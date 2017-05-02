

::. САЛАТ СПАРЖЕВЫЙ | Овощеводство САЛАТ СПАРЖЕВЫЙ

Входит в группу зеленных овощных культур, относится к семейству астровых. Латинское название салата Lactuca angustana. Родиной его является Китай. В наших огородах он распространен мало. Другое название культуры - уйсун (или усун).

Для спаржевого салата лучше подходят хорошо окультуренные, с высоким содержанием гумуса, супесчаные или суглинистые почвы. Тяжелые глинистые почвы нуждаются во внесении торфа, полностью перепревшего компоста и компостированных рыхлителей. К очень легким песчаным почвам нужно добавлять перепревший навоз и торфяной компост. При выращивании культуры в теплицах, почва должна быть достаточно рыхлой, с наличием торфа и хорошей влагоудерживающей способностью. Органического вещества, для хорошего урожая салата во всех почвах, должно быть более 5%. Кислотность почв, с преобладанием торфа, оптимальна в пределах 6,0-6,2 рН, на перегнойных почвах - 6,5-6,8 рН. Спаржевый салат - растение холодостойкое, любящее влажный воздух и светлое местоположением, требовательное к минеральному питанию. Поливы ему нужны с момента посадки рассады, а подкормки - с начала роста. Растения хорошо отзываются на периодические рыхления почвы.

Рассадный способ применяют для получения ранней продукции и экономии семян. Но его можно сеять в несколько сроков для продления периода получения зелени.

Температура для прорастания семян (на рассаду) - 20-25°С, после всходов темпера-туру снижают и держат днем на уровне 14-18°С, ночью - 8-12°С. Возраст рассады для высадки - до 35 дней. На 1 м² сажают 6-7 растений.

Предшественниками салата могут быть все овощи, под которые вносили органические удобрения.

Наиболее совместимыми со спаржевым салатом считаются свекла, морковь, редька, капуста белокочанная, огурец, а также земляника. Уплотнителем к нему может быть столовая свекла.

При нарушениях режима выращивания и избытке в почве азота, салат способен накапливать в листьях много нитратов.

Спаржевый салат существует в двух формах, различающихся стеблями и листьями. Одна из форм имеет овально-удлиненные листья и короткий утолщенный стебель, более позднее цветение. Другая форма отличается узкими и длинными листьями и тонким удлиненным стеблем, а также ранним цветением. Листья и стебли салата выделяют млечный сок с горьковатым вкусом и специфическим ароматом. Листовая масса салата нарастает быстро. Листья периодически срезают, чтобы дать рост стеблю. Заготавливают салат путем срезки стеблей у земли, до появления цветочных побегов. Для продления срока потребления, его выкапывают с корнями и хранят в холодном и темном месте. Можно и доращивать прикопанные растения. Спаржевый салат накапливает сухие вещества, сахара, органические кислоты, витамины С, А, группы В, РР, Е; соли калия, кальция, магния, натрия, железа, цинка, меди, марганца; гликозид (или алкалоид) лактуцин.

В пищу употребляют стебель и листья салата после кратковременного подвяливания, когда они из горьковатых становятся сладковатыми и нежными. Используют салат в свежем, сушеном, вареном, жареном и соленом виде. Как самостоятельное блюдо, в салатах и гарнирах.

Салат успокаивающе действует на нервную систему, улучшает сон, аппетит, пищеварение. Способствует понижению холестерина, предупреждает атеросклероз, снижает давление. Помогает при гастритах и язве желудка. Он очень полезен для людей пожилых и склонных к полноте.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России

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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 10:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.