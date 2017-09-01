Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Что посадить на грядках в сентябре? | Овощеводство
Что посадить на грядках в сентябре?
Если начинающие огородники в начале осени подводят итоги минувшего сезона и уже складывают садовый инвентарь на хранение, то опытные дачники во всю продолжают трудиться на огороде, ведь сентябрь – прекрасное время для посадки некоторых овощей и самой разнообразной зелени. Осенняя посадка скороспелых культур дает возможность уже через несколько недель получить урожай и разнообразить стол витаминными продуктами, которые мы привычно выращиваем весной.
Мягкая погода первой половины осени с частыми осадками, умеренным теплом и коротким световым днем как нельзя лучше подходит для выращивания редиса. Для осенней посадки подбираю раннеспелые сорта - «16 дней», «Престо», «Кармен» и др. и высаживаю их после бобовых, картофеля и томатов. Грядку освобождаю от растительных остатков предшествующей культуры и сорняков, перекапываю с добавлением на каждый м кв. 4-5 кг перегноя и 1 ст.л. комплексного минерального удобрения, а затем в поперечные борозды высеваю предварительно намоченные семена. Если стоит сухая погода, редис обеспечиваю обильным регулярным поливом, рыхлю междурядья, выпалываю сорняки и периодически опудриваю посадки просеянной древесной золой для защиты от крестоцветной блошки. Подкормок никаких не провожу – этой скороспелой культуре вполне хватает питательных веществ в почве, оставшихся от предшествующей культуры и внесенных при посадке. Урожай собираю по мере созревания, стараясь проводить процедуру в ранние утренние часы, когда корнеплоды максимально напитаны влагой.
В сентябре обязательно одну из грядок засеваю укропом, поскольку с этой культурой при весенней посадке у меня всегда возникают проблемы. Семена укропа весной из-за недостатка влаги в почве всходят очень долго и по той же причине растения плохо наращивают наземную часть, а вот осенью при частых дождях и обильных ночных росах укроп развивается прекрасно и радует меня щедрым урожаем ароматной зелени. Укроп обычно высеваю после огурцов или кабачков. Под перекопку вношу только перегной из расчета 3-4 кг на м кв., а сами семена перед непосредственной посадкой 1,5-2 часа выдерживаю в термосе, наполненным горячей водой (40-45°). Так семена гораздо быстрее прорастают и радуют более крепкими всходами. Для осенней посадки подбираю сорта и гибриды, имеющие непродолжительный вегетационный период, - «Гренадер», «Анкер», «Редут» и др.
Шпинат, посаженный в сентябре, дает ценную зелень, изобилующую полезными соединениями, уже через месяц и в отличие от весенних посадок его листочки получаются очень сочными и нежными, совершенно не горчат, а сами растения не уходят в стрелку. Из тех сортов, что высаживала осенью на своем участке, больше всех понравились «Стоик» и «Виктория». Первый сорт дает возможность срывать листочки уже через 17-20 дней после посадки, второй поспевают несколько позже – спустя 30-40 дней, но оба прекрасно развиваются осенью и дают качественную зелень. Грядку под шпинат готовлю так же, как для редиса, а в качестве предшественников выбираю картофель, огурцы или корнеплоды.
Поскольку урожай репчатого лука давно убран в закрома и раздобыть зеленое перо этого витаминного овоща уже негде, на отдельной грядочке в сентябре высаживаю с десяток головок этой культуры, а также использую для посадки часть выращенного севка, которого у меня всегда получается в избытке. Грядку под лук обустраивают после огурцов, помидоров, перца или капусты, внося под перекопку на каждый м кв. 5-6 кг перегноя и 0,5 л банку просеянной древесной золы. Крупные головки высаживаю пореже, севок – более часто, предварительно обрезав у них сухую шейку, отступая 0,5-1 см от «плечиков». Луковицы обеспечиваю регулярным поливом, прополкой и уже через пару недель начинаю срывать ароматную зелень.
Сентябрь ознаменован для меня посадкой разнообразного салата, который не боится осенних холодов и прекрасно развивается вплоть до наступления устойчивых заморозков. Его высаживаю после бобовых, картофеля, огурцов или томатов предварительно намоченными семенами, внося под перекопку по 4-5 кг перегноя и 2 ст. древесной золы на каждый м кв. В сухую погоду регулярно поливаю салат, после полива рыхлю междурядья и больше никаких мероприятий по уходу за этим неприхотливым растением не провожу. Для осенней посадки подбираю скороспелые листовые разновидности, позволяющие получить урожай в самые короткие сроки («Сезон чудес», «Обжорка», «Озорник» и др.).
И непременно в первой половине сентября высаживаю китайскую капусту, образующую пышную розетку сочных хрустящих листьев, которые невероятно вкусны в свежих салатах. Эта культура отличается холодостойкостью и прекрасно развивается в осенние месяцы. Ее высаживаю после томатов, огурцов или картофеля, внося под перекопку на каждый м кв. 0,5 ведра перегноя, 2 ст.л. комплексного удобрения и 1 ст. золы. Ухаживаю за этой разновидностью капусты так же, как за редисом. Для посадки в сентябре идеально подходит сорт «Ласточка» и гибрид «Холодок F 1», отдающие урожай уже через 30-45 дней после появления всходов.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Сегодня, 10:34 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама











календарь
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
Май 2017 (23)
Апрель 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"