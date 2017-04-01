

::. Кормовая капуста | Овощеводство Кормовая капуста

Кормовая капуста – отличное подспорье для тех, кто занимается разведением домашнего скота и имеет прилегающий к дому земельный участок. В нашей стране эта культура прекрасно будет расти на любом участке – от Заполярья до субтропиков, а наибольшие урожаи даст в регионах с влажным климатом и достаточным количеством атмосферных осадков.

В кормлении домашнего скота, кроликов, птицы это растение окажется незаменимо: его питательная ценность гораздо выше всех кормовых корнеплодов, домашние животные охотно поедают капусту в свежем виде и к тому же ее наземная часть прекрасно подходит для силосования. Если высадить эту культуру на удобренном органикой участке и обеспечить ее в период роста регулярными поливами, с одной сотки земли можно получить до 800 ц ценного корма – зеленой массы с высоким содержанием протеина, клетчатки и целого комплекса витаминов, минералов и микроэлементов.

Преимуществом этого растения является и его необычайная морозостойкость: взрослые экземпляры выдерживает понижения температуры до -10-15°С без потери своей питательной ценности. Поэтому даже глубокой осенью, когда животновод традиционно в кормлении скота и птицы переходит с использования зеленого разнотравья на корнеплоды, кормовая капуста продолжает расти на участке и становится незаменимым продуктом питания, продлевая период потребления зеленого корма на 1,5-2 месяца.

Кормовая капуста принадлежит к семейству Крестоцветных и представляет собой двухлетнее растение со стержневым корнем, мощным прямостоячим цилиндрическим или веретенообразным стеблем высотой от 0,3 до 2,0 м и большими листьями, которые в зависимости от сорта могут иметь лировидную, яйцевидно-удлиненную или широколанцетную форму с плоской или морщинистой поверхностью. Цвет листовых пластин – зеленый с сизым или сиреневым оттенком и восковым налетом. Листья в зависимости от сорта и уровня агротехники в длину могут достигать 0,5 м и в ширину 0,45 м. В первый год выращивания растение формирует густооблиственный стебель. В следующем сезоне из пазух его стеблеплода вырастают новые побеги высотой 1,2-1,5 м. На них образуются рыхлые соцветия с желтыми или белыми цветками диаметром до 2,5 см. После цветения на месте цветов формируются стручки с семенами, которые после созревания могут быть собраны и использованы для последующей посадки.

На сегодняшний день в нашей стране пользуются наибольшей популярностью такие сорта, как «Мозговая зеленая сиверская», «Протеор», «Подмосковная», «Тысячеголовая», «Мозговая зеленая вологодская», «Веха» и «Полярная». Все они дают большой выход ценной зеленой массы и широко используются для кормления скота и птицы в колхозном и частном животноводстве.

Капуста кормовая – культура холодостойкая, ее семена наклевываются уже при температурных значениях +2-4°С, а молодые всходы переносят заморозки до -4-6°С, поэтому весной посадку можно проводить в самые ранние сроки. Выращивания рассады не потребуется – кормовая капуста прекрасно всходит и развивается при прямом посеве семян в открытый грунт. Растение активно будет развиваться на рыхлой плодородной почве и при достаточном увлажнении, как и все представители данного семейства. Однако мощный стержневой стебель кормовой капусты позволяет ей значительно легче переносить периоды непродолжительной засухи – в это время рост растения приостанавливается, но при установлении пасмурной погоды снова возобновляется. Именно по этой причине наиболее бурный рост данной культуры приходится на осень – период дождей и прохладной погоды. А в летнюю жару исправить ситуацию помогают регулярные поливы под корень и методом дождевания. Поливать посадки следует регулярно, но умеренно, не допуская переувлажнения почвы, от которого растения могут загнить.

Кормовая капуста лучше всего будет развиваться на хорошо освещенном участке, где до этого росли озимые или зернобобовые культуры, выращиваемые в качестве зеленого корма. Ее нельзя возвращать на прежнее место посадки ранее, чем через 3-4 года и сажать после других культур семейства Крестоцветных.

Заблаговременная подготовка участка под посадку кормовой капустой, который перепахивается еще с осени с внесением основных минеральных удобрений и органики, позволит не только повысить ее урожайность, но и станет залогом более высокого содержания протеинов в зеленой массе растений.

Капусту высевают ранней весной, заделывая семена на глубину 0,5-1 см. Позже проводят 1-2 прореживания всходов, оставляя между растения в конечном итоге расстояние 20-30 см в ряду и 60-70 см в междурядьях. В течение сезона посадки регулярно поливают, 2 раза подкармливают азотными удобрениями, проводят рыхление междурядий, удаляют сорняки, а при необходимости – проводят меры по борьбе с вредителями и болезнями и подвязку особо крупных растений к кольям.

С августа можно начинать срезать растения, но чаще животноводы оставляют их на участке, чтобы сделать запас зеленого корма на осень и начало зимы. Для получения силоса уборку кормовой капусты необходимо провести до наступления устойчивых заморозков.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 17:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.