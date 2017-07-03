Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Кукуруза овощная | Овощеводство
Кукуруза овощнаяКукуруза овощная
Входит в группу бобовых и зерновых культур, относится к семейству мятликовых, или злаковых. Родиной ее является Центральная Америка. Здесь она культивировалась с глубокой древности, а произрастала 60 тыс. лет назад.
Для кукурузы нужны почвы легкого механического состава, высокого плодородия, быстропрогреваемые, хорошо влаго- и воздухопроницаемые, незасаженные, с низким уровнем грунтовых вод. По требованиям к почвенному плодородию кукуруза приближается к огурцу, поэтому ее на огороде часто выращивают в качестве кулисной культуры для защиты огурцов от холодных ветров и других неблагоприятных условий.
Кукуруза - растение теплолюбивое. Семена ее могут прорастать при прогреве почвы до 8°С на глубине 10 см, но лучшая температура для прорастания - 10-12°С. Оптимальная температура воз-духа для роста и развития составляет 20-23°С. Такая температура особенно необходима в самый ответственный момент развития растений - в фазу формирования початков, которая начинается за неделю до выбрасывания метелок и длится в течение месяца. Растения после всходов могут выдержать кратковременные заморозки с повреждением кончиков листьев, но осенью не выдерживают температуру ниже 5°С.
По строению и развитию корневой системы кукуруза относится к засухоустойчивым растениям. Корни ее сильнорослые, способные быстро проникать в глубину (максимально до 3 м) и в стороны (до 1м). Одновременно образуется много мочковатых корней, которые по мере нарастания надземной массы располагаются ближе к поверхности почвы. При окучивании увлажненной почвой стебель образует придаточные корни, способствующие усилению питания и поглощения влаги. Вместе с тем кукуруза очень требовательна к влаге в период образования початков и нуждается в поливах.
Кукуруза относится к растениям короткого дня. Для нее нужна высокая освещенность. В молодом возрасте она не выносит затенения.
Почвы под кукурузу должны быть заправлены органическими удобрениями (лучше перепревшим навозом) в дозе 4-5 кг/ м² и минеральными: 20 г/ м² аммиачной селитры, 40 г/ м² суперфосфата и 15 г/ м² сульфата калия. Для нейтрализации почвенной кислотности вносят известь (200-300 г/ м²). В зависимости от плодородия почвы, характера роста в течение вегетации дают 1 -2 подкормки азотом и фосфором. В засушливое лето можно дать 3-4 полива. Максимальная доза полива составляет 50 л/ м².
В условиях длинного светового дня и при избытке азота в почве в нижней части стебля растения могут развиваться пасынки. Они ослабляют рост початков на главном стебле и должны удаляться в ранний период. В зависимости от погодных условий и силы роста растений возможно также нормирование (ограничение) початков главного стебля. Эта операция может проводиться сугубо индивидуально по каждому растению.
Лучшими предшественниками для кукурузы считаются бобовые культуры и томаты. Она совместима в посадках с огурцом, картофелем, дыней, фасолью, горохом, артишоком; благоприятно действует на фасоль и картофель.
О нитратах в отношении кукурузы говорить не приходится, так как в семенах (зернах) они не накапливаются.
Овощную кукурузу называют сахарной в отличие от технических (кормовых) подвидов: зубовидной, кремнистой и др. Особенностью ее зерен в полной спелости является морщинистость, так как они не имеют роговидного слоя и покрыты более тонкой и нежной оболочкой, чем зерна других подвидов. При переопылении сахарной кукурузы с технической ухудшаются вкусовые качества зерна. Это может произойти, если разные виды растут друг от друга ближе 30 м.
Вредители и болезни практически обходят стороной кукурузные растения.
Масса 1000 шт. семян может составлять от 120 до 350 г, всхожесть семян более 90%.
Зерна кукурузы накапливают сухие вещества (26-27%), сахара (4-8%), белки (до 4%), жиры (до 1,2%), крахмал (12-15%), витамины С (до 6,5 мг %), А (0,3-0,9 мг%), В2.
В пищу кукуруза используется в свежем или вареном виде; в качестве гарнира, начинки для пирогов, супа-пюре и компонента других супов. Из нее делают салаты и оладьи, жарят, замораживают и консервируют. При консервировании сохраняются витамины. По питательности кукуруза превосходит зеленый горошек.
Консервировать кукурузу необходимо сразу после уборки, так как за первые сутки хранения она может потерять сахара: при температуре 30°С - 50%, при 20°С -26%, при 10°С - 16% и при 0°С-8%.
Потребление сахарной кукурузы способствует сохранению стройности фигуры.
Растительная масса кукурузы служит хорошим кормом домашнему скоту.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2001г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Сегодня, 09:34 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2017 (10)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
Март 2017 (29)
Февраль 2017 (28)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"