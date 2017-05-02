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::. Чабер (Satureja hortensis) | Овощеводство
Чабер (Satureja hortensis)Чабер (Satureja hortensis)
Относится к группе пряновкусовых овощей, входит в семейство яснотковые. Латинское название чабера Satureja hortensis (однолетний) и S. montana (многолетний). Родиной его является Средиземноморье и Передняя Азия. Культура чабера была хорошо известна древним грекам и римлянам, а также врачам в средние века в Европе, где растения выращивали в монастырских садах с IX века. В настоящее время чабер в огородах занимает весьма незначительное место.
Возделывать чабер возможно практически на любых почвах. Лучшие результаты по урожаю и качеству продукции получают на почвах хорошо окультуренных и высокоплодородных, без сорняков, быстро прогреваемых и не заплывающих при осадках и поливах.
Растения чабера предпочитают хорошо освещенные участки, так как они светолюбивы.
При относительной устойчивости к пониженным температурам почвы чабер лучше всего высевать, когда заморозки уже миновали. Многолетняя (кустарниковая) разновидность чабера требует на зиму окучивания растений и укрытия их листом, соломой, хвойными ветвями.
Умеренная влагообеспеченность почвы нужна растениям в течение всего периода вегетации. Поддержание влажного состояния почвы особо важно от посева до всходов и в начале роста. В этот же период опасно образование почвенной корки, для предупреждения которой делают мульчирование перегноем или компостом слоем до 2 см.
При наличии навоза или компоста их вносят на участок с осени по 6-8 кг/ м². При отсутствии органики чабер выращивают на участках, где ее вносили ранее. Перед посевом дают полное минеральное удобрение: не более 20 г/ м² азотных, 30 г/ м² фосфорных и 15 г/ м² калийных удобрений. После начала активного роста растения подкармливают всеми удобрениями, то же делают и после срезок зелени. Почва для чабера нужна заранее известкованная, со слабой или близкой к нейтральной кислотности. Размножают чабер посевом семян, выращиванием рассады, черенкованием побегов или делением куста. Для равномерности высева семена смешивают с песком. Глубина посева до 1,5 см, всхожесть очень длительная. При невозможности поддерживать постоянную влажность до всходов на грядке, лучше произвести посев в ящики на рассаду. Возраст рассады должен быть два месяца от всходов. Высадка в середине июня определяет срок посева не позднее 20 марта. Для удлинения срока получения зелени однолетний чабер сеют и сажают с интервалами в две недели. Заготовку побегов проводят в фазе бутонизации и самом начале цветения, когда они наиболее ароматны.
Многолетний чабер может расти на одном месте до 5 лет. Цветение у него начинается со второго года, когда можно сделать одну срезку. В последующие годы делают по 2-3 срезки, оставляя на кусте побеги, каждый раз длиннее предыдущих, чтобы сохранить их силу.
Предшественниками чабера могут быть овощи, под которые вносили органические удобрения. Он хорошо совмещается в посадках с земляникой, томатом, укропом, петрушкой, шпинатом, кресс-салатом, луком, может быть уплотнителем разных культур.
Как все пряные и зеленные культуры, чабер склонен к повышенному накоплению нитратов при неблагоприятных условиях погоды и избытке азота в почве.
Чабер однолетний имеет ветвистый стебель до 60 см, быстро грубеющий, и тонкий прямой корень. Многолетняя форма представляет раскидистый кустарник до 50 см. Побеги имеют более сильный запах.
К болезням (грибковым) и вредителям (тле) у чабера устойчивости нет. Своим запахом он защищает от вредителей фасоль.
Качество зелени чабера зависит от своевременности срезки. Ароматичность его усиливается на более плодородных почвах и при хорошей освещенности, а также после высушивания; при переувлажнении почвы она понижается.
Срезанные побеги чабера связывают в пучки и сушат в тени. В сухом виде они хорошо и длительно сохраняются целиком или размолотые и помещенные в стеклянную закрытую тару.
Семена относятся к очень мелким, масса 1000 штук - 0,4-0,6 г. Они сохраняют всхожесть до трех лет.
Листья чабера содержат сухие вещества (12,5-15,0%), белки, минеральные соли, фитонциды, эфирное масло (около 0,1%); витамины С (до 50 мг %), А (до 9,4 мг %), РР (до 40 мг %).
В питании чабер используют в свежем и сушеном виде, как пряную приправу к салатам, супам, мясу, рыбе, грибам, блюдам из яиц и фасоли. При засолке огурцов и томатов, для маринадов, в колбасном производстве, в составе перечных смесей.
В народной медицине его применяют в целебных чаях, для возбуждения аппетита, как вяжущее, потогонное, противоглистное, мочегонное средство. С его помощью улучшают вкус лекарственных препаратов. Настой из чабера помогает при желудочно-кишечных расстройствах и рвоте. Чабер рекомендуется при острых респираторных заболеваниях, ревматизме и для укрепляющих ванн. Сок его успокаивает боль от пчелиных укусов и уменьшает отеки.
Растения чабера применяют для садово-декоративных целей. Они являются хорошими медоносами.
Чабер можно выгонять в зимнее время в комнатных условиях из выкопанных и пересаженных в горшки или ящики корневищ. Зелень на окне хорошо отрастает и имеет аромат.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 09:12 | Комментариев 0 |
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