

::. Что посадить на грядках в сентябре? | Овощеводство Что посадить на грядках в сентябре?

Если начинающие огородники в начале осени подводят итоги минувшего сезона и уже складывают садовый инвентарь на хранение, то опытные дачники во всю продолжают трудиться на огороде, ведь сентябрь – прекрасное время для посадки некоторых овощей и самой разнообразной зелени. Осенняя посадка скороспелых культур дает возможность уже через несколько недель получить урожай и разнообразить стол витаминными продуктами, которые мы привычно выращиваем весной.

Мягкая погода первой половины осени с частыми осадками, умеренным теплом и коротким световым днем как нельзя лучше подходит для выращивания редиса. Для осенней посадки подбираю раннеспелые сорта - «16 дней», «Престо», «Кармен» и др. и высаживаю их после бобовых, картофеля и томатов. Грядку освобождаю от растительных остатков предшествующей культуры и сорняков, перекапываю с добавлением на каждый м кв. 4-5 кг перегноя и 1 ст.л. комплексного минерального удобрения, а затем в поперечные борозды высеваю предварительно намоченные семена. Если стоит сухая погода, редис обеспечиваю обильным регулярным поливом, рыхлю междурядья, выпалываю сорняки и периодически опудриваю посадки просеянной древесной золой для защиты от крестоцветной блошки. Подкормок никаких не провожу – этой скороспелой культуре вполне хватает питательных веществ в почве, оставшихся от предшествующей культуры и внесенных при посадке. Урожай собираю по мере созревания, стараясь проводить процедуру в ранние утренние часы, когда корнеплоды максимально напитаны влагой.

В сентябре обязательно одну из грядок засеваю укропом, поскольку с этой культурой при весенней посадке у меня всегда возникают проблемы. Семена укропа весной из-за недостатка влаги в почве всходят очень долго и по той же причине растения плохо наращивают наземную часть, а вот осенью при частых дождях и обильных ночных росах укроп развивается прекрасно и радует меня щедрым урожаем ароматной зелени. Укроп обычно высеваю после огурцов или кабачков. Под перекопку вношу только перегной из расчета 3-4 кг на м кв., а сами семена перед непосредственной посадкой 1,5-2 часа выдерживаю в термосе, наполненным горячей водой (40-45°). Так семена гораздо быстрее прорастают и радуют более крепкими всходами. Для осенней посадки подбираю сорта и гибриды, имеющие непродолжительный вегетационный период, - «Гренадер», «Анкер», «Редут» и др.

Шпинат, посаженный в сентябре, дает ценную зелень, изобилующую полезными соединениями, уже через месяц и в отличие от весенних посадок его листочки получаются очень сочными и нежными, совершенно не горчат, а сами растения не уходят в стрелку. Из тех сортов, что высаживала осенью на своем участке, больше всех понравились «Стоик» и «Виктория». Первый сорт дает возможность срывать листочки уже через 17-20 дней после посадки, второй поспевают несколько позже – спустя 30-40 дней, но оба прекрасно развиваются осенью и дают качественную зелень. Грядку под шпинат готовлю так же, как для редиса, а в качестве предшественников выбираю картофель, огурцы или корнеплоды.

Поскольку урожай репчатого лука давно убран в закрома и раздобыть зеленое перо этого витаминного овоща уже негде, на отдельной грядочке в сентябре высаживаю с десяток головок этой культуры, а также использую для посадки часть выращенного севка, которого у меня всегда получается в избытке. Грядку под лук обустраивают после огурцов, помидоров, перца или капусты, внося под перекопку на каждый м кв. 5-6 кг перегноя и 0,5 л банку просеянной древесной золы. Крупные головки высаживаю пореже, севок – более часто, предварительно обрезав у них сухую шейку, отступая 0,5-1 см от «плечиков». Луковицы обеспечиваю регулярным поливом, прополкой и уже через пару недель начинаю срывать ароматную зелень.

Сентябрь ознаменован для меня посадкой разнообразного салата, который не боится осенних холодов и прекрасно развивается вплоть до наступления устойчивых заморозков. Его высаживаю после бобовых, картофеля, огурцов или томатов предварительно намоченными семенами, внося под перекопку по 4-5 кг перегноя и 2 ст. древесной золы на каждый м кв. В сухую погоду регулярно поливаю салат, после полива рыхлю междурядья и больше никаких мероприятий по уходу за этим неприхотливым растением не провожу. Для осенней посадки подбираю скороспелые листовые разновидности, позволяющие получить урожай в самые короткие сроки («Сезон чудес», «Обжорка», «Озорник» и др.).

И непременно в первой половине сентября высаживаю китайскую капусту, образующую пышную розетку сочных хрустящих листьев, которые невероятно вкусны в свежих салатах. Эта культура отличается холодостойкостью и прекрасно развивается в осенние месяцы. Ее высаживаю после томатов, огурцов или картофеля, внося под перекопку на каждый м кв. 0,5 ведра перегноя, 2 ст.л. комплексного удобрения и 1 ст. золы. Ухаживаю за этой разновидностью капусты так же, как за редисом. Для посадки в сентябре идеально подходит сорт «Ласточка» и гибрид «Холодок F 1», отдающие урожай уже через 30-45 дней после появления всходов.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Сегодня, 10:34 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.