Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. САЛАТ СПАРЖЕВЫЙ | Овощеводство
САЛАТ СПАРЖЕВЫЙСАЛАТ СПАРЖЕВЫЙ
Входит в группу зеленных овощных культур, относится к семейству астровых. Латинское название салата Lactuca angustana. Родиной его является Китай. В наших огородах он распространен мало. Другое название культуры - уйсун (или усун).
Для спаржевого салата лучше подходят хорошо окультуренные, с высоким содержанием гумуса, супесчаные или суглинистые почвы. Тяжелые глинистые почвы нуждаются во внесении торфа, полностью перепревшего компоста и компостированных рыхлителей. К очень легким песчаным почвам нужно добавлять перепревший навоз и торфяной компост. При выращивании культуры в теплицах, почва должна быть достаточно рыхлой, с наличием торфа и хорошей влагоудерживающей способностью. Органического вещества, для хорошего урожая салата во всех почвах, должно быть более 5%. Кислотность почв, с преобладанием торфа, оптимальна в пределах 6,0-6,2 рН, на перегнойных почвах - 6,5-6,8 рН. Спаржевый салат - растение холодостойкое, любящее влажный воздух и светлое местоположением, требовательное к минеральному питанию. Поливы ему нужны с момента посадки рассады, а подкормки - с начала роста. Растения хорошо отзываются на периодические рыхления почвы.
Рассадный способ применяют для получения ранней продукции и экономии семян. Но его можно сеять в несколько сроков для продления периода получения зелени.
Температура для прорастания семян (на рассаду) - 20-25°С, после всходов темпера-туру снижают и держат днем на уровне 14-18°С, ночью - 8-12°С. Возраст рассады для высадки - до 35 дней. На 1 м² сажают 6-7 растений.
Предшественниками салата могут быть все овощи, под которые вносили органические удобрения.
Наиболее совместимыми со спаржевым салатом считаются свекла, морковь, редька, капуста белокочанная, огурец, а также земляника. Уплотнителем к нему может быть столовая свекла.
При нарушениях режима выращивания и избытке в почве азота, салат способен накапливать в листьях много нитратов.
Спаржевый салат существует в двух формах, различающихся стеблями и листьями. Одна из форм имеет овально-удлиненные листья и короткий утолщенный стебель, более позднее цветение. Другая форма отличается узкими и длинными листьями и тонким удлиненным стеблем, а также ранним цветением. Листья и стебли салата выделяют млечный сок с горьковатым вкусом и специфическим ароматом. Листовая масса салата нарастает быстро. Листья периодически срезают, чтобы дать рост стеблю. Заготавливают салат путем срезки стеблей у земли, до появления цветочных побегов. Для продления срока потребления, его выкапывают с корнями и хранят в холодном и темном месте. Можно и доращивать прикопанные растения. Спаржевый салат накапливает сухие вещества, сахара, органические кислоты, витамины С, А, группы В, РР, Е; соли калия, кальция, магния, натрия, железа, цинка, меди, марганца; гликозид (или алкалоид) лактуцин.
В пищу употребляют стебель и листья салата после кратковременного подвяливания, когда они из горьковатых становятся сладковатыми и нежными. Используют салат в свежем, сушеном, вареном, жареном и соленом виде. Как самостоятельное блюдо, в салатах и гарнирах.
Салат успокаивающе действует на нервную систему, улучшает сон, аппетит, пищеварение. Способствует понижению холестерина, предупреждает атеросклероз, снижает давление. Помогает при гастритах и язве желудка. Он очень полезен для людей пожилых и склонных к полноте.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 10:29 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2017 (9)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"