на поверхность, слегка прижимая (из-за их мелкости) и прикрывая пленкой до всходов (через 2-2,5 недели). Высаживают растения в грунт после того, как минуют заморозки. Первую срезку производят до цветения, вторую - в конце вегетации.

Многолетний обыкновенный и садовый майоран возделывают в одно- и двухлетней культуре, посевом семян в почву или высадкой рассады. Посев на рассаду в марте. Температура почвы до всходов - +20-25°С, затем на неделю понижение до 15°С, остальное время - на уровне 15-20°С. Через две недели после всходов и через месяц дают подкормки: 1,5 г/л азотных, 1.5 г/л фосфорных и 1,5 г/л калийных удобрений. Срезка стеблей в конце лета, в период цветения на высоте 5 см от почвы.

На семенные цели растения высаживают в середине лета. Осенью их пересаживают в ящики или горшки, хранят в подвале или другом прохладном месте (без минусовых температур). А весной высаживают в почву. Сбор семян в конце лета.

Многолетние майораны можно пробовать выращивать на одном месте до 5 лет, высевая семена осенью или весной, хорошо укрывая посадки на зиму и обеспечивая пленочными укрытиями весной.

Предшественниками майорана могут быть все овощи, под которые вносили органические удобрения. Он совместим с морковью, благоприятно на нее действует.

Нитратов при неблагоприятных условиях выращивания майоран может накапливать выше допустимого предела.

Майоран - душица имеет формы (иногда называемые сортами): листовую (французская кустистая) и цветочную (немецкая). Листовой майорана имеет сильно разветвленный и густо облиственный стебель, цветочный - слаборазвитый, малооблиственный стебель с обильными цветками. При многолетнем выращивании душица достигает высоты 70 см. Садовый майоран в высоту вырастает до 50 см, а однолетний - от 20 см и выше.



К болезням и вредителям майоран неустойчив. Заболевания усиливаются при сыром лете и большой загущенности растений (плохое проветривание). Высокое качество зелени майорана бывает при своеобразной срезке (не переращивании) перед цветением или в начале его, быстрым помещением срезанных частей на сушку в затемненном месте с проветриванием. На солнце убранная зелень быстро теряет эфирное масло. Аромат теряется от тени при росте. Высушенный майоран хранится длительное время в плотно закрытой таре, желательно стеклянной.

Семена майорана относятся к очень мелким. В 1 г их может быть от 5000. шт. и более. Сохранность всхожести - до 3-х лет, у душицы - до 5 лет. С 1 м² можно получить 10-15 г семян.

Основная ценность майорана - эфирное масло (0.3-0,8% в сырой и до 2% в сухой массе), но он накапливает и сухие вещества (16,7-21,0), витамины С (7,3-55,0 мг %), А (4,6-5,5 мг %), дубильные вещества (до 20%) и бактерицидные.



Майоран находит разнообразное применение в питании. В свежем и сушеном виде листья добавляют в качестве пряной приправы к супам, мясным, рыбным и овощным блюдам, соусам, закускам (сыру, колбасе). Майоран ароматизирует уксус и чай, добавляется в колбасы и рассол при консервировании овощей, используется в приготовлении кваса и перечных смесей. В небольших количествах его кладут в салаты и пудинги. Полезен в ликеро-водочной и парфюмерной промышленности.

С давних времен майоран находит применение в медицине. Он возбуждает аппетит и улучшает пищеварение; помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей, различных бронхитах; служит успокаивающим, потогонным и мочегонным средством, а также общетонизирующим и наружным болеутоляющим (компрессы, ароматические ванны).

Майоран - хороший медонос. По этому показателю среди пряных он уступает только мяте и мелиссе. Его можно выращивать и в декоративных целях

Э. Феофилов, заслуженный агроном России

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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Сегодня, 12:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.