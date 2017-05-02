

::. Лагенария: от рассады до урожая | Овощеводство Лагенария: от рассады до урожая

В прошлом сезоне у меня освободилась шпалера, предназначенная для винограда, и я решила посадить в этом месте какое-нибудь длинноплетистое растение. В садовом магазине на глаза попалась упаковка с семенами лагенарии сорта «Луцертола». Эта овощная культура относится к семейству тыквенных, ее еще называют посудная тыква или вьетнамский кабачок. Агротехнику кабачков и тыкв я давно освоила, поэтому сложностей в выращивании этого овоща не видела. Но в первый раз решила вырастить лагенарию через рассаду.

Прочитав информацию на упаковке и выяснив, что эта культура имеет весьма длительный период вегетации, подготовила емкости и грунт для посадки лагенарии на рассаду. В первой декаде апреля замочила семена во влажной тряпочке на блюдце и оставила в теплом месте. Семечки проклюнулись где-то через неделю. Каждое проросшее семя высадила в отдельные стаканы (использовала пивные), предварительно наполненные покупным грунтом и пролитые водой. Семена присыпала слоем земли 2-3 см, накрыла стаканчики пакетами. После того, как показались всходы, пакеты убрала, а стаканы переставила на самый светлый подоконник. Дней через десять перенесла их на балкон, так как на улице установилась теплая солнечная погода. Полив производила по мере необходимости, два раза за время пребывания рассады в домашних условиях подкормила ее раствором жидкого органоминерального удобрения по инструкции. После появления четвертого листа верхушку каждого побега прищипнула: благодаря этому растения начинают выпускать боковые побеги, на которых впоследствии образуется больше женских цветов.

В конце мая высадила рассаду в открытый грунт. Каждую посадочную яму хорошо удобрила перегноем, всыпала по стакану золы, обильно пролила водой. Пересадила растения методом перевалки, еще раз полила и замульчировала почву сверху скошенной травой. Растения высадила на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Лагенария не доставила мне особых хлопот. Уход ей требуется такой же, как обычным тыквам и кабачкам. Я обеспечила ее регулярным поливом и необходимыми подкормками. Раз в две недели чередовала подкормки настоем коровяка (1:10) и зольным раствором (1 стакан золы на 10 л воды). Под каждый куст вливала по три литра удобрения, причем перед этим сначала проливала лунки обычной водой. Так как почва на нашем участке песчаная и очень быстро высыхает, под кусты периодически подкладывала новый слой мульчи для уменьшения испарения влаги. Когда плети лагенарии достигли в длину 0,5 -0,7 м, подвязала их к шпалере. В дальнейшем подвязка не потребовалась, я только направляла некоторые побеги в нужном направлении. Плети у этого овоща могут вырастать длиной до 15 м, поэтому, когда они достигли трехметровой длины, я снова прищипнула верхушку каждого побега. После цветения на каждом кусте оставила по 7-8 завязей, выбрав самые сильные. Две из них, которые завязались самыми первыми, я решила оставить на семена, а остальные срезала молодыми и использовала для приготовления различных блюд. Мы ели их в салатах, жарили, тушили, мариновали, как кабачки. Однако лагенария показалась нам гораздо слаще и нежнее кабачков, поэтому их посадку я теперь решила сократить и заменить их этой приятной и очень вкусной овощной новинкой.

В следующем сезоне помимо «Луцертолы», которая нам очень понравилась, хочу посадить и другие сорта этой замечательной овощной культуры. Уже купила семена сортов «Ботлз» и «Гусь в яблоках». Плоды последнего темно-зеленого цвета с белым «мраморным» рисунком, а по форме похожи на гуся: толстый низ, тонкая изогнутая шея - очень хочу попробовать сделать из них поделки (видела фото таких поделок из этой высушенной тыквы в Интернете). А на упаковке с семенами «Ботлз» написано, что плоды этого сорта особенно вкусны и по форме напоминают два сросшихся шарика. После такого приятного знакомства с этой культурой я загорелась желанием соорудить еще одну шпалеру специально для нее и непременно продолжу ее выращивать в дальнейшем и экспериментировать с сортами.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 180 | автор: sadovod | Вчера, 12:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.