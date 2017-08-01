

::. Чтобы корни дышали | Овощеводство Чтобы корни дышали

Мой сосед, Егор Антонович Семенов, из года в год, не внося никаких особых удобрений, кроме незначительных подкормок, добивается вполне приличных урожаев за счет того, что систематически и непрерывно занимается рыхлением поверхностного слоя почвы и мульчированием грядок и приствольных кругов, то есть он обеспечивает надежную аэрацию, а значит и поступление воздуха к корням растений, особенно в августе. Неоспоримо, не внося органических и минеральных удобрений в нужном количестве, он обедняет землю на своем участке, но, обеспечив корни растений кислородом, добивается урожаев.

Аэрация - это, конечно, не только рыхление. Это целый комплекс мероприятий. Пожалуй, немало найдется садоводов-огородников, которые, проведя весной эти агроработы, сейчас рыхлением уже не занимаются, полагая, что аэрации уже достаточно. Да и рыхление в августе - дело довольно хлопотное. Надземные части растений разрослись, и какое уж там рыхление, когда к ним не подобраться. В результате на почве образуется и поверхностная корка, и заплыв почвы. Как воздух будет поступать к корням, если почва в засушливое время покрылась поверхностной коркой, а еще хуже, если она уже «заплыла» от наших неумеренных поливов, да и ливневых дождей?

Дерновое выращивание плодовых деревьев и кустарников тоже нас не радует. Вода просто скатывается с них, не достигая корней, и мгновенно испаряется под жарким солнцем или сильным ветром. Если слой в таком состоянии, что скатывается вода, ничего не увлажняя, то воздух вообще не поступает.

Многие могут подумать, что таким рыхлением можно повредить поверхностные и отводящие корни. Ведь в тех агроприемах, которые мы делаем на болотистой местности, почти все плодовые деревья с поверхностными корнями, а кустарниковые тем более. А из моего опыта получается, что и алычовое дерево, и колонновидная яблоня, и слива, и деревца лещины, высаженные еще два года тому назад на насыпных холмиках, только приободрялись, когда эти холмики я осторожно и заботливо рыхлил, затем уже поливал, а затем мульчировал измельченной соломой и просушенным торфом.

Вот пишут, что полив тоже разрыхляет поверхностный слой. Растения увядают, а мы непрерывно льем под них воду и этим только усугубляем положение - корни задыхаются. Фотосинтез есть, а дыхания растений нет.



Возвращаемся опять к корням. Считается, что в наших северных районах перегрева корней нет. Но хотя бы кратковременный перегрев есть, особенно в теплицах и парниках, да и на укрывных грядках тоже. Но для растений, в том числе и теплолюбивых, - это беда. Растения увядают, а мы опять же льем под них воду. Участки маленькие, мы же стараемся применять уплотненные посадки. Добиваемся затенения растений. Фотосинтез заметно снижается, образования углеводов не происходит, клеточные процессы нарушаются, растения слабеют. Прореживать жалко. Вот вызреет более-менее, тогда и вырвем или там проредим куст или крону плодового дерева.

Вот еще неблагоприятный фактор - кислотность почвенного раствора. Ведь и при внесении органики, мульчировании, применении минеральных удобрений почва подкисляется. Необходимо принять меры. И вот у меня с годами выработался надежный, не допускающий сбоев, особый агроприем. Это подсыпка под все культурные растения почвосмеси. В междурядьях картофеля нельзя непрерывно сгребать грунт под кусты. Земли там становится мало, корням и столонам некуда развиваться и дополнительных корней не образуется, особенно при пиковой форме куста. Нужна пирамидальная форма куста, что достигается аккуратной, осторожной подсыпкой огородной земли в середину картофельного кустика. Для этой цели я вношу 3/4 ведра компоста (перегноя) под каждый куст. Образуются дополнительные корни у растения, и урожай повышается в 1,5 раза. Подсыпка нужна и как накопитель воздуха для корней и растения в целом, и как подкормка, и как защитник оголившихся по разным причинам (смыв грунта, непрерывные дожди, другие создавшиеся условия) корней. Оказавшиеся на поверхности корни, по условиям выращивания растений, должны быть непременно засыпаны землей (почвосмесью).

Что же это за смесь, которая помогает растениям? Ничего замысловатого в ней нет, но вот подготовка ее требует осмысленного подхода, систематичности и большой настойчивости и труда при ее применении. Ведь подсыпать приходится под все растения и на всем участке. Итак: компост, сухой торф, песок, дерновая земля - в равных долях. Сюда же добавляются 0,5-литровая банка просеянной древесной золы на ведро, минеральные удобрения. Что же происходит с растениями при таких вот подсыпках? Растения получают необходимое как бы на выбор и не страдают от недостатка кислорода и углекислого газа, а это помогает им вегетировать нормально.

У меня на участке растет щавель уже 3 года. Сорт Бельвильский. Растение холодостойкое, отлично зимующее на участке, влаголюбивое и относительно теневыносливое, но лучше его выращивать на хорошо освещенном месте, хорошо растет при слабокислой реакции почвы. Уход обычный, плюс подкормка коровяком - 1:10. На эту гряду, кроме подкормки, никаких подсыпок не производилось. Особого восторга его рост и развитие не вызывали. Это было вечно в дырявых листьях растение, часто выбрасывающее цветочные стрелки. По этим причинам никто из моей семьи на него не обращал никакого внимания, кроме обильного полива. В этом году он выглядел особенно удручающе. Хорошо пролив грядку с этим растением, я окучил каждый кустик вышеуказанной смесью и дополнительно выполнил еще и подсыпку. Растение не узнать: зеленые листья, густо сидящие, никаких дырок и вредителей, никаких цветочных стрелок. Когда листья достигли 10 см длины, их срезали для пищевых целей и еще несколько баночек законсервировали. Щавель опять хорошо пошел в рост. Отсюда я делаю вывод, что правильно подготовленная смесь имеет как воздухонакопительное (за счет рыхлости), так и удобрительное значение.

Также у меня три года назад посажено два саженца фундука и два саженца лещины. Растут они не так, как хотелось бы, то есть очень медленно. По условиям ухода, в числе других мер, они требуют подсыпки землей для образования дополнительных корней. Что я и выполнял. Но заметного усиления роста не наблюдалось. При подсыпке же огородной смесью рост всех четырех саженцев заметно усилился. Подсыпку я также произвожу под плодовые деревья и кустарники. Особенно живо отзывается на эти подсыпки вишня кустарниковая.

Но есть овощные растения, которым просто необходима подсыпка в сочетании с мульчированием: капуста - окучивание и подсыпка, морковь - корнеплод которой в верхней части оголяется и зеленеет, другие корнеплоды, начиная от редиски и кончая брюквой. Но есть такие, которым в конце июля месяца и первой декаде августа нужны не подсыпка, а наоборот, отгребание почвы вплоть до луковицы и прекращение полива. Например, чеснок.

И еще, об удобрительном значении подсыпок. Во время цветения и плодоношения растениям необходимы питательные вещества в полном объеме. Обеспечить их этим можно с помощью моей смеси.

И. Кривега, садовод-любитель



Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 89 | автор: sadovod | Сегодня, 13:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.