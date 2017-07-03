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Все растения на земле (в том числе и огородные) являются единственным источником образования различных органических веществ из неорганических (минеральных) соединений. Только зеленые растения делают возможным существование всех других компонентов экологической системы.

Процесс образования органических веществ растениями называется фотосинтезом. Во всех частях растений, имеющих зеленую окраску (прежде всего в листьях), происходит поглощение солнечного света (энергии) зеленым веществом (пигментом) хлорофиллом и преобразование этой энергии, а также поглощаемых корнями воды и элементов питания в разнообразные сложные органические вещества.

Фотосинтез в растении начинается с появления проростка на поверхности почвы и его позеленения, продолжается в течение всего периода роста и развития, служит основой всех процессов в растение и определяет уровень урожайности каждой культуры.

Фотосинтетическая деятельность листьев растений начинается с малых величин, растет постепенно, претерпевает изменения (колебания) в течение вегетации от внешних условий (свет, тепло, воздухообмен, влагообеспечение) и возрастных изменений растений, постепенно ослабевает и прекращается с отмиранием каждого отдельного листа.

Фотосинтез происходит только в светлое время суток у всех культур открытого и закрытого грунта, а в искусственных условиях выращивания при облучении (освещении специальными источниками). Не весь свет от солнца или ламп используется при фотосинтезе, а только определенная его часть, включающая свет видимый глазом и часть невидимого: ультрафиолетового и ближнего инфракрасного. Вся эта совокупность света называется фотосинтетически (или физиологически) активной радиацией (ФАР).

Не весь солнечный свет (а точнее - солнечная энергия), доходящий до растения, используется им для фотосинтеза. Эта доля составляет в среднем не более 5%. При высокой интенсивности света 1 -2%, а при пониженной до 10%. Более 70% энергии света уходит на нагрев листьев. Полнее поглощается свет верхними листьями растений в открытом грунте, менее - в теплицах (из-за пленки или стекла). Поэтому у тепличных растений фотосинтез всегда слабее. Разница же в урожаях в пользу теплиц возникает от лучших условий климата, водного и пищевого режимов, состава грунта и большего фотосинтезирующего (листового) аппарата по сравнению с теми же культурами открытого грунта.

У относительно высоких и сильно облиственных тепличных овощных культур фотосинтез по ярусам хотя и замедляется (снижается) по интенсивности, но все же идет достаточно хорошо даже в листьях нижней зоны. Это происходит за счет отражения части приходящего света от поверхности листьев (15%) и прохода через них (10%) из-за их тонкости. Чтобы лучше обеспечивать продуктивную работу листьев, нужно правильно размещать растения в посадках по рекомендуемым схемам, точнее производить обрезку и формировать растения, давать возможность свету лучше проникать по всем листовым ярусам.

В нижних зонах лист практически не отражает свет. Как резкий, так и постепенный недостаток света приводит к прекращению фотосинтеза нижних листьев и их отмиранию, тем самым снижая урожайность.

Для лучшего фотосинтеза предпочтительнее свет рассеянный, с легкой облачностью на небе. Прямой свет высокой интенсивности может вредить величине фотосинтеза из-за перегрева листьев. И тут мы переходим к другому определяющему фотосинтез фактору - температуре.

Для лучшей фотосинтетической деятельности каждой овощной культуры наиболее приемлемая температура воздуха при высокой освещенности лежит в верхней части рекомендованного оптимального интервала для роста и развития. Даже для свето- и теплолюбивых культур температура выше 30°С нежелательна, т.к. нагрев листьев при этом может быть на 3-10°С выше температуры окружающего воздуха (особенно при безветрии). Листья при этом могут резко снижать или совсем приостанавливать свою продуктивную деятельность. В теплицах неблагоприятное влияние температуры проявляется в большей степени, так как здесь воздух прогревается быстрее и сильнее, чем в открытом грунте. Поэтому и проводят снижение температуры еще до достижения критического уровня вентиляцией и другими доступными средствами.

Температура воздуха при нижнем пределе оптимального интервала или даже чуть ниже его благоприятна для фотосинтеза при высокой освещенности. Обратный случай, т.е. высокая температура при слабой интенсивности света, действует на фотосинтез крайне отрицательно. При пониженной температуре и невысокой освещенности фотосинтез у растений (особенно тепличных) незначителен.

Температура почвы ниже 15°С существенно снижает фотосинтез. Происходит это из-за уменьшения поглощения корнями воды и элементов питания, и недостатка их листьев. Особенно отрицательно действует низкая почвенная температура при высокой освещенности и температуре воздуха. В теплице контраст между температурами воздуха в верхней части растений и грунтом усиливается еще и потому, что грунт не может прогреваться из-за затенения его большой массой листьев. Так что нужно создавать такие условия, чтобы свет проникал не только до нижних листьев, но и нагревал, хотя бы немного, грунт. Третьим фактором, определяющим уровень фотосинтеза, служит углекислый газ. Растения открытого грунта приспособлены к естественному фону углекислого газа в воздухе (0,03%), а тепличные требуют его больше, по крайней мере, вдвое. В ночное время в закрытой теплице содержание углекислого газа может возрастать до 0,05%, но в утренние часы без вентиляции быстро расходоваться на фотосинтез и падать до 0,01%. Поэтому нужна своевременная вентиляция или добавка газа другим способом (брожением органических удобрений и пр.).

Фотосинтез нарушается и от скопления углекислого газа в почве (грунте), из-за чего начинает страдать корневая система. Лучше этот избыток выпустить в воздух на пользу деятельности листьев. А делается это разрушением (рыхлением) почвенной корки.

Учеными не найдена существенная связь между интенсивностью фотосинтеза и содержанием хлорофилла.

Изменение каждого из внешних условий, определяющих скорость фотосинтеза, влияет на величину урожая через изменения наименований и величину продуктов фотосинтеза и их расходование растением в условиях таких изменений.

Поддерживать в растениях наилучшую фотосинтетическую деятельность можно только грамотными и целенаправленными приемами агротехники.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 154 | автор: sadovod | Вчера, 10:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.