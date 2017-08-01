

::. Розмарин. Rosmarinus officinalis | Овощеводство Розмарин. Rosmarinus officinalis

Входит в группу пряновкусовых овощных культур, относится к семейству яснотковых, или губоцветных. Латинское название розмарина Rosmarinus officinalis. Родиной его является Средиземноморье. Растение известно с глубокой древности, но в наших огородах является весьма малораспространенным.

Розмарин хорошо растет на почвах с высоким содержанием органических веществ, рыхлых и легких по механическому составу (суглинки, супеси), с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, отдаленностью грунтовых вод, быстро прогреваемых солнцем. Участок с розмарином должен быть защищен от холодных ветров.

Розмарин - растение теплолюбивое, слабо устойчивое к холодам и неморозостойкое. Поэтому семена его можно сеять в теплом месте в домашних условиях. Посев непосредственно в почву не делают, а высаживают рассадой после окончания заморозков. От посева до пикировки сеянцев на рассаду проходит приблизительно 40 дней. Температура для рассады должна быть около 18°С. Обязательна хорошая освещенность.

Перед высадкой рассады (на 1 м² 3-4 растения) почву перекапывают поглубже, вносят 4-5 кг/ м² перегноя или компоста, дают минеральные удобрения общим количеством до 100 г/ м² при соотношении азота, фосфора и калия 1:1,5:1.

Кроме рассадного способа, розмарин размножают и молодыми черенками, которые нарезают из побегов. Длина черенков - 10 см. Высаживают их на хорошо удобренные рыхлые грядки и укрывают малогабаритными пленочными сооружениями. Расстояния для укоренения черенков - 25x10 см, глубина - 5 см. К зиме грядки укрывают торфом, перегноем, листьями. Рассада из черенков бывает готова к высадке через год.

Так как розмарин является, с одной стороны, южным растением, а, с другой стороны, он может расти на одном месте дольше всех многолетних культур, то для условий Северо-Запада ему нужна проверка на акклиматизацию, т. е. возможность зимовать в наших условиях. Если окажется, что у кого-то на участке он не вымерз зимой при укрытии (окучивании почвой), то можно вести многолетнюю культуру. При вымерзании нужно выращивать как однолетнюю культуру. С этой целью зимой выращивают растения на южном подоконнике, а с наступлением тепла пересаживают из горшков в почву.

За вегетацию растения розмарина требуют рыхления почвы, прополок от сорняков, поливов и подкормок азотно-калийными удобрениями.

Предшественниками розмарина на участке могут быть любые овощи, под которые вносили органические удобрения.

Розмарин, как и другие ароматические растения, считается неприемлемым соседом для огурцов.

В случае многолетней культуры под растения (без заделки) вносят по 1,5-2 кг/ м² перегноя или компоста. Каждой весной кусты подрезают, оставляя 3-4 междоузлия из прироста прошлого года. Укрывающий на зиму материал отгребают от кустов.

Розмарин является еще малоизученной культурой в качестве овоща. В литературе отсутствуют данные о его биохимическом составе и способности накопления различных веществ. В основном он пока служит сырьем для получения эфирных масел, используемых в медицине и парфюмерии.

В пищу у розмарина идут листья, молодые побеги и цветки. Все надземные части растения обладают острым пряным ароматом и приятным вкусом, возбуждающим аппетит. Используют растения в свежем и сушеном виде, в качестве приправы к мясным, рыбным и овощным блюдам. Ими ароматизируют разные безалкогольные напитки и ликеры, чай, маринады, хлебные изделия, консервированную рыбу.

Народная медицина рекомендует розмарин при простуде, головных болях, заболеваниях дыхательных органов, от невралгии и ревматизма, для успокоения нервной системы и регулирования работы желудочно-кишечного тракта.

С розмарином в истории связан ряд преданий и легенд. Считается, что он может придавать жизненные силы, обеспечивать (в виде амулета) безопасность на воде, улучшает память, оберегает дом от краж.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 09:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.