

::. Иссоп (Hyssopus officinalis) | Овощеводство Иссоп (Hyssopus officinalis)

Относится к группе многолетних пряновкусовых овощей, входит в семейство яснотковые. Латинское название иссопа Hyssopus officinalis. РОДИНОЙ его является Южная Европа (Средиземноморье). Он был хорошо известен в Древнем Египте. У нас в диком виде он растет в Сибири. Огородники возделывают эту культуру нечасто.

Иссоп не проявляет особых требований к почвенным условиях, но лучше растет на почвах легкого механического состава, достаточно плодородных, с внесением навоза под предыдущие культуры, хорошо известкованных и водопроницаемых.

Растения проявляют достаточную зимостойкость, успешно перезимовывают под снегом. Сеют иссоп рано весной или с осени. Ему свойственна умеренная требовательность к влаге и способность к засухоустойчивости. Это происходит от небольшого поглощения корнями воды и слабого ее испарения из-за наличия в листьях эфирных масел, способствующих экономному расходу влаги. Иссоп предпочитает расти на участках с хорошей освещенностью.

Выращивают иссоп посевом семян в почву на глубину до 1 см или посадкой рассады возрастом до 50 дней от всходов. Посев на рассаду с учетом некоторой туговсхожести семян следует делать не позднее, чем за два месяца до высадки растений. Размножение можно проводить черенками побегов, укореняемыми при 12°С, отрезками корней и делением 3-4-летних кустов, высаживая их глубже, чем они росли до этого. Сами растения, в виде пышного полукустарника с многими древеснеющими в нижней части стеблями, достигают до 70 см высоты.

На одном месте иссоп может расти до 5 лет. Имея перегной или компост, вносят их под перекопку весной перед посевом или посадкой. В дополнение к органике или при ее отсутствии дают минеральные удобрения: до 20 г/ м² азотные, до 15 г/ м² фосфорные и 10 г/ м² калийные. Эти же дозы применяют в подкормках каждую весну, начиная со второго года, и после обильных срезок зелени.

Предшественниками иссопа на участке могут быть унаваживаемые культуры. Но считается, что он несовместим почти со всеми овощными культурами.

Нитратов иссоп способен накапливать много, но на организме их вредное действие не проявляется из-за крайне небольших его добавок в пищу.

Иссоп не имеет сортов и разновидностей. Зелень его срезают многократно, по мере отрастания, со второго года выращивания, с весны до осени. Пленочные укрытия способствуют получению первой зелени раньше, как и подзимний посев. Листья и молодые побеги убирают перед цветением.

Вредителей у иссопа практически нет, а к болезням он не проявляет устойчивости, но поражается в незначительной степени. Считается, что сам он способен отпугивать совку от капустных культур.

Качество зелени иссопа определяется своевременной уборкой листьев, пока они не переросли и сохраняют нежность (не загрубели). Наибольшее количество эфирных масел, напоминающих по запаху камфору, содержится в начале цветения.

В свежем виде иссоп долго не хранится, а высушенный в тени, размолотый и помещенный в стеклянную, герметически закрытую тару, может сохранять свои качества длительное время.

Семена иссопа относятся к мелким, 1000 шт. - 0,9-1 г, сохранность всхожести до 4 лет. Получать семена можно ежегодно со второго года возделывания растений, не прибегая к специальным семенным посадкам.

Листья и цветки иссопа накапливают сухие вещества (до 16%), сахара (до 0,9%), витамины С (до 57 мг%), А (до 7,5 мг%), эфирное масло (0,8-2,0%), органические кислоты, дубильные вещества, смолы, пигменты, бактерицидные вещества. В пищу иссоп используется в свежем и сушеном виде в небольших количествах для ароматизации блюд: супов, жаркого, рагу, соусов, холодных закусок, салатов, майонеза, творога. Находит он и применение при засолке огурцов и томатов, в ликеро-водочной промышленности. Главная ценность иссопа - эфирное масло, оно находит применение в медицине и парфюмерии.

Иссоп считается одним из древнейших лекарственных растений, применяющихся в народной медицине. Он полезен при неврозах, стенокардии, ревматизме, бронхиальной астме, заболеваниях верхних дыхательных путей, большой потливости; применяется в качестве тонизирующего и противоглистного средства, в компрессах при ушибах и кровотечениях, при ранозаживлении; для полоскания горла и полости рта, промывания глаз. Помогает иссоп и при желудочно-кишечных заболеваниях.

Растения иссопа во время цветения дают много ароматного нектара и цветочной пыльцы, что дает пчелам обильный медосбор и пергу. Они отличаются и высокой декоративностью, находя применение на садовых клумбах и бордюрах.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 241 | автор: sadovod | 3 июля 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.