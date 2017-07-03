

::. Кукуруза овощная | Овощеводство Кукуруза овощная

Входит в группу бобовых и зерновых культур, относится к семейству мятликовых, или злаковых. Родиной ее является Центральная Америка. Здесь она культивировалась с глубокой древности, а произрастала 60 тыс. лет назад.

Для кукурузы нужны почвы легкого механического состава, высокого плодородия, быстропрогреваемые, хорошо влаго- и воздухопроницаемые, незасаженные, с низким уровнем грунтовых вод. По требованиям к почвенному плодородию кукуруза приближается к огурцу, поэтому ее на огороде часто выращивают в качестве кулисной культуры для защиты огурцов от холодных ветров и других неблагоприятных условий.

Кукуруза - растение теплолюбивое. Семена ее могут прорастать при прогреве почвы до 8°С на глубине 10 см, но лучшая температура для прорастания - 10-12°С. Оптимальная температура воз-духа для роста и развития составляет 20-23°С. Такая температура особенно необходима в самый ответственный момент развития растений - в фазу формирования початков, которая начинается за неделю до выбрасывания метелок и длится в течение месяца. Растения после всходов могут выдержать кратковременные заморозки с повреждением кончиков листьев, но осенью не выдерживают температуру ниже 5°С.

По строению и развитию корневой системы кукуруза относится к засухоустойчивым растениям. Корни ее сильнорослые, способные быстро проникать в глубину (максимально до 3 м) и в стороны (до 1м). Одновременно образуется много мочковатых корней, которые по мере нарастания надземной массы располагаются ближе к поверхности почвы. При окучивании увлажненной почвой стебель образует придаточные корни, способствующие усилению питания и поглощения влаги. Вместе с тем кукуруза очень требовательна к влаге в период образования початков и нуждается в поливах.

Кукуруза относится к растениям короткого дня. Для нее нужна высокая освещенность. В молодом возрасте она не выносит затенения.

Почвы под кукурузу должны быть заправлены органическими удобрениями (лучше перепревшим навозом) в дозе 4-5 кг/ м² и минеральными: 20 г/ м² аммиачной селитры, 40 г/ м² суперфосфата и 15 г/ м² сульфата калия. Для нейтрализации почвенной кислотности вносят известь (200-300 г/ м²). В зависимости от плодородия почвы, характера роста в течение вегетации дают 1 -2 подкормки азотом и фосфором. В засушливое лето можно дать 3-4 полива. Максимальная доза полива составляет 50 л/ м².

В условиях длинного светового дня и при избытке азота в почве в нижней части стебля растения могут развиваться пасынки. Они ослабляют рост початков на главном стебле и должны удаляться в ранний период. В зависимости от погодных условий и силы роста растений возможно также нормирование (ограничение) початков главного стебля. Эта операция может проводиться сугубо индивидуально по каждому растению.

Лучшими предшественниками для кукурузы считаются бобовые культуры и томаты. Она совместима в посадках с огурцом, картофелем, дыней, фасолью, горохом, артишоком; благоприятно действует на фасоль и картофель.

О нитратах в отношении кукурузы говорить не приходится, так как в семенах (зернах) они не накапливаются.

Овощную кукурузу называют сахарной в отличие от технических (кормовых) подвидов: зубовидной, кремнистой и др. Особенностью ее зерен в полной спелости является морщинистость, так как они не имеют роговидного слоя и покрыты более тонкой и нежной оболочкой, чем зерна других подвидов. При переопылении сахарной кукурузы с технической ухудшаются вкусовые качества зерна. Это может произойти, если разные виды растут друг от друга ближе 30 м.

Вредители и болезни практически обходят стороной кукурузные растения.

Масса 1000 шт. семян может составлять от 120 до 350 г, всхожесть семян более 90%.

Зерна кукурузы накапливают сухие вещества (26-27%), сахара (4-8%), белки (до 4%), жиры (до 1,2%), крахмал (12-15%), витамины С (до 6,5 мг %), А (0,3-0,9 мг%), В2.

В пищу кукуруза используется в свежем или вареном виде; в качестве гарнира, начинки для пирогов, супа-пюре и компонента других супов. Из нее делают салаты и оладьи, жарят, замораживают и консервируют. При консервировании сохраняются витамины. По питательности кукуруза превосходит зеленый горошек.

Консервировать кукурузу необходимо сразу после уборки, так как за первые сутки хранения она может потерять сахара: при температуре 30°С - 50%, при 20°С -26%, при 10°С - 16% и при 0°С-8%.

Потребление сахарной кукурузы способствует сохранению стройности фигуры.

Растительная масса кукурузы служит хорошим кормом домашнему скоту.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Сегодня, 09:34 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.