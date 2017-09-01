

::. Горчица листовая | Овощеводство Горчица листовая

Входит в группу зеленных овощей, относится к семейству капустных культур. Одновременно ее можно считать и пряновкусовым растением. Латинское название листовой гор-чицы Brassica juncea. Центрами ее происхождения называют Африку (Эфиопия) и Китай. Будучи давно известной в возделывании, в огородничестве находит пока еще ограниченное применение.

Листовую горчицу выращивают как однолетнюю культуру. Под нее вполне пригодны любые огородные почвы, но для лучших результатов предпочтительнее почвы высокого плодородия. Растения отзывчивы на органику, которую в виде компостов или перегноя вносят с осени, а также дают в виде мульчирующих материалов после посева. С осени же можно вносить фосфорные и калийные удобрения, а в течение вегетации давать одну-две подкормки азотным удобрением. Кислотность почвы желательна в пределах 5-7 рН.

Растения листовой горчицы достаточно холодостойки; семена начинают прорастать при 1-3°С, а всходы переносят небольшие кратковременные заморозки. Являясь растением длинного дня, горчица легко стрелкуется, особенно при повышенных температурах и недостатке влаги в почве. Результатом стрелкования служит небольшая листовая масса и ухудшение вкусовых качеств зелени. Поэтому горчице нужны регулярные поливы с хорошим промачиванием почвы. Она также требовательна к световым условиям. Выращивают листовую горчицу посевом семян в открытом грунте, под пленочными укрытиями и в теплицах. Семена горчицы относятся к мелким, глубина их посева на разных почвах и грунтах - 0,5-2,0 см. Сеют по типу листовой капусты рядками, но после всходов проводят прореживание на 8-15 см в ряду, т.к. горчице нужна больше площадь питания, чем пекинской капусте. Лучшие результаты по урожаю и качеству продукции получаются при ранних посевах и в конце лета. Для конвейерного получения зелени посевы проводят через 10-15 дней.

Кроме посева на отдельной площади горчицу листовую можно размещать в качестве уплотнительной культуры. Этому способствует то обстоятельство, что горчица (по наблюдениям ученых) считается одной из самых "уживчивых" с другими культур. Ее корневые выделения не оказывают никакого вредного воздействия на соседей, а даже благотворно влияют, например, на капусты, редьку, горох. Ее предшественниками могут быть: капуста, томат, огурец, картофель, лук. Сама она успешно предшествует этим же культурам, а также тыкве, кабачку, патиссону.

Предельно допустимая концентрация нитратов в листьях горчицы составляет 2000 мг/кг, но при недочетах в агротехнике возможно и превышение этого показателя. Защиты от вредителей и болезней листовая горчица не требует.

В зависимости от сорта готовность к уборке наступает через 20-40 дней после всходов. Убирают горчицу с корнем до появления цветоносов. Лучшей по качеству будет зелень не переросшая и не огрубевшая.

Листовая горчица накапливает сухие вещества (6,1-9,2%), белки (2,4%), соли калия, кальция, железа, эфирные масла; витамины С (33,3-80,3 мг%), А (1,7-4,6 мг%), В, (0,2 мг%), Вг (0,17 мг%), Е, Р (20 мг%), РР (0,7 мг%).

В пищу листья горчицы используют чаще в свежем виде, реже - в соленом, квашеном, сушеном, вареном, тушеном; они идут на гарнир к вареным мясу и рыбе, а также в салаты с другими овощами (поэтому горчицу называют еще и салатной). Семена используют в кулинарии в качестве пряности.

Листовую горчицу нередко выращивают зимой в комнатных условиях.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 09:41 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.