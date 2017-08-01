

::. Вынос растениями элементов из почвы | Овощеводство / Удобрения Вынос растениями элементов из почвы

С первых часов после посева и посадки все овощные растения начинают активно и непрерывно поглощать питательные элементы из почв (грунтов) для построения своего организма и образования урожая. Поглощение элементов и их использование растениями на свои потребности называется выносом. По величинам общего выноса всех элементов и каждого в отдельности учеными строятся системы питания культур на разных почвах, при различных условиях возделывания, всех оттенках.

Из всех растений овощные культуры отличаются наиболее высокой требовательностью к плодородию почвы и высоким выносом питательных веществ с урожайной частью и общей биомассой. В среднем вынос элементов на одно овощное растение возрастает с увеличением площади питания. Наибольшая величина выноса приходится на долю азота, затем идут калий и кальций, меньше при этом выносится фосфора.

За счет большого содержания питательных элементов в почве образуется их высокое наличие в растениях, а последнее приводит всегда к возрастанию урожайности, но до определенного предела. Даже при самой лучшей заправке почвы удобрениями и постоянных подкормках урожаи могут останавливаться в росте по разным причинам: вымывании пищи из почвы, высокой концентрации элементов, неприемлемой кислотности, поглощении ненужных элементов из-за несбалансированности в питании, резких колебаний освещенности и температуры.

Из сказанного следует, что все величины выноса основных элементов питания каждой из овощных культур не могут быть абсолютно точными, а являются усредненными за много лет изучения и рекомендуемыми в качестве примерных. Ежегодное же внесение удобрений во всех видах по имеющимся данным выноса элементов может (и должно) иметь поправки в соответствии с меняющимися условиями выращивания, включая почвенные и сортовые изменения.

Приведем имеющиеся данные по выносам с урожаем элементов питания, на которые нужно ориентироваться при внесении удобрений.

Тепличный огурец выносит на 1 кг плодов: азота - 1,4-2,5 г, калия - 2,2-4,8 г, фосфора - 0,4-1,3 г, кальция - 1,2-2,8 г, магния - 0,2-0,7 г. Эти цифры отражают интервал питания для всех сортотипов огурца. Сколько нужно удобрений под огурец, разберем на примере азота. Допустим, что урожай будет 12 кг/м кв., удобрение - аммиачная селитра. Всего азота будет вынесено с урожаем максимально 30 г (2,5 г х 12 кг); в селитре азота 34%, ее нужно 85,3 г; азот из удобрений используется на 75%, с поправкой на это нужно аммиачной селитры 113,7 г/м кв. Добавим еще 10% на всякий случай. Окончательно выйдет, что максимально аммиачной селитры для урожая огурцов 12 кг/м кв необходимо 125 г/м кв.

Тепличному томату для образования 1 кг плодов нужно: азота - 3,2-3,5 г, калия - 5,2-6,0 г, фосфора - 0,4-1,2 г, кальция - 3,8-4,6 г, магния - 0,5-0,8 г.

Для сравнения можно сказать, что при выращивании на искусственных субстратах (гидропонным способом) вынос питательных элементов снижается за счет улучшения условий поглощения и использования их растениями: азота - на 25%, калия - на 40%, фосфора - на 30%, кальция - на 70%, магния - на 50%.

Выращивая сладкий перец , можно ориентироваться на показатели выноса элементов (в г на 1 кг продукции): азот - 4,0, калий - 4,7, фосфор - 0,6, кальций - 2,4, магний - 0,5. Для других тепличных культур показатели таковы: редис, соответственно, 3,3; 4,0; 0,7; 2,0; 3,3 г/кг; салат - 2,3; 3,3; 0,3; 0,7 и 0,2 г/ кг; петрушка - 0,5; 9,3; 0,7; 2,0 и 0,4 г/кг.

Все указанные величины выноса элементов питания являются максимально возможными. Более оптимизированные условия выращивания образуют те же величины урожая при меньших затратах пищи. Но все это так называемые «чистые» затраты. В реальных же условиях общие затраты удобрений в 2-3 раза выше за счет выращивания непродуктивной биомассы (у огурца, томата, перца и др.).

Чем выше урожай каждой тепличной культуры и чем точнее получается в грунте соотношение элементов питания из вносимых удобрений, тем меньше величина поглощения и выноса элементов и эффективнее само применение удобрений. И тут есть, над чем работать любому огороднику.

У культур открытого грунта закономерности в соотношении выносимых элементов питания едины с тепличными культурами, а абсолютные количества пищи, естественно, у каждой свои.

Кочанный салат способен выносить в среднем ежедневно на 1 кг продукции 33 мг азота, 13 мг фосфора и 77 мг калия; капуста белокочанная, соответственно, 22, 8 и 35 мг. Капусте краснокочанной на 1 кг урожая нужно азота - 30 г, фосфора - 8,5 г, калия - 35 г, кальция -30 г; капусте брюссельской азота надо 33 г, фосфора - 8,5 г, калия - 31,8 г; моркови на 1 кг продукции требуется гораздо меньше пищи: азота - 2,4 г, фосфора - 1 г, калия - 3,9 г; репчатому луку: азота - 3 г, фосфора - 1,2 г, калия - 4 г; картофелю в зависимости от сорта и почвы нужно на 1 кг клубней: азота - 4-6 г, фосфора - 1,5-2,5 г, калия - 8-10 г.

Вносимые в открытый грунт удобрения используются культурами на уровне: азотные - 70-90%, фосфорные - 33%, калийные - до 90%, магниевые - до 50%. Из коровьего навоза в год внесения растениям доступно азота 20%, фосфора - 50%, калия - 70%.

Все овощные культуры выносят с урожаем практически все микроэлементы. Средние соотношения элементов в урожаях овощей таковы: на единицу йода выносится 1,2 единицы кобальта, 2,5 - молибдена, 15 - меди, 50 - цинка, 125 единиц марганца. Наибольший вынос железа с общей биомассой у огурца, томата и редиса, наименьший - у укропа и белокочанной капусты; больше марганца выносят свекла, цветная капуста и томат, меньше всего - капуста белокочанная и укроп; больше кобальта - петрушка, свекла и цветная капуста, меньше - укроп и репчатый лук; больше цинка - сельдерей, петрушка, свекла, меньше - луки репчатый и порей; больше бора - брюква, цветная капуста, морковь, меньше - томат, щавель; больше молибдена - редис, горох, брюква, меньше - шпинат и щавель.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 116 | автор: sadovod | Сегодня, 10:05 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.