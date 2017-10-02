

::. Сараха овощная – редкий гость на грядках | Овощеводство Сараха овощная – редкий гость на грядках

Сараха на сегодняшний день является малоизвестной в нашей стране культурой. Ее выращивают на своих дачных участках пока только любители экзотики. Но, пожалуй, к этому пока необычному растению стоит получше присмотреться и остальным садоводам.

На вид этот раскидистый полулежачий кустик напоминает известный многим паслен черный. Он вырастает в высоту до 30-40 см и по типу ветвления сходен с перцем и физалисом: его стебель постоянно раздваивается на два новых побега, а в месте каждого разветвления образуется одно небольшое соцветие зеленовато-желтого окраса. Уникальна сараха тем, что на месте этих цветков впоследствии созревают черные ягоды, очень напоминающие по вкусу лесную чернику. Собственно поэтому сараха в народе получила свое второе название – черника овощная. Но в отличие от лесной черники ее ягоды имеют много мелких семян, которые почти не ощущаются, но придают приятный ореховый привкус зрелым плодам. Недозрелые ягоды вряд ли придутся кому-то по вкусу, их следует собирать только в стадии технической спелости, когда они приобретают насыщенный черный цвет, а кожица покрывается сизым восковым налетом. Ягоды этой культуры ценны не только уникальным черничным вкусом, но и своим химическим составом. Они богаты каротином, бета-каротином, ликопином, аскорбиновой кислотой, витаминами группы В, клетчаткой, пектинами и минералами. Эти сладкие ягоды прежде всего следует употреблять в свежем виде в качестве отличного общеукрепляющего средства, но они также пригодны для консервирования, заморозки и сушки, а также приготовления разнообразной сладкой выпечки и десертов.

В нашей климатической зоне сараха культивируется как однолетник и пригодна для посадки как в теплице, так и в открытом грунте. Но чтобы плоды успевали вызревать, растения необходимо весной высаживать на рассаду (вегетационный период этой культуры составляет около 100-120 дней).

Сев семян производят во второй половине марта в рассадный ящик, наполненный плодородным грунтом. После появления всходов и до начала образования у сеянцев настоящих листьев температуру в помещении днем поддерживают на уровне +15-17°С, ночью – +10-12°С, позже показатели повышают на 5-7 отметок. Побеги обеспечивают дополнительной подсветкой и регулярным поливом. В фазе 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные емкости. Так же как томаты, сараха способна быстро образовывать из любой точки стебля дополнительные корни, поэтому при пересадке растения заглубляют до нижних листочков для образования более мощной корневой системы. При нехватке посадочного материала можно легко укоренить пасынки черники в стакане с водой. Рассаду поливают регулярно, но умерено, подкармливают комплексными удобрениями 1-2 раза с интервалом 10-14 дней.

Закаленную рассаду высаживают на участок в конце мая или начале июня, когда полностью минует угроза возвратных заморозков (стоит учесть, что эта культура приостанавливает рост при температуре ниже +10°С, а при -3°С полностью погибает). Место под посадку овощной черники стоит выбирать открытое и солнечное, где не застаивается вода после обильных осадков. Поскольку сараха принадлежит к семейству пасленовых, необходимо избегать ее высадки на грядки, где до этого росли томаты, перец, баклажаны и картофель. Как и все представители данного семейства, она хорошо будет развиваться на хорошо удобренном, рыхлом грунте, поэтому еще с осени необходимо подготовить грядку для посадки этой культуры. Для этого на запланированный участок вносят по полведра перегноя, по 2 ст.л. суперфосфата и сульфата калия на каждый м?. На участках, где почва имеет повышенный уровень кислотности, нелишним будет внесение древесной золы из расчета 500-700 г на каждый м?. Грядку перекапывают на штык лопаты и в таком виде оставляют до весны. Весной почву на грядке разрыхляют и разравнивают, а затем готовят лунки для высадки рассады, располагая их в шахматном порядке таким образом, чтобы разместить на каждом м? 4-5 кустов.

Сараха не нуждается в опоре, но чтобы в дальнейшем облегчить сбор плодов высаженные растения подвязывают к небольшим колышкам. Для того чтобы на кустах формировалось больше плодов, после адаптации рассады у растений начинают удалять все боковые побеги. Пасынкование следует регулярно проводить в течение всего периода вегетации растений, а в начале августа помимо этого нужно прищипнуть точку роста на каждом кусте, чтобы ускорить вызревание ягод.

Сараху поливают 1-2 раза в неделю, промачивая почву на глубину 20-30 см. Спустя 10-14 дней после высадки рассады в грунт имеет смысл подкормить растения раствором мочевины, а затем с интервалом 2-3 недели провести 1-2 подкормки любым комплексным препаратом. Кроме того, в период ее вегетации потребуется регулярно рыхлить междурядья и выпалывать сорняки.

При благоприятной погоде черника овощная дает обильный урожай вкусных полезных ягод – 1-1,5 кг с куста. С уборкой созревших плодов затягивать не стоит, потому что они довольно быстро начинают осыпаться.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 292 | автор: sadovod | Вчера, 10:10 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.