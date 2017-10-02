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::. Лагенария (Lagenaria vulgaris) | Овощеводство
Лагенария (Lagenaria vulgaris)
Входит в группу плодовых огородных растений, относится к семейству тыквенных. Латинское название лагенарии Lagenaria vulgaris. Главным очагом ее происхождения является Южная и Юго-Восточная Азия (Индия, Бирма), вторичным - Средняя Азия. Исследованиями Н.И. Вавилова установлено, что лагенария является древнейшим пищевым растением. Из Азии она проникла в Африку, а затем в Центральную и Южную Америку. В Америке ее возделывали гораздо раньше путешествия Колумба, что подтверждено раскопками древних цивилизаций континента - майя и инков.
Лагенария имеет несколько разновидностей, плоды которых имеют значение в качестве кухонной утвари и декоративных поделок. Эти разновидности известны под названием горлянки, или фигурной (бутылочной) тыквы. Разновидность овощную, о которой пойдет речь ниже, в литературных источниках называют еще индийским огурцом, вьетнамским кабачком, огурцом-кабачком.
В нашей стране лагенария не имела и не имеет сельскохозяйственного значения. Ею занимаются только любители экзотических растений. Поэтому данные о биологических особенностях, полезных свойствах и агротехнике выращивания весьма незначительные. Но уже потому, что об этой культуре известно, она заслуживает большего внимания, чем в настоящее время.
Для выращивания лагенарии нужна теплица высотой не менее двух метров. Грунт может быть любого состава, но обязательно с высоким содержанием органики, водо- и воздухопроницаемый. В теплице нужно иметь хороший дренаж, т. к. лагенария не выносит застоя воды в зоне корней.
Лагенария весьма светолюбива (не любит затенения) и теплолюбива. Так как отдельно занимать теплицу лагенарией вряд ли кто станет, то сажать ее можно с огурцами, томатами, перцами, баклажанами, но обязательно с некоторым расстоянием от других культур для лучшей освещенности. Друг от друга растения лагенарии с этой же целью сажают на расстоянии 1 м.
Семена лагенарии относятся к крупным, имеют цвет от белых до темно-бурых. Их очень плотная оболочка затрудняет прорастание после посева. Оптимальная температура для прорастания семян находится в интервале +25-30°С. Посеянные в грунт с температурой ниже +20°С семена могут не взойти, погибнув от выпревания (загнивания) внутри оболочки. С целью ускорения прорастания семян их замачивают перед высевом при 25-30°С в течение 2-3 суток, после этого очень осторожно разрушают оболочку семени.
Лучше лагенарию выращивать с помощью рассады в емкости 1 л и более (можно склеить мешочек из пленки). Рассадный грунт надо просеять и заправить всеми питательными элементами. Возраст рассады для высадки - месяц с момента всходов. Высаживают рассаду в лунку, стараясь не повредить корни. В лунку добавляют перегной, полное минеральное удобрение (по отдельности или в огородных смесях) и золу. В тепличном грунте может содержаться навоз. Грунт должен быть заранее произвесткованным и кислотность иметь в пределах 6-7 рН. Посадку проводят после томатов, в период окончания заморозков.
Лагенария длинноплодная является растением однолетним. Она отличается быстрым ростом вегетативной массы и скоростью роста плодов. В связи с этим ей необходимы подкормки (особенно азотом и калием) и обильные поливы. Растения формируют подвязкой на шпалеру главного стебля и 2-3 боковых побегов. Обрезка главного стебля производится при закреплении его за шпалерную проволоку (подобно огурцу). Основную массу неподвязываемых побегов обрезают на 3-4 листа. Непродуктивные и слаборазвитые побеги можно вырезать полностью. Без обрезки побеги способны достигать нескольких метров в длину. Рост и плодоношение прекращаются при температуре около +15°С.
Цветки лагенарии крупных размеров обычно раскрываются во второй половине дня, а закрываются утром на следующий день; насекомые их не успевают опылять, поэтому требуется ручное опыление. Для семенного плода опыление лучше осуществлять с помощью 2-3 пустоцветов, для продовольственного - одним опылять 1-2 завязи. У вошедших в силу и активно растущих растений проявляется завязывание плодов без опыления (партенокарпия), как у огурца Зозуля в период массового плодоношения.
Плоды лагенарии достигают размеров от 1 до 2 м и массы - до 10-12 кг каждый. При благоприятных условиях микроклимата и питания одно растение формирует до 30-40 плодов. Плоды имеют тенденцию в начале роста изгибаться или cкручиваться, но по мере отрастания и под собственной тяжестью распрямляются.
Лагенария проявляет устойчивость к поражению тлей, клещом, мучнистой росой, прикорневой гнилью и различным болезням плодов.
Данных о способности плодов лагенарии к нитратонакоплению нет, но так как она по биологии ближе к тыкве и кабачку, нитратов может быть много.
В пищу используют молодые плоды (до 50 см), имеющие сладковатый вкус. Их снимают целиком или отрезают с верхушек по частям. Место среза быстро рубцуется (пробковеет), а плод растет дальше.
Плоды лагенарии имеют диетические качества. Их используют в свежем виде (салаты), солят, маринуют, обжаривают очищенные в масле, фаршируют, добавляют в омлеты, оладьи, изготовляют из них икру.
На семена лучше оставлять первые плоды. Их снимают в конце вегетации и дозаривают при +20°С почти до конца года. При разрезании семенников семена легко отделяются. Их хранят вместе с другими тыквенными культурами. Сохранность всхожести - до 8-10 лет.
Возможно вырастить лагенарию и в городе на южном окне или балконе.
Э. Феофилов, засл. агроном России
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::. прочитало: 36 | автор: sadovod | Сегодня, 10:09 | Комментариев 0 |
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