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::. Огуречная трава | Овощеводство
Огуречная траваОгуречная трава
Входит в группу зеленных овощных культур, относится к семейству бурачниковых. Латинское название огуречной травы Borago officinalis. Родиной ее является Средиземноморье. Другие названия огуречной травы - бораго, бурачник, огуречник. Она является древнейшим культурным растением, имеющим полезные пищевые и лекарственные свойства. Издавна разводимая на огородах Европы и Северной Америки, она постепенно утратила свое значение, превратившись в полукультурное и даже сорное растение, произрастающее на полях и пустырях. Огуречная трава, в общем, не проявляет особой требовательности к каким-либо видам почв. В то же время, как и любое из овощных растений, она отзывается повышением урожая зелени и ее качества на хорошо окультуренных и плодородных почвах.
Приспособленность огуречной травы к любым условиям выращивания проявляется в холодостойкости. Сеять ее семена можно весной (как только обработаете почву) или под зиму. Последнее подсказывают сами растения, размножаясь при помощи самосева из-за легкогоосыпания созревших семян. Всходы во всех случаях получаются дружными.
Свойственна огуречной траве и относительная засухоустойчивость, хотя поливы в критические периоды без осадков ей все же нужны.
Растения легко выносят небольшое затенение. Размещение их в уплотненных посевах с защитой от прямых солнечных лучей делает зелень более нежной.
Под посев в основную заправку почвы можно вносить 3-5 кг/мг перегноя и по 15-20 г/м² всех минеральных удобрений. За вегетацию дают также 1-2 подкормкиазотными удобрениями.
Посевы можно делать и в летний период для получения зелени осенью.
Предшественниками огуречной травы могут быть любые культуры, под которые вносили органические удобрения. Совместимыми же, при необходимости, могут быть культуры, не боящиеся легкого затенения и требующие меньше влаги.
О нитратонакоплении листьев огуречной травы данных нет. По незначительности потребления ее наличие нитратов не может иметь никаких вредных последствий, а сравнительно высокое содержание витамина С помогает их нейтрализации.
Наибольшим питательным качеством листья огуречной травы обладают в молодом возрасте и до появления у растений цветочного стебля. Чтобы предупредить самосев (и засорение участка) нужно удалять цветки в бутонах, если их не заготавливают впрок.
К болезням и вредителям огуречная трава проявляет устойчивость, редко поражается теми или другими.
Семена сохраняют всхожесть до трех лет.
Огуречная трава накапливает сухие вещества (4,6-6,9%), витамин С (8,7-16,7 мг%), каротин (до 3,4 мг%), соли калия, кальция, фосфора, кремния, эфирные масла, дубильные и бактерицидные вещества.
В пищу идут молодые листья и стебли, а также цветки. Листья и стебли добавляют в салаты, винегреты, окрошку, холодный борщ, к картофельным и грибным блюдам. Из протертых листьев готовят пюре. Цветки используют в свежем, высушенном и засахаренном виде, для отдушки вин, уксуса и в кондитерском деле. Начинка - еще одно из применений листьев.
В народной медицине огуречная трава служит как успокоительное средство (при сердечной слабости, неврозах), противосудорожное, отхаркивающее. Помогает она при отеках, заболеваниях почек, при ревматизме суставов; известна и в качестве легкого мочегонного и слабительного, а также потогонного.
Огуречный запах сильнее проявляется при очень мелкой нарезке листьев или их растертости.
Растения можно выращивать в любое время года в комнатных условиях. Они обладают и хорошими медоносными свойствами.
Из древней и средневековой истории до нас дошли сведения, что листья и цветки огуречной травы добавляли в вина для большего веселья, удаления печали, скуки и меланхолии. Древнеримским солдатам давали в походах траву для возбуждения храбрости, а крестоносцы перед боями настаивали вино на листьях огуречной травы. В одной из ботанических книг XV века писали, что огуречная трава нужна для исчезновения забот и поднятия состояния духа.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД" 2001г.
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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 09:30 | Комментариев 0 |
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