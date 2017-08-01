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::. Табак: выращивание и полезное применения на садовом участке | Овощеводство
Табак: выращивание и полезное применения на садовом участке
Многие считают, что табак на своем приусадебном участке выращивают только курильщики. Однако если поближе познакомиться с этим растением, которое, кстати, имеет довольно привлекательный внешний вид (особенно в период цветения), окажется, что его следует посадить и вырастить каждому из нас.
Дело в том, что табак может оказать неоценимую услугу в борьбе с разнообразными вредителями сада и огорода и избавить садоводов и огородников от такой неприятной обязанности, как обработка насаждений покупными ядохимикатами. Высушенные листья данного растения, а также табачная пыль, какая образуется в процессе их сушки, обладают мощными инсектицидными свойствами и помогут не только отказаться от применения небезопасных химических препаратов и получить экологически чистый урожай, но и сэкономить денежные средства, которые, как известно, никогда лишними не бывают.
Применение табака на огороде и в саду весьма разнообразно:
- его высушенные и измельченные листья можно смешать в равных пропорциях с просеянной древесной золой и использовать для опудривания капусты против бабочек совки и белянки, моркови – против морковной мухи, лука – против мухи луковой, а также всех культур семейства крестоцветных (моркови, капусты, редьки, редиса, дайкона и т.п.) – против крестоцветной блошки;
- данный растительный продукт окажет неоценимую услугу в борьбе с тлей, вишневым пилильщиком и гусеницами огородной совки и белянки. Для данной цели готовят настой из 0,5 кг сухих измельченных табачных листьев, залитых 10 л воды. Настой выдерживают в теплом месте 2 суток, затем процеживают, добавляют немного мыла для лучшей прилипаемости жидкости к листьям и опрыскивают пораженные растения 2-4 раза с интервалом 5-7 дней;
- табачная пыль, смешанная в равных частях с золой от подсолнечника либо гашеной известью, - отличное средство борьбы с улитками и слизнями на огороде. Данной смесью равномерно опыляют растения на грядках и почву под ними из расчета 30г на каждый м кв., повторяя процедуру при появлении новой «партии» вредителей;
- против тли на бахчевых культурах эффективно опрыскивание двухдневным табачным настоем, приготовленным из расчета 300 г измельченного сухого сырья на 9 л воды. Процедуру следует проводить каждые 2-3 дня, лучше в вечернее время, до полного исчезновения вредителей;
- растертые в порошок листья табака, которым регулярно опудривают кусты картофеля ранним утром по росе, - верное средство для избавления участка от нашествия колорадского жука;
- для того чтобы обезопасить корни молодых саженцев кустарников и деревьев от повреждения личинками майского хруща, в посадочную яму при посадке растений добавляют по 1 л банке табачной пыли или измельченных сухих листьев табака. Данная процедура поможет защитить от этого вредителя и молодые розетки земляники садовой: в каждую лунку при посадке данной культуры всыпают по столовой ложке табачной пыли и тщательно смешивают с почвой. Табак, внесенный в почву, кроме этого выступит в качестве дополнительной подкормки, поскольку обладает богатым химическим составом и содержит ценные для растений макро- и микроэлементы;
- сухая наземная часть табака поможет быстро расправиться с тлей и белокрылкой в теплице. В данном случае эффективно окуривание парника, которое может длиться от получаса до нескольких часов при закрытых окнах и дверях помещения: в железной емкости разводят костер сначала на дровах или древесной щепе, а затем всыпают пару горстей сухих измельченных листьев и стеблей табака.
Вырастить и заготовить табак совсем несложно. Этот представитель семейства пасленовых лучше будет развиваться на рыхлых плодородных почвах с достаточной степенью увлажненности. Семена табака, которые сегодня есть в продаже во многих садоводческих магазинах, в апреле высевают на рассаду. Сухие семена сеют в ящики, заполненные на 2/3 питательным грунтом, вразброс, а затем присыпают слоем земли 0,5 см. После появления всходов (через 3-4 дня) тару переставляют на светлый подоконник и обеспечивают сеянцы должным уходом. Через пару недель растения пересаживают в парник, размещая на расстоянии 7-8 см друг от друга, а после того как отпадет угроза возвратных заморозков перемещают в открытый грунт, соблюдая расстояние между ними 50-60 см. Табак в процессе выращивания регулярно поливают, при необходимости подкармливают, а для получения более крупного листа – пасынкуют.
После уборки срезанные листья складывают в кучу под навесом и оставляют на 2-3 дня для ферментации, затем нанизывают на бечевку и подвешивают на месяц в сухом проветриваемом помещении. После этого сырье складывают в картонные коробки и убирают на хранения. В сухом месте этот ценный продукт может храниться годами.
С выращенных растений также можно собрать семена для посадки в будущих сезонах. Для этого стебли с вызревшими семенными коробочками обламывают, связывают пучками, заворачивают в марлю или х/б ткань, на пару недель подвешивают в сухом месте для дозаривания, а затем обмолачивают семена и закладывают их на хранение.
Кудрина Ирина
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