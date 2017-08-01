Защита грядок от солнца

В последние несколько лет основной задачей в летний период для меня стала не столько борьба с вредителями и болезнями, сколько защита овощных культур от палящего солнца. Летняя жара, которая неизменно устанавливается в нашем регионе, пагубно сказывается на плодоношении почти всех высаженных растений. Раскаленный сухой воздух и обжигающие солнечные лучи приводят к быстрому обезвоживанию растений, ожогам листьев и плодов. Завязи начинают массово опадать, что влечет за собой резкое снижение урожайности. Высокие положительные температуры в летние месяцы заставили меня искать способы поддержания нормальной жизнедеятельности овощных культур в таких экстремальных условиях.

Для этого пришлось заняться перепланировкой дачного участка, изменив расположение некоторых грядок. Их я разместила с востока на запад, чтобы с южной стороны была возможность притенить нежные овощные культуры. Для этой цели вдоль грядок с огурцами , кабачками , патиссонами и корнеплодами я стала высаживать кулисные растения. Для этого отлично подходит кукуруза . Ее стараюсь посеять на пару недель раньше, чем основную культуру, и не очень густо, чтобы на грядку попадал рассеянный солнечный свет. Огурцы на шпалерах стали хуже развиваться именно из-за иссушающего горячего воздуха. Поэтому этот овощ я теперь выращиваю только в расстил. После высадки огуречной рассады обильно мульчирую всю грядку толстым слоем соломы, перепревшими опилками или скошенной травой. Мульча задерживает влагу в почве намного дольше и защищает почву от перегрева. Чем толще ее слой, тем меньше происходит испарение. К тому же роса, выпадающая по утрам, задерживается в ней и дополнительно увлажняет грунт. Огуречные плети, растущие на такой подушке, развиваются очень хорошо, а тень от кукурузы предохраняет их от палящего солнца. В качестве кулисных растений также использую подсолнечник и вьющиеся сорта фасоли. При высадке фасоли предварительно устанавливаю опоры, между которыми протягиваю несколько рядов шпагата на разном расстоянии от земли. Фасоль оплетает опору и отлично притеняет грядки. В прошлом году вместо фасоли высадила декоративные вьюнки разнообразных окрасок. Эти вьющиеся растения разрослись гораздо быстрее фасоли и на протяжении всего лета украшали мой огород своими прелестными цветами.

С грядками помидоров , перца и баклажан я решила поступить по-другому, ведь эти культуры не выносят постоянного затенения, и соседство более высокорослых растений им на пользу не идет. Поэтому еще до высадки рассады по краям грядки вкапываю деревянные брусья. Высоту брусьев подбираю в зависимости от высоты высаживаемых сортов. По их верхнему краю протягиваю строчку шпагата, а также пару строчек с южной стороны грядки. В засушливые периоды накидываю на эту конструкцию спанбонд, причем северную сторону грядки оставляю открытой, а с южной стороны опускаю его до земли. Креплю спанбонд к шпагату бельевыми прищепками. Укрывной материал использую только в полуденный зной. Во второй половине дня, когда солнечные лучи становятся более слабыми, его снимаю. Грядки с этими культурами также обкладываю толстым слоем мульчи.

В летнюю жару поливы всех растений произвожу только утром или вечером, причем поливаю их более обильно, чем обычно. Если овощные культуры получают достаточное количество влаги из почвы, они переносят летнюю жару гораздо лучше. Ни в коем случае не провожу поливы днем, особенно методом дождевания. Это приводит к образованию ожогов на листьях, а резкий перепад температур негативно сказывается на развитии всего растения в целом. Вреда от такого полива окажется больше, чем пользы.

Кудрина Ирина

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