

::. Арбуз и дыня на северном огороде | Овощеводство Арбуз и дыня на северном огороде

Арбузы и дыни - это теплолюбивые, перекрестноопыляемые овощные растения, которые хорошо плодоносят в южных районах России. Для их оптимального развития и плодоношения нужны температуры воздуха и почвы 20-30°С, активно развиваются они в диапазоне температур 17 - 35°С , при температурах ниже 17°С и выше 35°С они уже начинают испытывать стресс и замедлять рост, при температуре - 1°С растения арбуза погибают, растения дыни погибают уже при температуре +3 ... +5°С . Исходя из этого в севере - западных областях России надо правильно выбирать способы выращивания и сроки высадки этих растений в грунт.

Так на Севере - Западе весьма успешно арбузы и дыни выращивали монахи Соловецкого и Вааламского монастырей, в царских оранжереях при Петре I и Екатерине II. Рекордные успехи были у русского огородника Ефима Грачева, который под Петербургом выращивал арбузы и дыни весом по 12 кг. Многие наши огородники тоже делают попытки вырастить у себя на огородах эти культуры.

Первые опыты по выращиванию арбузов на Карельском перешейке я предпринимал лет 25 тому назад. Весной высаживал рассаду арбуза на паровую грядку, укрывал посадки полиэтиленовой пленкой, пока не минуют весенние заморозки. Вторую половину июня, весь июль месяц растения нормально развивались, зацветали, завязывали плоды и начинали наливаться. Но наступал август, и на наше болото приходили холодные ночные росы, растения останавливались в росте, плоды от дождей и холода даже загнивали. К этим культурам я снова вернулся в последние годы, когда на садовом участке у меня появилось много теплиц. Учитывая биологические особенности арбуза и дыни, получить реальные результаты можно только соблюдая следующие правила.

Для выращивания арбуза и дыни на северных огородах лучше всего подходят такие способы: паровая грядка под пленочным укрытием, теплица, выращивание дома на подоконнике. Сам я предпочитаю теплицу, выделяю для этих растений отдельную гряду.

В северных, северо-западных регионах нужно выращивать только скороспелые сорта. У арбуза - это сорта Роза Юго - Востока, Стокса 646/649, Скороспелка Харьковская, Ранний, Салют, Ультраранний, Огонек, Шугер бэйби (Сладкий малыш); у дыни - это Алтайская, Золушка, Харьковская ранняя, Ранняя 133, Отрада, Геримус. Наилучшие результаты показывали у меня на огороде арбуз Огонек и дыня Алтайская. Выращивать арбуз и дыню нужно рассадой. Семена на рассаду я высаживаю 10-15 апреля с тем, чтобы к моменту высадки в теплицу или на грядки (15-20 мая) ее возраст был 30 суток. Замечу, что в 1997 году я получил плоды от растений, высаженных в теплицу сухими семенами.

Для лучшего развития рассады семена желательно высевать в хорошо удобренный грунт в торфоперегнойных горшочках размером 10x10 см или 12х12см. Нужно учитывать, что арбуз и дыня плохо переносят пересадки.

Высадку рассады в теплицу и на грядки лучше делать из расчета 4 растения на 1 м² с расстояниями между растениями 50 - 60 см. На грядках больше ничего высаживать нельзя, чтобы растения хорошо освещались солнцем весь сезон. Их нельзя затенять другими посадками.

Высаживать семена и рассаду на грядки можно тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до 18 - 20°С.

С началом роста растений провожу регулярные еженедельные подкормки растворами жидких органических удобрений («Идеал», «Огород», «Тюльпан») или минеральными удобрениями («Рекорд», «Кемира-комби»). Арбузы и дыни в теплице выращиваю на шпалере. Следует учитывать, что арбузам и дыням нужен сухой воздух. По температурно - влажностному режиму они ближе к томатам, при совместных посадках эти растения лучше всего высаживать в томатной теплице.

С появлением первых женских цветков садоводу необходимо самому производить искусственное опыление. Лучше это делать в первой половине дня с 10 до 12 часов, после полного раскрытия женского цветка. Нужно сорвать мужской цветок (пустоцвет), удалить венчик цветка и соединить несколько раз тычинки мужского и пестик женского цветка. Для надежности эту операцию следует проделать 3 раза. После успешного опыления через день - два плодик начнет очень быстро расти.

У арбуза в ходе вегетации и роста нужно прищипывать все боковые побеги. В наших условиях на одном растении следует оставлять один плод, максимум два, но не более. Когда основная плеть, на которой уже есть завязавшийся плод, достигнет 1 - 1,5 м в длину, следует прищипнуть и верхушку, чтобы все питательные вещества шли на формирование плода. У дыни прищипывают главный стебель после появления пятого листа, чтобы быстрее росли боковые плети, на которых появятся женские цветки и завязи.

Когда плод арбуза или дыни достигнет «внушительных» размеров (с теннисный мяч) его можно опустить на землю, подложив под него дощечку или картон. Можно поместить его в сетку, старые колготки, закрепив за ограждение теплицы. У дыни в этот период прищипывают все боковые побеги после пятого листа.

Готовность плода наступает в конце августа, в начале сентября. В это время по ночам бывают заморозки, поэтому нужно принимать меры по укрытию посадок арбуза и дыни пленкой или лутрасилом, обеспечивать требуемый температурный режим. Готовность плодов устанавливают по внешнему виду и степени усыхания стебля плодоножки плода. Обычно у меня плоды бывают весом от 0,4 до 1,0 кг. Другие садоводы получают плоды по 2 кг и более.

Выращивание арбуза и дыни на паровых грядках мало чем отличаются от выращивания их в теплице. В осенний период также нужно укрывать посадки пленкой для защиты от заморозков и холодных рос.

Садовод - любитель В. Шошмин выращивает арбузы на тумбе, сооруженной из семи автомобильных шин. Пространство внутри шин он заполняет травой, компостом, навозом. Верхняя шина заполняется хорошей огородной землей. По мере заполнения грунта вносятся минеральные удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат, сульфат магния - по 3 столовых ложки, доломитовой муки - 6 столовых ложек. Весной и осенью на указанную тумбу чулком надевается полиэтиленовая пленка, которая обеспечивает сохранение тепла в ночное время и в холодные дни. Отдельные садоводы делают посадки арбуза и дыни на компостных кучах. Овощевод любитель В. Рыженков в Красноярском крае выращивает арбузы и дыни на навозных грядках шириной 120 см и высотой 70 см. Высадку семян производят через две недели, когда произойдет саморазогревание грунта, в лунки размером 60x60 см и глубиной 20 см, в которые потом засыпают огородную землю. Над грядой устанавливают тоннель из пленки высотой 60 см. На такой гряде урожаи вам обеспечены.

Хлопоты и заботы, с которыми вы столкнетесь при выращивании этих чудесных культур принесут вам много приятных и незабываемых минут.

А. Ковальский

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 169 | автор: sadovod | Вчера, 10:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.